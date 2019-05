Boris Roessler/dpa Ausgetrockneter Boden des Edersees im August letzten Jahres

Bald 30 Jahre ist der Fall der Mauer her. Was seitdem geschah, versucht die DLF-Featurereihe »Ostdeutsche Leben« herauszufinden. In »Licht am Ende von Tunnel B« (DLF 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF) begibt sich Holger Siemann auf die Spuren eines Erfurter Kombinats für Mikroelektronik. Direkt danach gibt es ein neues »DLF-Hörspielmagazin« (20 Uhr). In der online nachzuhörenden Maiausgabe hatte sich unter anderem Gastkritiker Jochen Meißner mit Ernst Tollers »Masse – Mensch« (NDR 2019; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) auseinandergesetzt. Die Bearbeitung des 1919 verfassten Textes kommt von Ben Neumann, Regie hat Christoph Kalkowski geführt. Es dreht sich alles um das Verhältnis von Individuum und revolutionärer Masse, in der es aufgeht. Thematisch passt dazu hervorragend Sebastian Tränkles Vortrag »Über revolutionäre Moral und das Glück des Einzelnen in Georg Büchners «Dantons Tod»« (Do., 13 Uhr, FSK).

Den eigenen Tod vortäuschen und als Testament die Anleitung für einen Banküberfall hinterlassen – wo gibt’s denn so was? In Cristin Königs Krimi »Die Wand« (WDR 2018; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Der komplizierte Plan soll der Beseitigung einer Person dienen. Die Beseitigung sozialer Brennpunkte durch stärkere Durchmischung ist Ziel des »Ghettoplans« der dänischen Regierung. Kritiker fürchten allerdings, dass einfach nur staatlicherseits gentrifiziert werden soll. Über den aktuellen Stand in der dänischen Stadtplanungsdebatte informieren Jane Tversted und Martin Zähringer in »Gemeinnütziger Widerstand – Die Dänen und der Ghettoplan ihrer Regierung« (SWR 2019; Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Nora Bauer führt in »Die dünne Haut der Erde – Warum Bauern den Boden unter ihren Füßen verlieren« (DLF/SR 2019; Do., 11 Uhr, SR 2 Kulturradio) vor Ohren, dass Klimaschutz auch Bodenschutz heißt. Gesunderhaltung von Böden ist nämlich unter anderem eine von vielen natürlichen Technologien zur Kohlenstoffspeicherung.

Der Tag des Jüngsten Gerichts bricht dann in Wolfram Lotz’ »Das Ende von Iflingen« (SWR 2019; Ursendung Do., 18.20 Uhr, SWR 2) an. Nur ist kein Mensch mehr zum Richten übrig – die Engel-Gang trifft in dem titelgebenden Ort ausschließlich auf sprachbegabte Tiere mit Angststörungen. Angeblich »lediglich« sprachbegabte Algorithmen nimmt Pedro Oliveira in »A Series of Gaps Rather than a Presence« (DLF Kultur/CTM Festival 2018; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) auseinander. Z. B. den Algorithmus des BAMF, der zur geographischen Zuordnung von Flüchtlingen anhand ihres Akzents eingesetzt wird. Allgemeiner gesprochen wird hier die »Artikulation von Gewalt in Klang- und Hörpraktiken« untersucht. Die nachbereitende Sendung »Gespräch zur Rojava Situation und zur Lage in der Türkei« (Fr., 14 Uhr, FSK) sollte man nicht verpassen, sie beschäftigt sich mit der Diskussion zur Publikation »Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei«.

Ein absurder Metakrimi mit mutmaßlich mörderischer Verlegerin kommt mit Georg K. Berres »Bestseller-Killer« (WDR 2019; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5). Das 20. Jahrhundert im Rückblick durchfliegt das Hörspiel von Robert Seethaler »Ein ganzes Leben« (SRF/ORF 2019; Ursendung Fr., 20 Uhr, SRF 1). Weitergelebt wird dann in Ulrike Bajohrs »Ruth, Robert, René – Eine Künstlerfamilie in Ostberlin« (DLF 2019; Fr., 20 Uhr, DLF), dem abschließenden Teil von »Ostdeutsche Leben«.

Anne Krüger lässt in »Supermarkt« (HR 2018; Fr., 22 Uhr, RBB Kultur) die wiederkehrenden Alpträume einer jungen Frau in einer fiktiven Diktatur zur Realität werden. Den überwachenden Polizeistaat verkörpert hier wunderbar der Schauspieler Bjarne Mädel.

Bei den Ursendungen am Wochenende beschäftigt sich Hermann Bohlens »Tote Winkel« (WDR 2019; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh., So., 17 Uhr, WDR 5) mit den »ganz normalen« Cholerikern im Straßenverkehr. Und Oliver Brod und Karsten Laskes »Terrorkind« (Eigenproduktion 2019; So., 19 Uhr, WDR 3) schaut auf eine komplizierte Eltern-Kind-Beziehung.