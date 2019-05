Bericht: Gabriel will Laufbahn beenden

Berlin. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel will nach Informationen des Tagesspiegels offenbar bei der nächsten Wahl nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Darüber habe der frühere Außenminister bereits Anfang Mai die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände in Niedersachsen unterrichtet, berichtet das Blatt in seiner Sonntagausgabe. Es hieß demnach, der 59jährige sei schon länger fest entschlossen gewesen, seine politische Laufbahn zu beenden. Gabriel selbst wollte sich auf Anfrage der Zeitung dazu nicht äußern. Von Sprechern der Bundes-SPD und der SPD Niedersachsen gab es auf Anfrage der Deutschen Presseagentur zunächst ebenfalls keine Stellungnahme. (dpa/jW)