Femizid? Nie gehört

Henry Romero/Reuters Protest gegen Femizide und patriarchale Gewalt in Mexico City (März 2019)

Während in lateinamerikanischen Ländern und Spanien Morde an Frauen aus geschlechtspezifischen Gründen systematisch erfasst und mit dem Begriff Femizid als patriarchale Gewalt eingeordnet werden, will die Bundesregierung davon nichts wissen. Mit parlamentarischen Anfragen hat sich die frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Cornelia Möhring, im August 2018 sowie im April 2019 nach dem Wissen der Regierung über diesen Bereich der Gewaltkriminalität erkundigt. Die Antworten fielen dürftig aus. »Leider zeigt sich, dass die Bundesregierung weder dazu in der Lage ist, ›Femizid‹ zu definieren, noch über Erkenntnisse zu Femiziden in Deutschland verfügt«, erklärte Möhring vergangene Woche. Im letzten Jahr seien in Deutschland allein 123 Frauen durch ihren Ehemann, Lebensgefährten oder Expartner getötet worden, betonte sie.

Femizid ist nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) »Mord an Frauen, weil sie Frauen sind«. Darunter fallen Tötungsdelikte im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt – aufgrund patriarchaler Macht- und Besitzansprüche oder im Namen der »Familienehre«, die an der »Reinheit« der Frau festgemacht wird.

Die deutsche Justiz tut sich allerdings schwer, bei »Beziehungstaten« mit solchen Motivlagen »niedere Beweggründe« zu erkennen – was dazu führen kann, dass solche Verbrechen nicht als Mord, sondern als Totschlag angeklagt und verurteilt werden, wenn nach Meinung von Staatsanwälten und Richtern keine anderen Mordmerkmale erfüllt sind. So klagte etwa die Staatsanwaltschaft Hamburg im laufenden Verfahren gegen den 50jährigen Marc-Michael H. die Tötung seiner Exfrau Giulietta H. mit 50 Messerstichen nicht als Mord an. Nach einem Bericht der Hamburger Morgenpost vom 21. Mai deshalb nicht, weil sie von ihm schon früher misshandelt worden sei und daher nicht mehr als »arglos« gelten konnte. Damit falle das Mordmerkmal der »Heimtücke« weg. Im Klartext heißt das, sie hätte ja mit einem Angriff rechnen können, weil sie die Gewalttätigkeit ihres Exmannes schon kannte. Oberstaatsanwältin Nana Frombach von der Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft erklärte dazu am Mittwoch auf Anfrage von junge Welt, »Heimtücke« sei jedenfalls »nach Einschätzung des Anklageverfassers nicht nachzuweisen«, da die Einlassung des Angeklagten bisher nicht widerlegt werden könne. Demnach habe sich ein »Streitgeschehen hochgeschaukelt«. Als einziges weiteres Mordmerkmal kämen zwar »niedrige Beweggründe« in Betracht. Hierzu wäre aber »der Nachweis erforderlich, dass das ›Tatmotiv deutlich stärker als bei einem Totschlag verachtenswert erscheint‹«, erklärte die Sprecherin. Aus der Vorgeschichte ergäben sich aber »neben Hinweisen auf selbstsüchtige, mithin niedrige, auch Hinweise auf ›noch nachvollziehbare‹ Motive wie beispielsweise nicht vollkommen unbegründete Eifersucht«. Daher könne nach vorläufiger Einschätzung kein niedriger Beweggrund nachgewiesen werden, das könne sich aber im Lauf der Hauptverhandlung noch ändern.

In einem vergleichbaren Fall war in Berlin 2018 der 45jährige Mehmet P. wegen Totschlags an seiner trennungswilligen Ehefrau Yeter P. zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Eine Verurteilung wegen Mordes hätte ihm lebenslange Haft einbracht, eine vorzeitige Entlassung wäre im Normalfall frühestens nach 15 Jahren möglich gewesen.