Mit den Bildern als Munition

»Zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die Dinge zu verändern« – Helmut Groschup beim IFFI

Die Schätze, die Helmut Groschup von seinen Weltreisen mitbringt, sind Filme: ob aus Indien oder Lateinamerika, dem Westen Afrikas, Zentralasien oder Osteuropa – Groschup hat sein Leben der Suche nach einem aufregenden Kino gewidmet. Zugute kam das einem ungewöhnlichen Festival in den Tiroler Alpen, das längst einen weltweiten Ruf erworben hat. Heute beginnt die 28. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Innsbruck (IFFI) – danach zieht Mitbegründer und Leiter Groschup sich zurück. Nachfolgerin Anna Ladinig hat beim IFFI einen Länderschwerpunkt zu Kirgistan kuratiert und wird sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen.

Vor allem die Finanzierung kostete Groschup immer mehr Mühe – zumal die knapp 50 Regisseurinnen, Schauspieler und Produzentinnen, die auch diesmal wieder zu Gast sein werden, aus der ganzen Welt anreisen. Im Interview mit jW forderte Groschup ein deutlicheres Bekenntnis der Kulturpolitik zum Festival. Seine Argumente sind stichhaltig: Wer das weltoffene Profil einer Stadt schärfen wolle, dem sollte ein Ereignis mit solcher Strahlkraft am Herzen liegen, zumal in einer Universitätsstadt.

Das IFFI steht im Zeichen eines transnationalen Denkens und sieht sich als Plattform für engagiertes Kino. Groschups Wegbegleiter waren etwa der argentinische Filmemacher Fernando Birri, laut Gabriel García Márquez »Vater des neuen lateinamerikanischen Films«, daneben Regisseure wie Zelimir Zilnik oder S. Pierre Yaméogo (Burkina Faso). Letzterer starb im April, das Programmheft würdigt ihn mit einem Gedicht: »Saint Pierre, / man wird von dir sagen, / dass du ein perfekter Rebell warst / mit der Kamera als Waffe, / den Bildern als Munition und mit den Stimmen deiner Schauspieler als Kampfgeräusch. // Saint Pierre, / man wird über dich sprechen. / Denn / deine Filme enthalten das Klagen der Armen …« Yaméogo sei »stolz im Elend« gewesen, schließt das Gedicht des Filmemachers Eric Bayala, und mit diesen berührenden Worten sind auch das Programm und die Seele des Tiroler Festivals treffend umrissen. Im Kern geht es um die Solidarität mit den Armen und Rechtlosen, egal, ob die jeweiligen Filme nun aus Kuba, Algerien oder dem Iran, aus Georgien, Thailand oder dem Kosovo stammen, aus Deutschland oder aus Österreich. Erstmalig in diesem Jahr zeigt das Festival mit »Green Days by the River« von Michael Mooleedhar ein Werk aus Trinidad und Tobago, außerdem werden zum Beispiel die gefeierten kenianischen Spielfilme »Rafiki« und »Supa Modo« gezeigt.

Es wird eine Hommage an den legendären niederländischen Dokumentarfilmer Joris Ivens geben, einen der großen Bildvisionäre des 20. Jahrhunderts. Auch Fernando Solanas, der unter anderem in Cannes, Venedig und Berlin ausgezeichnet wurde, ist mit drei Filmen vertreten. Ehrengast ist diesmal die mittlerweile 81jährige kolumbianische Regisseurin Marta Rodríguez, die in der Tradition der visuellen Anthropologie von Jean Rouch die Kämpfe indigener Bevölkerungen filmisch begleitet hat und ihre Werke mit dem Publikum diskutieren wird.

Groschups Anfänge liegen in seiner Begeisterung für die Nouvelle Vague und den italienischen Neorealismus, in der Leidenschaft für Godard, Pasolini »und die ganzen Figuren, die einem in den 1960er und 70er Jahren den Atem genommen haben«. Er ist hinaus in die Welt gezogen, um deren Brüder und Schwestern im Geiste in fernen Ländern aufzuspüren.

Die Zeiten, in denen die Regisseure mit einer Filmdose unter dem Arm in Innsbruck ankamen, sind so gut wie vorbei. »Heutzutage ist vieles im Internet oder auf DVD verfügbar. Das war damals, als wir angefangen haben, nicht so«, erzählt Groschup. Auch ein Festival wie dieses müsse sich den veränderten Bedingungen anpassen, aber seine Grundausrichtung werde es beibehalten: »Es ging uns immer um sozialkritisches Kino, aber gleichzeitig reicht es nicht zu sagen, die Welt ist schlecht. Filme formulieren immer auch eine Vision und können zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die Dinge zu verändern.« Sein unerfüllter Traum, sagt Groschup, sei der Bau eines neuen modernen Kinos, einer architektonischen Heimstatt für dieses so besondere Filmfestival. Auch diesen Traum gibt er an die neue Leiterin weiter.