Eckpunkte für neues Weingesetz

Bad Kreuznach. Weinetiketten sollen präzise Angaben zu Herkunft und Qualität enthalten. Dieses Ziel nannte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Weinbauverbands in Bad Kreuznach. Die »Herkunftsprofilierung« steht an erster Stelle eines Eckpunktepapiers zur Reform des Weingesetzes. »Wir sind in den letzten Zügen bei der Reform des Weingesetzes«, so Klöckner. Das Bundesministerium will Vorgaben für Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geographischer Angabe festlegen können. (dpa/jW)