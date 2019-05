US-Diktat zeigt Wirkung

Christian Charisius/dpa Pistazien in der Auslage eines Geschäfts für »Persische Spezialitäten« in Hamburg

Die Erpressungstaktik der US-Regierung gegen alle in- und ausländischen Firmen, die mit dem Iran in Geschäftsbeziehungen stehen, zeigt Wirkung. Von 120 hiesigen Unternehmen, die im Iran aktiv gewesen seien, seien nur noch 60 im Land, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur dpa. Im ersten Quartal seien die Exporte in das Land im Vorjahresvergleich um 50 Prozent gesunken, die iranischen Ausfuhren nach Deutschland um fast 42 Prozent.

»Die US-Sanktionen wirken auf die Wirtschaftsbeziehungen wie ein Vollembargo, weil der Finanzsektor betroffen ist«, sagte Treier. Seit dem Ausstieg Washingtons aus dem Atomabkommen im vergangenen Jahr und seit der Verhängung neuer Sanktionen steckt Iran in einer akuten Wirtschaftskrise.

Die Exporte Deutschlands in die Islamische Republik gingen von Januar bis März auf nur noch rund 339 Millionen Euro zurück. Das Land belegte 2018 laut DIHK auf der Rangliste der wichtigsten BRD-Handelspartner Rang 62. Nach der Aufhebung jahrelanger westlicher Sanktionen im Zuge des Atomabkommens galt das 80-Millionen-Einwohner-Land als Zukunftsmarkt. In den 1970er Jahren war der Iran laut DIHK der zweitwichtigste Exportmarkt für deutsche Unternehmen außerhalb Europas, hinter den USA.

Eine der letzten großen Hoffnungen der Europäer ruht auf einer Ende Januar gegründeten Gesellschaft mit Namen Instex. Damit wollen Deutschland, Frankreich und Großbritannien das US-Diktat zumindest ein wenig aushebeln. Über Instex soll der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden können, wenn sich private Banken wegen der US-Erpressung dem verweigern.

»Instex ist ein Symbol den Amerikanern gegenüber – dass Europa wirtschaftspolitisch etwas gegenzusetzen hat«, sagte Treier. »Aber Instex läuft noch nicht so, wie es sich die deutschen Unternehmen erhofft hatten.« Damit Instex als Vermittlungsstelle funktioniert, müsste der Iran zum Beispiel Öl liefern, etwa nach Italien, damit Forderungen miteinander verrechnet werden können. »So viele Pistazien und Nüsse kann der Iran nicht verkaufen.« (dpa/jW)