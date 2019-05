»Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank«

AP Photo/Michael Gruber Heinz-Christian Strache auf dem Weg zur Pressekonferenz (Wien, 18.5.2019)

Die Vorwürfe wiegen schwer: Parteispenden, die am Österreichischen Rechnungshof vorbeigeschleust worden sein könnten, in Aussicht gestellte Staatsaufträge aus der Bauwirtschaft für eine vermeintliche russische Oligarchin, Übernahmeofferte für die Kronen-­Zeitung. Hat das »Ibiza-­Video« die Republik Österreich in ihren Grundfesten erschüttert?

Die Veröffentlichung hat zunächst einmal eine Regierung zu Fall gebracht. Die Republik hat das aber nicht in ihrem Kern erschüttert. Mit dem Video wurde öffentlich bestätigt, was die rechtsextreme FPÖ schon immer ausgezeichnet hat: Sie ist bis ins Knochenmark korrupt. Das war an sich keine Überraschung, interessant war der Einfluss des Alkohols als Wahrheitsserum.

Wichtig ist jetzt, dass Schluss gemacht wird mit dieser Regierungskonstellation, und zwar mit beiden Hälften, also auch mit der ÖVP und Sebastian Kurz an der Spitze. Wir wollen, dass die Affäre zügig von Strafjustiz und Nationalrat aufgearbeitet wird – lückenlos.

Ein Wiener Anwalt soll mit einem Mandanten, der eine Detektei betreibt, Initiator des gefilmten Treffens der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit der angeblichen Oligarchin auf Ibiza sein. Soll diese »Enttarnung« das Video als Ergebnis eines »Komplotts« diskreditieren?

Nein, das war eine erfolgreiche Recherche. Und es ist gut zu wissen, wer das Video aus welcher Motivation heraus gedreht und letztlich veröffentlicht hat. Damit hängt natürlich die spannende Frage zusammen, wer das Material politisch eingesetzt hat. Die ÖVP ist bekanntlich meisterhaft darin, einen Munitionskeller anzulegen und zur rechten Zeit auf politische Konkurrenten zu schießen. Die große Frage ist: Warum wurde das ein Vierteljahr vor der Nationalratswahl im Oktober 2017 aufgenommene Video nicht schon vor der Wahl veröffentlicht? Wer hatte ein Interesse, dass die Kurz-Strache-Regierung noch gebildet wurde, trotz einer »politischen Bombe« unter dem Hintern der FPÖ? Kanzler Kurz hatte vor der Regierungsbildung im Herbst 2017 kein Interesse daran, dass sie hochgeht, jetzt, im Frühjahr 2019, wahrscheinlich schon.

Inwieweit wird das »Ibiza-­Video« der FPÖ schaden?

Die FPÖ ist eine typische Jo-Jo-Partei. Bei ihr ist der Ablauf immer derselbe: Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Nach Skandalen ist die FPÖ immer dramatisch abgestürzt, da ist alles nach unten offen.

Wie weit ist Österreich unter der ÖVP-FPÖ-Regierung nach rechts gerückt?

Es gibt zwei Entwicklungen. Stück für Stück haben extrem Rechte im Sicherheitsapparat der Republik Österreich die Macht übernommen. Die Zerstörung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) stellt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. (Nach der Beschlagnahme sensibler Daten im BVT im Februar 2018 durch eine vom FPÖ-Gemeinderat geführte Polizeieinheit musste sich das BVT aus allen AGs des europäischen Geheimdienstnetzwerk »Berner Club« zurückziehen, Anm. d. Red.)

Mit Kurz und der ÖVP begann eine »Orbanisierung« Österreichs, eine Machtübernahme skrupelloser Investoren in zentralen Medien. Das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung.

Neuwahlen für den Nationalrat sind für September vorgesehen. Gehen Sie mit Ihrer Partei gestärkt aus der »Strache-­Ga te« hervor?

Ich glaube, immer mehr Menschen begreifen, dass wir die einzige funktionierende Oppositionspartei im Nationalrat sind. In der parlamentarischen Kontrolle sind wir die Profis. Wir setzen die Untersuchungsausschüsse durch, wir bereiten die Absetzung des Kanzlers vor, das alles kommt von uns.

Sie haben – unabhängig vom Neuwahltermin – das Misstrauensvotum gegen Regierungschef Kurz und sein neues Expertenteam im Nationalrat eingebracht. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie?

Es wird immer wahrscheinlicher, dass es an diesem Montag eine Mehrheit für das Misstrauensvotum gegen Kurz geben wird. Aus den Reihen der SPÖ, aber auch der FPÖ gibt es positive Signale. Eine Abwahl Kurz ist im Interesse der Republik. Und hoffentlich der Beginn einer politischen Wende.