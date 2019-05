SPD: Schulz kritisiert Nahles’ Entscheidung

Berlin. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Schulz hat die Ankündigung von Fraktionschefin Andrea Nahles kritisiert, sich vorzeitig einer Neuwahl zu stellen. »Diese Wahl ist für September angesetzt«, sagte Schulz der Zeit laut Mitteilung vom Dienstag. Die Frage, ob er selbst gegen Nahles antrete, »stellt sich zurzeit nicht«, erklärte er weiter. Nahles hatte am Montag abend angekündigt, dass sie sich in der kommenden Woche zur Wahl stellen will. (dpa/jW)