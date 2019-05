Geld für Kohle-Aus

Patrick Pleul/ZB/dpa Früherer Braunkohlestandort Senftenberg ist nun touristisches Zentrum des Lausitzer Seenlands (4.7.2018)

Die Bundesregierung will im Zuge des Kohleausstiegs strukturschwache Steinkohle-Kraftwerksstandorte mit Fördergeldern unterstützen. An Standorten, an denen der Steinkohlesektor eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz besitze, sollen Projekte finanziell mit bis zu einer Milliarde Euro unterstützt werden. Das geht aus dem Eckpunktepapier hervor, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. Mit der Verabschiedung der Eckpunkte brachte das Bundeskabinett ein Gesetz zum Strukturwandel für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auf den Weg.

Das Programm des Bundes für Kohleregionen rüstet die Regionen aus Sicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier für den anstehenden Strukturwandel. »Mit dem vorliegenden Konzept stellen wir die Weichen, dass sich die Reviere zu modernen Energie- und Wirtschaftsregionen weiterentwickeln können«, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch, nachdem das Bundeskabinett den Kompromiss mit den Ländern gebilligt hatte. Mit den Eckpunkten schaffe der Bund »langfristige Perspektiven mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort«.

Die Fokussierung auf Forschung und Tourismus in den betroffenen Regionen greife nach Meinung von Kritikern jedoch zu kurz. »Bis eine Firmengründung aus einer Forschungseinrichtung tatsächlich Jobs auch für Nicht-Akademiker bringt, dauert es Jahre«, sagte Klaus Ernst, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie und wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Und in der Tourismusbranche würden die Menschen in der Regel viel schlechter bezahlt als in der Industrie.

Bedenken über die Eckpunkte äußerte auch der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis. Die Strukturhilfen seien zwar eine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Transformation der Reviere und der Sicherung bestehender und Schaffung neuer Jobs. Allerdings hätten die Gewerkschaften in der Kommission den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, Anpassungsgeld, den Ausgleich eventueller Rentenabschläge und Unterstützung beim Jobwechsel durchgesetzt. Diese Maßnahmen wurden aber noch nicht berücksichtigt. »Es wird Zeit, dass die Bundesregierung hier endlich handelt und gemeinsam mit den Gewerkschaften ein tragfähiges Konzept aushandelt«, sagte Vassiliadis gegenüber jW.

Das »Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen« soll festschreiben, dass der Bund den Ländern bis spätestens 2038 – wenn alle Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt werden – Milliardenhilfen gewährt. Insgesamt sind dafür rund 40 Milliarden Euro für die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt vorgesehen.

»Der Kohleausstieg bis 2038 ist zu spät, bis 2030 muss Schluss sein mit der Kohle in Deutschland«, kommentierte Lorenz Gösta Beutin, energie- und klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion den Entschluss. Auch müsse sichergestellt sein, dass die Strukturwandelgelder nicht in Autobahnen und Prestigeprojekten verpulvert werden. Deswegen fordere die Linke eine Klimaprüfung der Mittelverwendung und die Verwaltung der Strukturwandelgelder durch neugegründete Stiftungen des öffentlichen Rechts in jeder Kohleregion.