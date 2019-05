Leichen in Gefängnissen

Bruno Kelly/Reuters

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in vier Gefängnissen im Norden Brasiliens sind binnen zwei Tagen mindestens 55 Häftlinge getötet worden. Am Montag (Ortszeit) seien mindestens 40 Leichen entdeckt worden, teilten die Behörden im Bundesstaat Amazonas mit. Die Körper wiesen »Anzeichen eines Erstickungstodes« auf. In einer der Haftanstalten, im Anísio-Jobim-Gefängnis nahe der Stadt Manaus, waren bereits am Sonntag 15 Insassen getötet worden. Angehörige trauerten am Montag vor dem Gefängnis um sie. (AFP/jW)