Sündenbock gefunden

Wolfgang Kumm/dpa Hat die Antwort auch nicht: Andrea Nahles bei einer Pressekonferenz nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahl zum EU-Parlament (Berlin, 26.5.2019)

Nach den katastrophalen Ergebnissen bei den Wahlen zum EU-Parlament, in Bremen und vielen Kommunen dauert die eigenwillige Ursachensuche in der SPD an. Als Sündenbock hat die Hartz-IV-Partei, die bei der Europawahl mit 15,8 Prozent einen neuen Tiefpunkt erreichte, Andrea Nahles auserkoren, derzeit noch Parteichefin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion in Personalunion. Am Mittwoch ging ihre Demontage weiter – von einigen bürgerlichen Medien genüsslich angeheizt.

Bestätigt sich die Tendenz dieser Berichterstattung, dann sind zumindest die Tage von Nahles als Fraktionschefin gezählt. Um die bislang nur anonym in der Presse auftretende innerparteiliche Fronde zu stellen, hatte sie nach dem Wahlsonntag kurzerhand eine Abstimmung über ihren Verbleib im Amt für die kommende Woche angekündigt. Doch das Manöver könnte schiefgehen. Bei einer Sondersitzung der Fraktion am Mittwoch sei Nahles »Kritik von allen Seiten« entgegengeschlagen, berichtete Bild. Sie habe sich »regungslos« für die »konstruktive Kritik« bedankt.

»Ihre Mehrheit ist – Stand jetzt – weg«, zitierte das Springer-Blatt anonym einen SPD-Abgeordneten. Die mächtigen Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stünden, hieß es, nicht mehr zur Parteichefin, der rechte »Seeheimer Kreis« und die »Parlamentarische Linke« ebenfalls nicht. Selbst Unterstützer würden ihr übelnehmen, dass sie, anders als in der Parteiführung abgesprochen, nach der Wahlniederlage eine Personaldebatte losgetreten habe.

Die schärfste offen geäußerte Kritik an Nahles kam vom bayerischen Abgeordneten Florian Post, der dem Kreis um den früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel zugerechnet wird. »Sie verschreckt die Wähler«, erklärte Post kurz vor der Fraktionssitzung gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Nur weil es Andreas Kindheitstraum war, Führungspositionen in der SPD zu besetzen, darf sie jetzt nicht die ganze Partei in Geiselhaft nehmen«, so Post.

Allerdings haben weder am Mittwoch noch am Donnerstag SPD-Abgeordnete erklärt, nächste Woche gegen Nahles kandidieren zu wollen. Ex-Parteichef Martin Schulz, dem Putschgelüste nachgesagt wurden, winkte bereits vor der Fraktionssitzung ab. Der ebenfalls als Kandidat für den Fraktionsvorsitz gehandelte Matthias Miersch, Chef der Parlamentarischen Linken, wurde mit dem Satz zitiert, er werde »nicht gegen Andrea antreten«. Möglicherweise tritt Nahles am Dienstag ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an. Sollte sie dennoch nicht gewählt werden, dürfte sie auch als Parteivorsitzende zurücktreten.

Dass bisher niemand seinen Hut in den Ring werfen will, brachte Fraktionsvize Karl Lauterbach in Rage. Es gebe viele, die »auch im Hintergrund« gegenüber der Presse sagten, »Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende«. Gleichzeitig sei aber niemand bereit zu kandidieren. »Das finde ich persönlich feige«, so Lauterbach.

Juso-Chef Kevin Kühnert forderte, sich auf inhaltliche statt personelle Fragen zu fokussieren. »Keine Partei sollte eigentlich besser als die SPD wissen, dass mit irgendwelchen schnell mal dahingehauchten Personalwechseln sich rein gar nichts zum Besseren wendet«, sagte er dem Nachrichtensender Phoenix. Der frühere Parteichef Matthias Platzeck sprach in der Passauer Neuen Presse (Donnerstagausgabe) von einer »existentiellen Krise« der SPD. »Wir waren immer der Seismograph für die Sorgen der Menschen«, behauptete er. Die Menschen änderten sich, da müsse die SPD »dran bleiben«.

In Bremen durfte die SPD am Himmelfahrtstag unterdessen einen eher erfreulichen Termin absolvieren. In der Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen führte eine sozialdemokratische Delegation unter Führung von Bürgermeister Carsten Sieling das erste Sondierungsgespräch nach der Bürgerschaftswahl. Er setze auf eine »erfolgreiche Sondierung«, sagte Sieling dem Weserkurier. In einer Koalition mit den Grünen und der Partei Die Linke könnte die SPD das Bundesland weiterregieren.

Bereits am Mittwoch hatten sich Grüne und CDU zu einem Sondierungsgespräch getroffen. Gemeinsam mit der FDP könnten die beiden Parteien in einer »Jamaika«-Koalition regieren. Die Atmosphäre sei freundlich gewesen, sagte Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. Über Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Am Freitag reden sowohl Grüne als auch SPD mit den Linken, die Grünen zudem mit der FDP. Die CDU kündigte für Anfang kommender Woche ein Dreiertreffen mit Grünen und Liberalen an.