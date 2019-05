»Landesregierung verteidigt die ›Freiheit‹ der Industrie«

Julian Stratenschulte/dpa Nicht immer ist ersichtlich, mit welchen Interessen an deutschen Hochschulen Forschung betrieben wird

Nordrhein-Westfalens Landesregierung will im Rahmen der Novellierung des Hochschulgesetzes die erst 2014 eingeführte Zivilklausel wieder abschaffen. Diese verpflichtet die Landeshochschulen darauf, »ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt« zu leisten. Wie begründen CDU und FDP den Schritt?

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen behauptet, die Zivilklausel sei ein »zentralistisches Ins­trument« und eine »bürokratische Vorgabe«. Richtig hingegen ist, dass sie 2014 von Studierenden und kritischen Wissenschaftlern aus den Hochschulen heraus erkämpft worden ist, um damit den Anspruch gesellschaftlich verantwortlicher Wissenschaft gegen die geistige Einengung der »unternehmerischen Hochschule« auf die Tagesordnung zu setzen. Es gilt, die intellektuellen Bemühungen auf die Humanisierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen zu lenken und über die Verursacher von organisierter Umweltzerstörung, Armut und Krieg aufzuklären. Dagegen verteidigt die Landesregierung die »Freiheit« der Industrie, Einfluss auf die Wissenschaften zu nehmen – und bemüht dafür die alte Leier, die Zivilklausel gefährde die »Freiheit der Wissenschaft«.

CDU und FDP sorgen sich, anders gesagt, um die Forschung für den Krieg?

Der CDU-Fraktionsvize in NRW und Oberstleutnant der Reserve, Gregor Golland, hat öffentlich beklagt, die Zivilklauselbefürworter wollten offenbar die »militärische Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland schwächen«.

Gibt es greifbare Belege, dass die Zivilklausel in den zurückliegenden Jahren ihre Wirkung entfalten konnte?

Konkret sind laut Antwort der Landesregierung vom September letzten Jahres auf eine Anfrage der Grünen vier Fälle bekannt, bei denen Hochschulen Projekte aufgrund der Zivilklausel abgelehnt oder abgebrochen haben. Zum Beispiel war die RWTH Aachen an einer Machbarkeitsstudie für eine Fabrik von Rheinmetall in der Türkei beteiligt – und brach die Beteiligung ab, als nach eigenem Bekunden der militärische Zweck offensichtlich wurde. Die Hochschule distanzierte sich von dem Projekt und erklärte, sich »nicht nur im Sinne der Gesetzgebung der friedlichen Forschung verpflichtet« zu fühlen und »keine Rüstungsforschung« zu betreiben. Ein solches Bekenntnis ist ein Quantensprung für eine Hochschule, die im besonderen Maße abhängig von der Industrie ist.

Mehr als 90 Persönlichkeiten und Organisationen haben sich in einem Aufruf für den Erhalt der Zivilklausel stark gemacht. Was versprechen Sie sich davon?

Die Landesregierung versucht, den für ihre Politik gefährlichen Aufklärungsambitionen einen Dämpfer zu verpassen. Unser Ziel ist es, den Spieß umzudrehen und in der Debatte den in den Wissenschaften gewachsenen Ansprüchen zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu wollen wir Friedensfreunde uns an den Hochschulen weiter vernetzen sowie das Bündnis von Wissenschaft, Kultur, Friedens-, Arbeiter- und Umweltbewegung stärken. Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören die NRW-Vorsitzenden von DGB, GEW und NGG, die Kabarettisten Volker Pispers und Wilfried Schmickler, der Schriftsteller Dogan Akhanli, der Nachhaltigkeitsforscher Ernst-Ulrich von Weizsäcker und der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup. Dazu kommen zahlreiche Verbände, Initiativen und Aktivisten aus der Friedens- und Umweltbewegung sowie fast 60 weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus NRW.

Noch vor der Sommerpause soll das neue Hochschulgesetz im Parlament beschlossen werden. Wie wollen Sie den Druck erhöhen?

Wichtig ist, dass die Unterschriftenkampagne weitergeführt wird, auch über NRW hinaus. Unter zivilklausel.de/nrw kann jeder unterschreiben. Das ist jetzt entscheidend, damit wir noch weitere Kreise ziehen und den Druck erhöhen. Außerdem werden wir alle Unterzeichner anschreiben, sobald weitere Aktivitäten in NRW geplant sind.