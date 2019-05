Wohnungsbauziele wieder verfehlt

Wiesbaden. Erneut wurde das Ziel der Bundesregierung, 375.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, verfehlt. Die Zahl der fertiggestellten Einheiten stagnierte 2018 beinahe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden 285.900 Wohnungen errichtet – ein kleines Plus von 0,4 Prozent gemessen am Vorjahr. Um die entsprechende große Nachfrage zu stillen, müssen nach Einschätzung von Politik und Bauwirtschaft jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen fertig werden. Die Regierungskoalition hat sich 1,5 Millionen neue Wohnungen in der laufenden Amtsperiode zum Ziel gesetzt. Dies rückt in weite Ferne. (dpa/jW)