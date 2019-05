Vision und Aktion

Jason Lee/REUTERS

Der »Sino-Kapitalismus«, schreibt Uwe Hoering in seinem Vorwort, bringt »neue Dynamik« in die kapitalistische Globalisierung und Weltordnung. Die Rede ist vom chinesischen Konzept der »Neuen Seidenstraßen«, das offiziell als »Belt and Road Initiative« (BRI) bezeichnet wird. Hoering ist ein anerkannter Ostasien- und Afrikaexperte. Und er kann komplizierte Sachverhalte hervorragend erklären. Sein Büchlein über die BRI ist ein gut verständlicher Überblick über die Probleme und Fragen, die die chinesische Initiative aufwirft.

Im Jahre 2015 hatte Beijings Nationale Entwicklungs- und Reformkommission das BRI-Konzept unter dem Namen »Visionen und Aktionen zum gemeinsamen Aufbau des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels und der Maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts« vorgelegt – der Entwurf eines Netzwerks interkontinentaler Landverbindungen und maritimer Linien. Seither wird der Ausbau dieses Netzes entschlossen vorangetrieben. Hoering beschreibt in oft narrativem Stil die Komponenten der BRI, mischt Details der Konzeption mit einzelnen – sachlichen oder geographischen – Facetten ihrer Umsetzung und der Erläuterung ökonomischer, finanzpolitischer oder historischer Hintergründe. Das wirkt anfangs etwas verwirrend, aber wer sich darauf einlässt, merkt schon bald, dass Hoering den Leser überlegt anleitet.

China baut Straßen, Bahnstrecken oder Flughäfen, regelt die Energieversorgung durch Erwerb oder Neubau von Staudämmen, Kraftwerken oder Pipelines, baut oder erwirbt Häfen, um Schiffahrtslinien zu vernetzen – und das im gesamten asiatischen, afrikanischen und arabischen Raum. Und bis tief nach Europa. Hoering betrachtet sein Buch als eine »Momentaufnahme«. Ende April hat Chinas Staatschef Xi Jinping im Rahmen eines »Seidenstraßen-Gipfels« in Beijing Delegierte aus mehreren Kontinenten empfangen und im Zuge der BRI-Umsetzung Milliardenverträge abgeschlossen. Das sind aktuelle Details, die Hoering bei der Arbeit an seinem Buch noch nicht kennen konnte, die er aber in seiner Beschreibung bereits als geplant und konsequent andeutet und aus der Konzeption erklärend herleitet.

Hoering beschreibt die sich aus der BRI ableitenden Chancen sowohl für die Entwicklung Chinas als auch für die Vernetzung des asiatischen Landes mit den westlich-südwestlichen Nachbarstaaten und -kontinenten. Er weist aber zugleich und eindringlich auf Risiken und Gefahren hin – beispielsweise für die BRI-Partner, die sich teils hoch verschulden, teils nicht mehr Herr ihrer eigenen Infrastruktur sind. Er beschreibt die Veränderung globaler Machtverhältnisse und der Transport- und Warenströme. Und er kritisiert die lange und bis heute anhaltende Passivität der EU-Politik gegenüber der BRI – obwohl China längst erfolgreich einzelne EU-Mitgliedsstaaten in seine Konzeption einbindet.

Drei kleine Minuspunkte zum Schluss: Was Hoering nicht liefert, ist die Antwort auf die naheliegende Frage, warum das BRI-Konzept allem Anschein nach nicht auch auf den südostpazifischen Raum oder Lateinamerika ausgerichtet ist. Das in diesem Zusammenhang interessante Verhältnis zwischen Beijing und Washington unter der BRI-Perspektive bleibt ebenfalls offen. Der Verlag hat leider auf ein hier hilfreiches Register verzichtet und zudem eine BRI-Übersichtskarte in Grautönen wiedergegeben, die schon im farbigen Original relativ unübersichtlich ist.