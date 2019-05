Gabriele Senft Widerborstige Songs: Dieter Süverkrüp beim »Festival des politischen Liedes« (Ostberlin 1985)

Mitte der 60er Jahre gehörte der Sänger Dieter Süverkrüp zum Quartett 67, einem Bühnenprogramm mit F. J. Degenhardt, H. D. Hüsch, Wolfgang Neuss und Süverkrüp, mit dem der Saarländische Rundfunk der grassierenden »Fab Four«-Manie ein deutsches Qualitätsquartett entgegenstellen wollte. »Sie wollten ihrer Zeit gegen das Schienbein treten und waren auf Veränderungen aus. Die Idee vom Quartettkollektiv war der Beatles-Formation entlehnt, eine schwer zähmbare Truppe, die nicht schön, aber laut einklagte, was ihnen in der Welt nicht passte, und die der muffigen Zeit wahrhaftig ans Leder wollte«, schrieb damals der Kabarett-Chronist Volker Kühn. Bei dieser noch heute mitreißenden Zeitshow (CD bei Conträr-Musik) sang Süverkrüp, der am 30. Mai 85 wird, mit schwer sarkastischer Stimme die Legende vom »Kryptokommunisten« mit seinen »Unterwander-Stiefeln« und »Kirschen auf Sahne«, die Songerzählung eines Auschwitz-Überlebenden – eine so wahrhaftige wie berührende Geschichte, die mich bereits als Kind zum Antifaschisten machte.

Wie Süverkrüp selbst einmal sagte, verlor er mit der Zeit die Fähigkeit zum Texten, möglicherweise eine Folge seiner Werbetätigkeit. Heute widmet er sich der Malerei. Aber in den 70er Jahren, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, verdeutschte er die wilden Lieder der Französischen Revolution wie in »Ça ira«, begann seine berühmten Songs für Kinder zu singen, etwa den legendären »Baggerführer Willibald«, und arbeitete an der emanzipatorischen »Sendung mit der Maus« mit.

Wie Degenhardt war Süverkrüp lange Mitglied der DKP, und wie dieser hat er sich gegen die unsensible »Proleten-Agitation« der linkeren Radikalen gewandt (»Die widerborstigen Gesänge«). Mir persönlich half er Anfang der 70er über die Untiefen meiner damaligen Familienablösung – vor allem mit seinen respektlosen Weihnachtsliedern, die bei manchen Besäufnissen an Heiligabend meine emotionale Rettung waren. Dafür Danke, Dieter! Mögest du 100 Jahre werden!