Zerwürfnisse in Wien

Guo Chen/XinHua/dpa Exkanzler Kurz nach Annahme des Misstrauensantrags am Dienstag in Wien

Die Veröffentlichung des »Ibiza-Videos«, das Exvizekanzler Heinz-Christian Strache und seinen Parteikollegen Johann Gudenus zu Fall brachte, hat in Österreich ein politisches Erdbeben ausgelöst. Seither folgt Nachbeben um Nachbeben. Die bisherige ÖVP-FPÖ-Regierung war – zumindest in der Außendarstellung – geprägt von Harmonie und Wohlwollen. Nach »Ibiza« nahm die Freundschaft jedoch ein jähes, unsanftes Ende. Da die ÖVP um Exkanzler Sebastian Kurz neben der Absetzung der zwei »Ibiza-Protagonisten« Strache und Gudenus auch die Amtsenthebung von Innenminister Herbert Kickl gefordert hatte, trat die FPÖ-Ministerriege letzte Woche geschlossen zurück. Dem noch Tage zuvor so hochgelobten Kurz attestierte man umgehend »Machtbesoffenheit«. Dieser wiederum verortete »Rachegelüste«.

Wie wenig Ansehen der 32jährige Kurz auch bei der Anhängerschaft der FPÖ genießt, wurde spätestens vergangenen Freitag beim offiziellen EU-Wahlkampfabschluss der Partei in Wien-Favoriten deutlich: »Kurz muss weg!« grölten die Anwesenden immer und immer wieder. Am Montag um 16.14 Uhr war der »Wunderwuzzi« dann auch weg. Für den ersten erfolgreichen Misstrauensantrag in der Geschichte der Zweiten Republik gegen Kurz und seine Regierung, eingebracht von den Sozialdemokraten, votierte neben der oppositionellen »Jetzt – Liste Pilz« auch die »Freiheitliche Partei«. Nach den Rücktritten der FPÖ-Minister hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Exkanzler mit der Besetzung der freigewordenen FPÖ-Ministerposten durch unabhängige »Experten« betraut. Die besetzte er sodann ohne wirkliche Einbindung der anderen Parteien mit weitgehend ÖVP-nahen Personen, was ihm den Vorwurf einbrachte, eine »ÖVP-Alleinregierung« etablieren zu wollen – sehr zum Unmut sowohl der Opposition als auch der FPÖ.

Nachdem die »Liste Pilz« bereits letzte Woche bekanntgegeben hatte, einen Misstrauensantrag gegen Kurz ins Parlament einbringen zu wollen, geriet auch die SPÖ unter Zugzwang. Nach Bekanntwerden der EU-Wahlergebnisse – den schlechtesten auf Bundesebene seit Gründung der Sozialdemokraten – entschloss man sich, selbst vorzupreschen. Noch in der Nacht auf Montag einigte sich die SPÖ, nicht wie von »Jetzt« vorgesehen, nur Kanzler Kurz, sondern der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen zu wollen.

Dieses Manöver sollte wohl auch den Anschein von Entschlossenheit erwecken. Gleichzeitig macht es die Zwickmühle sichtbar, in der sich die Sozialdemokraten befinden: Einerseits waren sie es, die harsche Kritik an der ÖVP-FPÖ-Regierung übten und bereits mehrere Misstrauensanträge gegen einzelne Regierungsmitglieder einbrachten. Andererseits erzielten die Konservativen am Sonntag mit 34,6 Prozent ihr bestes Ergebnis bei EU-Wahlen überhaupt. Kurz und seine Riege erfreuen sich laut Umfragen seit Angelobung (Vereidigung) im Dezember 2017 unverändert großer Beliebtheit. Das konservative Narrativ, das sich derzeit etabliert: Die SPÖ setze aus reiner Wahlkampftaktik und politischen Machtgelüsten die Stabilität der Nation aufs Spiel – und paktiere zu diesem Zweck sogar mit der FPÖ. Nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Erzählung bis zur Neuwahl im September aufrechterhalten lässt. Sehr wahrscheinlich ist sogar, dass die Österreicher im Herbst erneut mehrheitlich einen Sebastian Kurz an der Spitze der Nation sehen wollen.

Am gestrigen Dienstag um 11.30 Uhr enthob Bundespräsident Van der Bellen dann das gesamte Kabinett Kurz seiner Ämter – nur um sie sodann gleich wieder zu vereidigen, da die Ministerien jederzeit mit Funktionsträgern besetzt sein müssen. Wohl bis Ende der Woche wird es dauern, bis die Ämter belegt sind. In der Zwischenzeit übernimmt Kurzzeit-Vizekanzler und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) provisorisch das Amt des Bundeskanzlers, da Kurz die Lust wohl vergangen ist. Auch in den Nationalrat will der Exkanzler nicht zurückkehren. Das neueingesetzte Kabinett wird dann aus unabhängigen, überparteilichen »Experten« und Spitzenbeamten bestehen, die die Regierungsgeschäfte bis zu den Neuwahlen interimistisch weiterführen sollen.