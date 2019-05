Genossen jubeln verhalten

Yves Herman/Reuters Eine Wählerin am Sonntag in Belgien mit Unterlagen für Parlaments-, Regional- und EU-Wahlen

Superwahltag: Am Sonntag haben die Wählerinnen und Wähler in Belgien nicht nur über ihre Vertreter im Europaparlament, sondern auch in der Landeskammer und den Abgeordnetenhäusern der Provinzen Wallonie, Flandern und Brüssel abgestimmt. Bei der Wahl in der Region Flandern erreichte die linke PTB/PVDA (»Partei der Arbeit«) einen Bestwert – zum ersten Mal seit 50 Jahren kamen Marxisten hier über die Fünf-Prozent-Hürde.

Auch landesweit lief es für die PTB/PVDA prächtig. Laut der Tageszeitung De Standaard werden demnächst zwölf Abgeordnete im nationalen Parlament vertreten sein, darunter auch der Spitzenkandidat und Parteivorsitzende Peter Mertens. »Wir sind der zweite Gewinner, Genossen!«, stellte er am Sonntagabend auf einer Wahlparty in Antwerpen fröhlich fest, wie De Morgen berichtete. »Die klassischen Parteien bekommen Schläge und das ist ein ohrenbetäubendes Signal gegen längeres Arbeiten, gegen Ungleichheit, gegen Armut. Es ist ein Signal, dass die Politik dazu da ist, dem Volk zu dienen und nicht sich selbst«.

Allerdings wäre der Jubel in der PTB/PVDA wohl noch größer ausgefallen, hätte Vlaams Belang (»Flämische Interessen«) in Flandern schlechter abgeschnitten. Die Rechtsradikalen katapultierten sich mit einem Stimmenanteil von 20 Prozent von sechs auf 23 Sitze im Parlament und werden zweitstärkste Partei hinter den Nationalisten der in Flandern regierenden N-VA (»Neu-Flämische Allianz«) von Bart De Wever. »Das ist der Schandfleck des Tages«, kommentierte Mertens in Antwerpen.

Die Medien suchten am Montag nach Gründen für das gute Abschneiden der extrem Rechten. »Flandern ist wohlhabender als jemals zuvor, alle arbeiten, leere Stellen bleiben offen – aber der Flame ist wütend und hat Angst. Er lehnt die Flüchtlingspolitik ab und macht sich Sorgen um seine Rente«, hatte die Tageszeitung De Standaard am Montag keine Antworten parat. Auch in der Wallonie, die traditionell eher links wählt, ist das Entsetzen groß. »Ein Belgien, zwei Länder«, sieht die Zeitung La Dernière Heure die Trennung zwischen den beiden Landesteilen weiter voranschreiten.

Zudem stellte sich angesichts des Wahlausgangs sofort die Frage nach dem sogenannten »Cordon Sanitaire«, also der Abmachung zwischen den »demokratischen Parteien«, keine Koalitionen mit Rechtsradikalen einzugehen. »Den Cordon in Frage zu stellen, wäre ein tragischer Fehler«, warnte die wallonische Tageszeitung L’Echo am Montag.

Wie er am Montag in der Nachrichtensendung »VTM Nieuws« erklärte, ist N-VA-Chef De Wever jedoch gewillt, mit dem Vlaams Belang zumindest über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Es gebe hier und da programmatische Berührungspunkte, zum Beispiel, was die Unabhängigkeit von Flandern betreffe. Was dabei am Ende herauskommt, ist jedoch ungewiss. Um eine Mehrheit zu stellen, müsste noch mindestens eine andere Partei bereit sein, mit den Rechten zu koalieren – was ausgeschlossen scheint. »Das wird eine delikate Übung«, erkannte auch De Wever an.

Auch die Föderalregierung des rechtsliberalen Premierministers Charles Michel, dessen Koalition mehr durch Streit als durch konstruktive Arbeit auffiel und schließlich am Gezänk zerbrach, ist zu einem gehörigen Anteil schuld an der schlechten Stimmung in Flandern. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse fürchtet die Gazet van Antwerpen: »Die Unregierbarkeit dieses Landes war nie näher«. Unter den gegebenen Umständen sei es sehr schwierig, eine neue Regierung in Brüssel zu bilden. Auch die Zeitung L’Avenir blickt pessimistisch in die Zukunft: »Wie soll es möglich sein, eine Föderalregierung zu bilden? Wie sollen die Parteiführer in diesem Land das hinbekommen, in demselben institutionellen Raum zusammenzuleben, mit zwei Völkern, die sich unvereinbar gegenüberstehen?«

Zumindest ist nach dem Wahlabend klar: Die alte Koalition von Charles Michel hat keine Mehrheit mehr. Eine Regierungsbildung dürfte also auch nach diesen Wahlen schwer werden. »Der König hat seine Kopfschmerztabletten schon bereitstehen«, witzelte De Wever.