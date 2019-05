Weltweiter Aktionstag

Sebastian Gollnow/dpa Auch in Stuttgart gingen am Freitag zahlreiche Jugendliche und Erwachsene auf die Straße

Am Freitag gingen erneut weltweit Schüler auf die Straße, um schnellen und wirksamen Klimaschutz zu fordern. In mindestens 125 Ländern von Albanien von bis Zypern, in mehr als 1.660 Städten und auf allen Kontinenten fanden Aktionen statt. Den Anfang hatten aufgrund der Zeitverschiebung Aktivisten in Japan sowie Neuseeland und Australien gemacht, die gerade den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hinter sich haben. Es folgten Indonesien, Singapur, Thailand, Bangladesch und Indien. Nach dem 15. März, an dem weltweit knapp zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen waren, handelte es sich um den zweiten internationalen Aktionstag.

In Deutschland waren Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen in mehr als 220 Städten angekündigt. Die Teilnehmerzahl dürfte insgesamt weit über 100.000 gelegen haben. Allein aus Köln wurden 12.000 Demonstranten gemeldet, für Kiel 7.000, Hamburg 20.000, Marburg 3.500, Rostock 1.800, Münster 6.000, Düsseldorf 2.000, Leipzig 5.000, Aachen 2.500 und für Bonn 6.000.

Vereinzelt hatten auch örtliche Gliederungen der Gewerkschaften zur Teilnahme aufgerufen. Viele Wissenschaftler, Eltern, Lehrer und andere Erwachsene beteiligten sich ebenfalls. Und es sollen beim nächsten Mal noch mehr werden. In der Freitagausgabe der britischen Zeitung Guardian veröffentlichen 47 der Organisatorinnen und Organisatoren einen Aufruf an die Erwachsenen.

Unter ihnen auch die 16jährige Schwedin Greta Thunberg, die im vergangenen Herbst mit ihren zunächst einsamen Aktionen und Stellungnahmen in den »sozialen Medien« den Anstoß zur neuen internationalen Klimabewegung der Jugend gegeben hatte. Massenhafter Widerstand sei nötig. Ein neuer großer weltweiter Streiktag am 20. September soll eine ganze Aktionswoche einleiten. Erwachsene sind ausdrücklich aufgerufen, sich zu beteiligen, statt über Schulnoten zu diskutieren.

In Cottbus gingen die Schüler zusammen mit anderen Umweltschützern auf die Straße. Anlass war der dortige »Brandenburger Energietag«, der von der örtliche Universität und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie veranstaltet wurde. Den Klimaprotest mochte die Universität allerdings nicht auf ihrem Gelände dulden. Die Kundgebung richtete sich vor allem gegen den Braunkohleabbau und die drohende Zerstörung des sorbisch-deutschen Dorfes Prozym (Proschim), das dem Tagebau weichen soll. »Solange die Landesregierung Proschim nicht gerettet hat, braucht sie das Wort Klimaschutz nicht in den Mund zu nehmen. Statt Vorträge zu halten, sollte der Wirtschaftsminister endlich handeln und Proschim noch vor der Landtagswahl eine sichere Zukunft garantieren. Wir fordern Zukunft statt Braunkohle«, meint Konstantin Gorodetsky von »Fridays for Future« Cottbus. In Brandenburg wird am 1. September ein neues Landesparlament gewählt. Bisher wird das Bundesland aus einer Koalition von SPD und Die Linke regiert.