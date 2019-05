Historisches mit Vorbehalt

Jana Bauch/dpa Pflege und Assistenz sind Bereiche, in denen schlechte Bezahlung bittere Realität ist

Es ist einiges ungewöhnlich an der Tarifeinigung, die in der vergangenen Woche zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den Berliner Assistenzbetrieben »Ambulante Dienste e. V.« und »Neue Lebenswege GmbH« erzielt wurde. Zunächst einmal sind Tarifverträge im Bereich der Persönlichen Assistenz – die behinderten Menschen eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglichen will – generell ungewöhnlich. Es gibt deutschlandweit nur wenige Vereinbarungen, die Einkommen, Arbeitszeiten und -bedingungen der dort Beschäftigten festschreiben. Dabei sind diese durchaus zahlreich: Allein in Berlin arbeiten bei den beiden Trägern zusammen mehr als 1.000 Menschen. Hinzu kommen Hunderte weitere, die direkt bei einem behinderten Menschen angestellt sind. Auch auf ihre Situation dürfte sich die Tarifeinigung mittelfristig positiv auswirken. Wenn – und hier liegt ihre zweite Besonderheit – sie auch tatsächlich umgesetzt wird. Denn sie ist mit einem Finanzierungsvorbehalt versehen: Der Tarifvertrag tritt nur in Kraft, wenn sich der Berliner Senat und die Pflegekassen darauf verständigen, dass den Trägern das dafür nötige Geld zur Verfügung gestellt wird.

»Die Einigung ist ein historischer Schritt für die Persönliche Assistenz in Berlin – endlich wird es eine angemessene Wertschätzung unserer so wichtigen, aber oft übersehenen Arbeit geben«, erklärte Ericka Reikowski, Tarifkommissionsmitglied bei Neue Lebenswege, in einer Mitteilung vom vergangenen Freitag. Eingruppiert werden sollen die Persönlichen Assistenten in die Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Philipp Oehme, Geschäftsführer von Neue Lebenswege, begründete dies damit, dass die Beschäftigten »vielfältige fachliche und persönliche Qualifikation« einbrächten. Sie verfügen allerdings nicht über eine formale Qualifikation, was aus der Geschichte der Persönlichen Assistenz herrührt: Als Teil der alternativen »Krüppelbewegung« wollte sie sich bewusst nicht professionalisieren. Die Eingruppierung in die herkömmliche Tarifsystematik, bei der es stets auch um formale Qualifikationen geht, macht das schwierig. In Berlin scheint das aber nun zur Zufriedenheit aller gelungen zu sein.

Doch die Finanzierungsträger könnten den Tarifparteien noch einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei werden insbesondere seitens der Pflegekassen Probleme erwartet, obwohl sie nur einen kleineren Teil der Kosten übernehmen. Vom Berliner Senat kommen hingegen positive Signale. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erklärte, sie gehe davon aus, »dass die nun vereinbarten Tariflöhne für die betroffenen Assistenzdienste auch refinanziert werden«. Alexander Fischer (Die Linke), Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, erklärte, die Tarifeinigung sei »ein Schritt in die richtige Richtung. Tarifbindung bringt nicht nur Sicherheit für die Beschäftigten und klare Regelungen innerhalb des Betriebes. Sie ist auch die beste Grundlage für gute Arbeit.« Sollten sich die Pflegekassen bei der Refinanzierung dennoch querstellen, wollen die Beschäftigten mit Aktionen Druck machen, damit dieser »historische« Tarifabschluss auch in die Tat umgesetzt wird.