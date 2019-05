VW zwingt Zulieferer zu »Nachhaltigkeit«

Wolfsburg. Die Volkswagen AG will bei ihren Lieferanten mehr Nachhaltigkeit erzwingen und sich von Zulieferern trennen, die die Vorgaben des Autobauers nicht erfüllen. »Es gibt einen Vorstandsbeschluss auf Konzernebene: Wir werden Nachhaltigkeit ab 1. Juli als verpflichtendes Vergabekriterium etablieren«, verkündete der Leiter »Strategie Beschaffung«, Marco Philippi, in dem Branchenmagazin Automobilwoche (Montag). »Jeglichen Verstoß gegen Menschenrechte und Sorgfaltspflichten wird VW nicht tolerieren. Die denkbaren Sanktionen reichen bis hin zu einem Ausschluss aus der Lieferkette«, so Philippi. (dpa/jW)