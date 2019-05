Phlegma der Favoriten

Massimo Paolone/Lapresse.Giro D/Lapresse via ZUMA Press/dpa Die Sonne brennt bald heiß genug: Vor dem Start zur 13. Etappe des Giro d’Italia am 24. Mai

Der Giro d’Italia hält auch dieses Jahr sein Versprechen, die abwechslungsreichste und unberechenbarste Grand Tour zu sein. Inzwischen haben die »Giganten der Landstraße« 15 von 21 Etappen bewältigt. Nach dem ersten Ruhetag am Montag vor einer Woche bekamen die Sprinter noch einmal zwei Chancen, ihrem Palmarès einen weiteren Triumph hinzuzufügen. Vor allem der souveräne Träger des Trikots des Führenden in der Punktewertung »Maglia Ciclamino«, Pascal Ackermann vom Team Bora-Hansgrohe, wollte sich vor den schweren Bergetappen ein beruhigendes Polster in der Wertung des besten Sprinters erarbeiten. Aber schon am Dienstag, zur 10. Etappe von Ravenna nach Modena, könnte eine Unachtsamkeit sämtliche Ambitionen des aktuellen deutschen Straßenmeisters zunichte gemacht haben. Direkt unterhalb des Teufelslappens, dem angezeigten letzten Kilometer einer jeden Etappe, stürzte Ackermann schwer. Mit massiven Hautabschürfungen, aber sonst unverletzt, konnte er die Etappe beenden. Da seine direkten Sprinterkonkurrenten wichtige Punkte aufholten, schmolz der Vorsprung. Bereits am nächsten Tag musste Ackermann das Trikot an den Franzosen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) abgeben.

In der Gesamteinzelwertung gestaltete sich die zweite Woche teils wie prognostiziert, gleichzeitig angenehm unvorhergesehen. Klar war, dass der nach neun Etappen Führende Valerio Conti das »Maglia Rosa« (das Trikot des Führenden der Gesamtwertung) irgendwann würde abgeben müssen. Das tat er dann auch am Donnerstag in Pinerolo. Hier holte Cesare Benedetti, »Die Maschine« im Team Bora, mit 31 Jahren seinen ersten Profisieg und setzte die beeindruckende Serie seiner Mannschaft fort. Conti hingegen konnte den Verlust der Gesamtführung verschmerzen, wechselte das Rosa Trikot doch lediglich innerhalb seiner Mannschaft UAE-Emirates. Für zwei Tage durfte nun der Slowene Jan Polanc das Peloton anführen. Jedoch schüttelte sich das Gesamtklassement in der Folge soweit zurecht, dass sich die vorhersehbaren Favoriten in den Top Zehn versammelten. Federführend dabei war vor allem die Mannschaft Movistar. Die Fahrer zeigten Radsport in seiner wunderbaren Ursprünglichkeit und hielten, was sie im Vorfeld versprochen hatten: Angriff. Anders gesagt: Sie halten das Fahrerfeld auf Trab.

Aufgrund ihrer mannschaftlichen Ausgeglichen- und Geschlossenheit attackierte jeden Tag ein Sportler aus der spanischen Equipe. Nachdem bei der 13. Etappe hinauf auf sagenhafte 2.247 Meter am Lago Serrù die Kontrahenten angetestet wurden, der Baske Mikel Landa unwiderstehlich antrat und Zeit gutmachte, fasste sich tags darauf der Ecuadorianer Richard Carapaz ein Herz. Mit einem Parforceritt allererster Güte setzte er dem Movi­star-Spektakel die Krone auf. Er gewann die Etappe und übernahm als erster Ecuadorianer überhaupt das »Maglia Rosa«. Profitieren konnte er dabei unter anderem vom Phlegma der Topfavoriten. Der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma) und Lokalmatador Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) fuhren stinklangweilig nebeneinander her, beäugten sich und zeigten im großen und ganzen: nichts. Keinerlei Motivation, die diversen Attacken parieren zu wollen.

Am Sonntag stand vor dem zweiten Ruhetag eine kleine Lombardei-Rundfahrt an. Als Reminiszenz an das traditionell im Herbst stattfindende Monument führte die Route nach Como. Und wie sollte es anders sein: Carapaz, Landa und Co. führten die Meute erneut an der Nase herum. Mit 47 Sekunden Vorsprung vor Roglic und 1:47 vor Nibali ging der Mann aus Ecuador in den Ruhetag. Die Königsetappe heute wird leider nicht über den 2.618 Meter hohen Gavia-Pass führen. Vier Meter Schnee, massive Lawinengefahr sowie die teilweise vereiste Abfahrt schließen eine Passage aus. Aber es geht über den legendären Mortirolo, den Partisanenpass. Wir werden sehen.