Unter falscher Flagge

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Maritime Konferenz in Friedrichshafen: Auch Kanzlerin Angela Merkel schaute vorbei

Ohne vermeintlich taffe Marketingsprüche geht es nicht: »Deutschland maritim: global, smart, green« – unter diesem Motto hatte die Bundesregierung Mitte vergangener Woche nach Friedrichshafen eingeladen. Zur 11. Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) waren knapp 800 Branchenvertreter der Schiffahrt, des Schiffbaus, der Meerestechnik, der Offshore-Windkraftindustrie samt aller Zulieferer sowie der Häfen, Verwaltungen und Forschungseinrichtungen an den Bodensee gereist: Wie bereits angerissen (jW vom 22. Mai), gilt der Veranstaltungsort – erstmals fern der Küste – als Verbeugung vor der binnenländischen Zulieferindustrie.

»Global, smart, green« – diese modischen Begriffe formulieren einen Anspruch, der der deutschen maritimen Branche eine strategische Bedeutung sowohl im globalen Wettbewerb als auch in der technologischen Entwicklung zuschreibt. Der »Maritime Koordinator« der Bundesregierung, ein weitgehend unbekannter CDU-Politiker Namens Norbert Brackmann, stellte das in seiner Eröffnungsrede ebenso klar wie die Bundeskanzlerin. Angela Merkel (CDU) schaute wie üblich auf eine Stunde bei der Konferenz vorbei und hielt ihre Rede gleich nach der Eröffnung. Beide hoben die wachsende Nachfrage nach neuen umweltfreundlichen Technologien hervor, betonten den weltweiten Vorsprung deutscher Unternehmen und mahnten zur »Nachhaltigkeit«.

Grüner Anstrich

Klimaschutz in der Antriebstechnik sowie Digitalisierung auf Schiffen, in Häfen und Betrieben gelten laut Brackmann als herausragende technologische Aufgaben. Wichtiger noch, er stellte der Branche für diese und ähnliche Zwecke weitere Fördermittel und Starthilfen in Aussicht. Obwohl die Konferenz an einem Mittwoch und nicht an einem Freitag begann, protestierten draußen vor der Zeppelin-Halle Schülerinnen und Schüler der »Fridays for future«-Bewegung insbesondere gegen das Gerede von angeblich umweltfreundlichen Antrieben.

»Respect existence or expect resistance« (Respektiert die Existenz oder erwartet Widerstand) stand auf einem der Transparente. Die Schifffahrt müsse nachhaltiger werden, forderten die Jugendlichen: »Redet über die richtigen Sachen!« Insbesondere der aktuell vorangetriebene Ausbau der Nutzung von LNG (verflüssigtes Erdgas) als Motorenantrieb, gilt als problematisch. Denn zum einen ist auch dies ein fossiler Brennstoff, zum anderen stammen immer größere Mengen aus umstrittenem Förderung mittel der Fracking-Methode.

Taktik wird »Strategie«

Nicht nur Brackmann und Merkel, auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fokussierten ihre Ausführungen zur Wettbewerbssituation vor allem auf Chinas aktuelle Politik. Deutschlands und »Europas« (gemeint ist die EU) maritime Branche stehe unter starkem Konkurrenzdruck beispielsweise durch rapide wachsende Seeverkehrszentren in Fernost, aber auch durch den Aufbau des interkontinentalen Infrastrukturnetzwerks »Belt and Road Initiative« (der sogenannten Neuen Seidenstraße). Ebenso wie etliche Branchenvertreter der Schifffahrt, des Schiffbaus oder der Häfen wiesen Altmaier und Brackmann auf Chancen und Risiken einer Kooperation hin. Sie problematisierten etwa die erhebliche staatliche Stützung der Unternehmen Chinas oder auch Südkoreas durch ihre Regierungen, betonten aber zugleich das hiesige Interesse an Investitionen auch und gerade aus Asien.

Auf Anregung des Bundeswirtschafts- und des Verkehrsministeriums beschloss die NMK eine »Initiative für eine maritime Strategie der Europäischen Union«. Installiert werden soll ein EU-weit tätiger »Koordinator«. Als zentrale Ansprechperson soll er die »maritimen Interessen Europas« aus den verschiedenen Branchen deutlicher artikulieren und ihnen so mehr Gewicht verleihen. Außerdem soll dieser Koordinator auch international Brüssels und Berlins »maritime Wirtschaftsinteressen gegenüber schwierigen Handelspartnern konsequent und nachdrücklich durchsetzen«. Die Initiative, die ausdrücklich direkt an die künftige EU-Kommission gerichtet ist, wird dem Vernehmen nach von Frankreich unterstützt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Skurrilität, wenn ausgerechnet Vertreter der maritimen Wirtschaft sich darüber beklagen, dass beispielsweise chinesische Unternehmen mit Dumpinglöhnen und -preisen sowie verdeckter Staatsfinanzierung »Marktverzerrungen« verursachten. Seit Jahrzehnten werden bekanntlich entsprechende deutsche Unternehmen mit Subventionen und Steuererleichterungen begünstigt und sind doch Spitzenreiter in der Ausflaggung ihrer Schiffe, was ihnen neben weiterer Steuerersparnis oft auch die Möglichkeit gibt, an Bord Dumpingheuern zu zahlen.

Verdi hielt sich bedeckt

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Friedrichshafen relativ verhalten präsentierte. In einem Positionspapier zur NMK findet sich zwar eine Reihe guter und wichtiger Forderungen, beispielsweise gegen die Privatisierung von Häfen oder für die Festschreibung, dass das »Laschen« (das Verzurren, Sichern und Losmachen von Ladung an Bord von im Hafen liegenden Schiffen) Hafenarbeitern vorbehalten bleiben müsse und nicht aus Kostenersparnis Seeleuten aufgezwungen werden dürfe (jW vom 5. März 2018). Aber gerade hinsichtlich der wichtigen Frage der beruflichen Zukunft in der Seeverkehrs-, Meeresnutzungs- und Hafenwirtschaft fällt das Positionspapier deutlich zurück.

Zwar kritisiert Verdi, die Zahl der deutschen Seeleute habe sich in den vergangenen Jahren trotz umfangreicher staatlicher Förderung um die Hälfte verringert, verzichtet aber dazu auf glasklare Forderungen: Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Hamburger Fachgruppe Schiffahrt einen Antrag auf den Gremienweg gebracht. Der sah unter anderem vor, die gesamte staatliche Schiffahrtsförderung »in der jetzigen Form« abzuschaffen und »zukünftig« nur noch zu gewähren, wenn die Schiffe begünstigter Reeder unter deutscher Flagge fahren (jW vom 5. Oktober 2018).

Anfang März 2019 hatte die Bundesfachbereichskonferenz der Gewerkschaft diesen Antrag angenommen, die Forderung ist also seither Beschlusslage – und hätte folglich auf die NMK gehört. Aber im Positionspapier findet sich nur eine deutlich schwächere Formulierung, die die eigentliche Intention des Hamburger Antrags eher verwässert: Finanzielle staatliche Förderungen müssten »nach der Maßgabe erfolgen, dass dadurch ein Mehrwert für Staat und Steuerzahler durch Erhalt und Aufbau von Beschäftigung entsteht«, heißt es nur noch. Die Förderung müsse »mit gezielter und effektiver Kontrolle der nachweislichen Effekte auf die Beschäftigung einhergehen«. Von irgendeiner Flaggenbindung ist keine Rede mehr – nicht nur in Hamburg dürfte so viel »falsche Bescheidenheit« (so ein Beobachter) mindestens zu Enttäuschung führen.

Ruf nach Subventionen

Die Wirtschaftsvertreter sind da wesentlich unbescheidener. Die Häfen et wa zeigten sich erfreut, dass die Kanzlerin eine Verfahrensvereinfachung bei der Einfuhrumsatzsteuer in Aussicht gestellt hat – die Hafenmanager beklagen hier seit langem »Wettbewerbsnachteile« gegenüber EU-Konkurrenten. Der Reederverband zeigt sich zwar auch zufrieden, das klingt aber wie eine Höflichkeitsfloskel. Denn er verknüpft das mit dem Ruf nach weiteren »Aktivitäten« der Politik: Deutschland habe »erheblichen Nachholbedarf« bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

Und so forderte Verbandschef Al­fred Hartmann einen stärkeren Ausbau günstiger »Rahmenbedingungen«. Er kritisierte erneut die Versicherungssteuer (»nirgends in Europa so hoch wie in Deutschland«) und bemängelte den erschwerten Kapitalzugang, weil wichtige Schiffsfinanzierungsbanken sich aus dem Geschäft zurückgezogen hätten. Allerdings: Während Hartmann seine Branche für ihren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz lobt, geißelt er das LNG-Förderprogramm des Bundes als »guten, aber kleinen Anfang«, was die Erwartung nach mehr implementiert.

Auch in anderen Zusammenhängen sind die NMK-Bekenntnisse zu »Green shipping« mit Skepsis zu bewerten. Sie stehen in einer Reihe mit Rufen etwa nach Einschränkung zivilgesellschaftlicher Verbandsklagerechte oder nach Anpassung geltenden EU-Rechts, wie der Wasserrahmenrichtlinie, zwecks Beschleunigung von Planungsverfahren.

Für den strittigen Tiefseebergbau forderte der Kongress eine »klare Positionierung«, dass dieser für eine ausreichende Hightech-Rohstoffversorgung erforderlich sei. Die (sowohl wegen ihrer meeresökologischen Begeiterscheinungen als auch wegen ihrer Energiebilanz kritisierte) Offshore-Windenergiegewinnung dürfe nicht länger »gedeckelt« werden, weil sie »ein Innovationstreiber« sei.

Förderung, Bürgschaften, staatliche Garantien, Steuervereinfachungen etc. – Deutschlands maritime Wirtschaftslobby beherrscht das Prinzip, unter dem Etikett »strategische Bedeutung« betriebswirtschaftliche Kosten und Risiken zu vergesellschaften. Auch – und vor allem – dafür steht die NMK.