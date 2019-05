»Gemeinsame Verantwortung«

Wolfgang Rattay/Reuters Welcher Anstrich passt? Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Bremer Grünen, am Sonntag abend

Carsten Meyer-Heder begann schon am Wahlabend mit dem Werben um die Gunst der Grünen. »Historisch« sei es, konstatierte der CDU-Spitzenkandidat, dass seine Partei zum ersten Mal seit 1946 in Bremen bei einer Bürgerschaftswahl vor der SPD liege. Der Wähler habe die CDU wegen ihrer Kompetenzen bei den Themen Bildung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt gewählt, Bündnis 90/Die Grünen hingegen »für mehr Umweltschutz und Klimaschutz«. Da könne man doch jetzt schauen, »ob wir das nicht zusammengelegt bekommen«.

Mit der angedachten Verteilung der Zuständigkeiten in einer von ihm angestrebten »Jamaika«-Koalition von CDU, Grünen und FDP griff der politisch unerfahrene Quereinsteiger der Entwicklung aber wohl doch etwas vor. Zwar hat die CDU tatsächlich einen überraschenden Erfolg im einst »roten« Bremen erzielt, während die SPD einmal mehr deutlich abgerutscht ist. Aber ob künftig die CDU an der Weser regiert oder – erstmals in einem westdeutschen Bundesland – »Rot-Rot-Grün«, ist völlig offen.

Ein amtliches Endergebnis der Wahl in Bremen wird wegen des komplizierten Wahlrechts erst am Mittwoch vorliegen. Nach der Montag mittag veröffentlichten Hochrechnung liegt die CDU mit 26,1 Prozent vor der SPD mit 24,8 Prozent, die damit noch einmal acht Prozentpunkte gegenüber dem historischen Tiefstwert von 2015 verliert. Die Grünen legen leicht auf 17,9 Prozent zu, die FDP erzielt 6,2, die AfD 6,6 Prozent. Die Linke kommt auf elf Prozent.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sprach am Wahlabend von »bitteren Zahlen«. Auf die Frage, ob nach einem solchen Absturz nicht ein Rückzug in die Opposition angebracht sei, entgegnete er nur, man werde »eine Reihe von Gesprächen« führen, um eine regierungsfähige Mehrheit zu finden. SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp bekräftigte am Montag gegenüber dpa die kurz vor der Wahl beschlossene Option für ein »linkes« Bündnis. »Die Linkspartei, die ich in vier Jahren Parlamentsarbeit in Bremen erlebt habe, ist eine realistische und pragmatische Linkspartei«, sagte sie.

Also hängt alles an den Grünen. Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Partei, legte sich nicht fest. Es gebe, wiederholte sie in mehreren Stellungnahmen, bei allen Varianten inhaltliche Differenzen, mit der FDP bei der Verkehrs-, Wirtschafts- und Klimapolitik, mit der Linkspartei in Sachen »Schuldenbremse«.

Die CDU vereinbarte bereits für Mittwoch ein erstes Sondierungsgespräch mit den Grünen. Das bestätigte ein Sprecher der Bremer CDU am Montag gegenüber jW. Wie man vor der Wahl angekündigt habe, wolle man mit allen Parteien außer der AfD und der Linkspartei Gespräche führen. »Ob die SPD, die das ja ausgeschlossen hat, die Einladung annimmt, ist ihre Entscheidung«, so der Sprecher.

Die Bremer Linkspartei hatte vor der Wahl für ein Bündnis mit SPD und Grünen plädiert. »Mit Blick auf die Wahlprogramme haben Die Linke, SPD und Grüne einfach die größten Schnittmengen«, sagte Spitzenkandidatin Kristina Vogt am Montag gegenüber jW. Bremen brauche »einen Politikwechsel«, ihrer Partei sei es wichtig, für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, den Weg zum kostenlosen ÖPNV einzuschlagen und die soziale Spaltung zu bekämpfen. Die Linke-Parteichefin im Bund, Katja Kipping, appellierte unterdessen in der Rheinischen Post an SPD und Grüne: »Wir haben jetzt eine gemeinsame Verantwortung.«

Konservative Politiker und Journalisten trommelten unterdessen für ein »Jamaika«-Bündnis. Der Bremer CDU-Vizechef Jens Eckhoff sagte gegenüber dpa, dasselbe könne »für ganz Deutschland Trendsetter in ökologischer Wirtschaftspolitik sein«. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) empfahl diese Koalition mit den Worten, die Grünen sollten »den Mut haben, zu sagen, wir machen jetzt auch einen neuen Weg frei für Bremen«. Die Welt erklärte in einem Kommentar, eine »rot-rot-grüne« Koalition wäre angesichts der Verluste der SPD eine »Verhöhnung des Wählerwillens«.