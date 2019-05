British Steel geht unter

Scott Heppell/REUTERS Insolvenz und Jobabbau: Auch dem größten British-Steel-Standort Scunthorpe droht das Aus

British Steel steht vor dem Aus. Das 1967 unter Labour-Regierungsverantwortung aus gut einem Dutzend Firmen gebildetes Unternehmen, war 1988 privatisiert worden und hat seitdem mehrmals den Besitzer gewechselt. Heute ist der Stahlkonzern im Besitz einer »Heuschrecke«, der Investitionsgesellschaft Greybull Capital. Am 22. Mai hatte Greybull angekündigt, dass die British Steel Ltd. in die Zwangsliquidation geschickt werde. 4.000 Jobs sind nun akut bedroht, hinzu kommen 20.000 Arbeitsplätze in diversen Zulieferfirmen.

Als Britanniens Premierministerin Theresa May am Freitag ihren Rücktritt verkündete, brach ihre Stimme, und mit Tränen in den Augen verkündete sie ihre »Liebe für mein Land«. Von dieser Liebe spüren all jene Menschen nichts, die direkt von den Auswirkungen konservativer Politik betroffen sind. Erst vergangene Woche veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, der einmal mehr den Umgang des britischen Staates mit verarmten Bevölkerungsschichten scharf kritisierte. Wer auf der Insel in den Niedriglohnsektor oder die Armut abrutscht, hat nichts zu lachen. Das ist einer der Gründe, weshalb den Menschen in Scunthorpe die Angst tief in den Knochen sitzt. In der Stadt, gelegen in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire, befindet sich derzeit noch das Zentrum der verbliebenen britischen Stahlindustrie.

Die Schließung von British Steel wäre ein harter Schlag für die von jahrzehntelanger Deindustrialisierung gebeutelten Region rund 300 Kilometer nördlich von London. Noch in den 1980er Jahren arbeiteten mehr als 20.000 Menschen in dem Stahlwerk. In dem Maße, in dem die Industriearbeitsplätze verschwanden, entstanden schlecht bezahlte und prekäre Dienstleistungsjobs. Die Frustration der Menschen sitzt tief. 70 Prozent stimmten hier für den »Brexit«.

Seit einigen Jahren bedroht eine sich verschärfende Krise die letzten Überreste der Stahlindustrie. 2015 wurden die Feuer der Hochöfen im nahe der nordostenglischen Stadt Newcastle gelegenen Werke von Redcar für immer gelöscht. Eigentümer war damals der von Indien aus operierende multinationale Tata-Konzern – der zuletzt auch mit der Stahlsparte von Thyssen-Krupp fusionieren wollte, ein Vorhaben, das scheiterte. Der Standort in Scunthorpe gehörte ebenfalls zum Tata-Imperium, bis sich der Multi aus dem britischen Markt zurückzog. In anderen Weltregionen wird Stahl billiger produziert. Als Grund für die Kapitalflucht nannte Tata dann auch chinesische Dumpingpreise.

Tatsächlich zeigen sich am Schicksal der britischen Stahlkocher die Auswirkungen neoliberaler Standortpolitik. 1988 privatisierten die Tories unter der Regierung von Margaret Thatcher den gesamten Industriezweig und öffneten diesen für den internationalen Markt. Es folgte eine Reihe von Übernahmen durch ausländische Konzerne, darunter das britisch-niederländische Corus-Konsortium, welches 2007 von Tata gekauft wurde. Jeder Eigentümerwechsel war von Stellenvernichtung und Stillegungen begleitet.

Immer gibt es dabei ein Muster aus undurchsichtiger Finanzbuchführung und Verschuldung. Greybull Capital gibt an, 880 Millionen Pfund (knapp eine Milliarde Euro) Schulden zu haben, und forderte deshalb von der britischen Regierung Mitte Mai ein Darlehen in Höhe von 120 Millionen Pfund, um Rechnungen begleichen zu können. Die Gewerkschaften Unite und GMB befürchten hingegen, dass in Scunthorpe erwirtschaftete Gelder ins Ausland abgeflossen sein könnten, Gewinne somit buchstäblich privatisiert wurden, während für die Unternehmensschulden nun die Allgemeinheit aufkommen soll.

Wirtschaftsminister Greg Clarke verweigerte Greybull am 22. Mai einen Kredit. Die Regierung könne nur im Rahmen geltender Gesetze agieren, heißt es in einer Stellungnahme. Clarke habe eine Rechtsbelehrung erhalten, wonach finanzielle Unterstützung nur aufgrund einer »kommerziellen Basis« legal sei. Dies sei im Fall von Scunthorpe nicht gegeben.

Während die Tories sich nicht in der Verantwortung sehen, fordert Labour-Parteichef Jeremy Corbyn die Regierung auf, »einen Anteil« am Unternehmen zu erwerben, um den Standort so zu sichern. Die Gewerkschaft Uni te geht noch einen Schritt weiter und fordert die Verstaatlichung des ganzen Unternehmens. Am 21. Mai sagte der stellvertretende Generalsekretär Steve Turner in einer Stellungnahme, sollte die langfristige Zukunft der Stahlproduktion in privatem Besitz nicht möglich sei, müsse die Regierung diese im nationalen Interesse in Gemeineigentum überführen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov vom 23. Mai unterstützen 46 Prozent der Bevölkerung diese Forderung, während sich nur 18 Prozent explizit dagegen aussprechen.

Tatsächlich gibt es für eine Verstaatlichung gute Argumente, worauf auch Corbyn hinweist. Auf Twitter teilte er am 21. Mai mit: »Unsere Stahlindustrie sichert nicht nur Tausende Jobs, sie könnte auch eine große Rolle bei der Durchführung einer grünen Revolution spielen und somit eine nachhaltige Zukunft für britische Industrien sichern«. Scunthorpe produziert großteils für den heimischen Markt. So kauft Network Rail, die für die Instandhaltung des britischen Schienennetzes zuständige Behörde, dort 97 Prozent des dafür nötigen Stahls. Das sind mindestens 100.000 Tonnen pro Jahr.

Derlei Erwägungen lehnt das britische Unternehmerlager ab. Dessen Lobbyverband CBI verkündete vergangene Woche in britischen Medien, dass es derzeit zwei Hauptbedrohungen gebe: Die eine sei der Brexit, die andere seien Forderungen nach Verstaatlichung.