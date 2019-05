Rock, Soul und afghanische Melismen

Farid Arwand Unterstrichene Ernsthaftigkeit: Shekib Mosadeq

Die Freiheit Afghanistans – um Peter Strucks Orwellsche Kriegsrechtfertigung aus dem Jahre 2002 mal auf den Kopf zu stellen – wird auch an der Elbe verteidigt. Dort, in Hamburg, wohnt der Sänger Shekib Mosadeq, der 2010 aus seinem Heimatland am Hindukusch floh, weil sein Leben als kritischer Künstler bedroht war. Und von seinem Studio in Rahlstedt aus produziert er Lieder, um sie über »soziale Medien« mit Landsleuten in Kabul zu teilen, Streikende im Iran anzufeuern – oder von deutschen Bühnen aus dem Publikum seine unbequeme Sicht auf den Bundeswehreinsatz näherzubringen: »Der Afghanistan-Krieg war kein Afghanen-Krieg. Afghanistan war ein Boxring für andere große Mächte.« Und denen ging es nicht um Freiheit für die Bevölkerung, sondern um Rohstoffe, Opium, Waffenbusiness.

Der Sänger wurde 1982 geboren, schon im Alter von sechs Jahren musste er mit kleinen Jobs in den Straßen von Kabul Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen. Trotz der misslichen wirtschaftlichen Lage und trotz der kulturfeindlichen Stimmung unter den Taliban, die 1996 die Macht im Land ergriffen hatten, widmete sich Mosadeq heimlich der Musik. Als 2001 die Mullahs vertrieben waren, begann für ihn eine kurze Zeit der trügerischen Freiheit: Er trat mit seiner Musik auf, machte sich einen Namen, machte sogar einen Film. Doch die Lage im Land verschlechterte sich zunehmend. Und Mosadeq wollte darüber nicht schweigen: »In Afghanistan gab es damals überhaupt keine Kritik. Alle taten so, als wäre alles in Ordnung.« Also sang er dagegen an, wurde bedroht und musste schließlich das Land verlassen.

Sein Künstlerleben im friedlichen Deutschland bringt andere Herausforderungen mit sich, Überleben ist hier vor allem ein finanzielles Problem. Konstantin Wecker hat in Mosadeq einen Gesinnungsgenossen erkannt und auf seinem Label »Sturm & Klang« das Album »Der Deserteur« (2017) veröffentlicht. Doch der große Erfolg steht noch aus. Vielleicht auch wegen Mosadeqs Kompromisslosigkeit. Sein Sound feiert seine Liebe zu Soul und Rock der 60er und 70er Jahre und konfrontiert deutsche Hörer mit einer anspruchsvollen Fremdheit: Die Gesangsmelodien seiner Rockballaden sind durchzogen von afghanischen Melismen, seine Texte verfasst und singt er weiterhin auf Farsi. Songs wie »Leichen« und »Abgetrennter Kopf« stellen die verzweifelten Fragen, die ein grauenhafter Krieg aufwirft. Seine Liveauftritte unterstreichen die Ernsthaftigkeit der Musik noch zusätzlich: Die deutschen Übersetzungen der Texte werden auf eine Leinwand geworfen oder von deutschen Schauspielern vorgetragen.

Mosadeq, Atheist, wehrt sich gegen die Lesart, dass in seinem Land ein Kampf der Kulturen ausgefochten werde zwischen wohlmeinendem christlichen Westen und fundamentalistischen Muslimen. Mit seiner Musik geht er gegen einen anderen Gegner vor: »Ich kämpfe nicht gegen Religion. Das größte Problem ist der Kapitalismus – und die Mächte, die religiöse Fanatiker mit Waffen und Kämpfen unterstützen.«

Der Sänger hat im Lauf der Jahre öfters seine Heimat besucht, um aufzutreten. 2013 wurde ein Konzert nach Protest von Religionsführern von der Polizei geräumt, 2015 erhielt er nach einem Auftritt Morddrohungen und verließ das Land schnell wieder. In seinem Lied »Furchtlos« heißt es: »Der Glaube hier, der Unglaube dort, erlaubt ist dies und verboten jenes. Fürchte dich nicht vor dem Unsinn der Glaubenshändler!« Doch er selbst hat die Hoffnung, nach Afghanistan zurückzukehren, inzwischen so gut wie aufgegeben. Eine Verbesserung dort werde lange brauchen, sagt er: »Es ist schwierig in einem Land, wo die Menschen es nur so kennen. Es wird 20 Jahre brauchen, bis die Afghanen lernen, was es heißt, einfach nur zu leben. Selber zu entscheiden, selber sich zu bilden, selber zu verstehen: Wie kann man leben in einem Land ohne Probleme?«