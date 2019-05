Mäuse in Öl

Hanno Moritz Kunow/MOSAIK/dpa »Liebe zur Fliegerei«: Fix, Fax und Jürgen Kieser

War Wilhelm Busch ein Comiczeichner? Heute würde man das wohl so sagen. Auch Jürgen Kieser orientierte seine Bildgeschichten über die Mäuse Fix und Fax an dem Nestor. Das galt für den Pinselstrich, der Grafiker ließ es sich aber auch nicht nehmen, die lustigen Abenteuer mit eigenen Knittelversen zu versehen, die mitunter für viele Situationen gut waren: »Und alle Gäste klatschen heiter, denn nach der Pause geht es weiter.«

Randberliner Jürgen Kieser, 1921 in Erkner geboren, wurde kurz nach Kriegsbeginn zur Luftwaffe eingezogen – als technikbegeisterter Segelflieger. Dieser Liebe sind viele Geschichten mit Fix und Fax zu verdanken, in denen sie Flugzeuge steuern oder sich von Helikoptern in Schlepp nehmen lassen.

Nach Kriegsende wurde Kieser Gebrauchswerber bei der HO, begann aber bald, Karikaturen an Redaktionen der DDR-Zeitschriften zu schicken. Überliefert sind Cartoons aus den frühen 50er Jahren, in denen er Bundeskanzler Adenauers Einsatz für die deutsche Wiederbewaffnung aufs Korn nimmt. Sie erschienen in der NBI, für die er bis 1990 Cartoons zeichnen sollte.

Bald fand Kieser eine frei-feste Anbindung an den Verlag Junge Welt, wo er für Kinder- und Jugendzeitschriften wie Der junge Pionier, Die Schulpost und Trommel unzählige lustige Illustrationen, Bildergeschichten sowie herrliche farbige Titelbilder lieferte. Für Fröhlich sein und singen (Frösi) schuf er als Reporter den Raben Droll, für die Comiczeitschrift Atze die Titelfigur, einen Berliner Jungen. Die nachhaltigste Wirkung hatten jedoch die Allerweltsmäuse Fix und Fax, die vom ersten Atze-Heft 1958 an mit dreiseitigen Abenteuern und später dann auch in längeren Geschichten vertreten waren. Mit dem 350. Abenteuer übergab Kieser als Rentner seine Mäuse an Nachfolger Eugen Gliege, der im gleichen Stil noch 45 Folgen hinzufügte. 2001 zeichnete Kieser dann für seine im Mosaik-Steinchen-für-Steinchen-Verlag erschienene Gesamtausgabe sein 351. Abenteuer der Mäuse, die es mit der Gentrifizierung zu tun bekommen. Fix und Fax werden zwangsgeräumt.

Gelegentlich hieß es, Fix und Fax seien unpolitisch, würden Freundschafts- statt Pioniertücher tragen, aber Kieser hat immer wieder Gegenwärtiges untergebracht. »Wenn man vergebens warten muss, macht Wohnungssuche viel Verdruss«, dichtete er etwa zur Wohnungsnot in der DDR des Jahres 1963.

Im Rentenalter wandte sich Kieser, der beispielsweise in der Wochenpost auch für Erwachsene arbeitete, stärker den »Plastikaturen« zu. Er bastelte dreidimensionale Objekte, kurios und grotesk, wie man sie von Karl Valentin kennt. Auf Ausstellungen gab es dafür viel Anerkennung. Er malte auch mehrere Fix-und-Fax-Ölgemälde. Am Montag ist Jürgen Kieser in seinem Haus bei Erkner im 98. Lebensjahr friedlich eingeschlafen.