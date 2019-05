Gegen Netanjahu

Ilia Yefimovich/dpa

Tausende Menschen haben am Samstag abend in Tel Aviv gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen mögliche Absprachen Netanjahus mit neuen Koalitionspartnern, die das Justizsystem und damit die Demokratie in dem Land schwächen könnten. Das Linksbündnis Hadasch und arabische Parteien waren von den Organisatoren ausgegrenzt worden. Trotzdem beteiligten sich linke Aktivisten mit roten Fahnen und Slogans gegen die Besatzung an der Demonstration. (AFP/jW)