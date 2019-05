Mit viel Herz und Süßholz

Julien Warnand/Pool via REUTERS Bedauert, dass er bislang keine Möglichkeit zum Austausch mit PiS-Chef Kazcynski gehabt hat: Noch-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel (22.3.2019)

Wenige Wochen vor der Wahl zum EU-Parlament versucht ein Teil der Brüsseler Führung, sich mit der polnischen Regierungspartei PiS zu einigen. Ein deutliches Zeichen dafür war ein großes Interview, das Kommissionschef Jean-Claude Juncker Anfang des Monats der Zeitung Rzeczpospolita gab. Darin erklärte Juncker, er glaube fest an das Verbleiben Polens in der EU, auch dann, wenn die PiS die europäischen und die nationalen Parlamentswahlen im Herbst gewinnen sollte. Das Land habe seinen Platz »im Herzen Europas« aufgrund »gemeinsamer Werte«, so Juncker, der damit die liberale Opposition in Polen desavouierte. Deren zentrale Wahlkampfaussage lautet, die PiS ziele darauf ab, Polen mehr oder minder schleichend aus der EU herauszuführen. Die Metapher vom »Herzen Europas« ist an den PiS-Wahlkampfslogan »Polen, das Herz Europas« angelehnt. Für Parteichef Jaroslaw Kaczynski ist Polen dabei das Herz Europas. Nach Junckers Worten hat Polen, wie es nun einmal sei, seinen Platz in jenem »Herzen«. Diese kleinen Unterschiede in der Grammatik durften jedoch gern überhört werden.

Juncker bedauerte im übrigen, dass er noch keine Gelegenheit zu einem direkten Meinungsaustausch mit PiS-Chef Kaczynski gehabt habe, obwohl er dem polnischen De-facto-Staatschef dies vorgeschlagen habe. Und er distanzierte sich von den Aktivitäten seines sozialdemokratischen Stellvertreters Frans Timmermans, der wegen der Justizreform Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des Vertrags von Lissabon gegen Polen eingeleitet hatte: Er verfolge nicht jede Aktivität von Timmermans, so Juncker.

Das in dem Rzeczpospolita-Gespräch geraspelte Süßholz Junckers ist nicht das einzige Indiz dafür, dass die in Brüssel tonangebenden Christdemokraten sich erstens darauf einstellen, noch weitere vier Jahre mit Kaczynski und seiner Partei zu tun zu haben – darauf deuten zumindest die Umfrageergebnisse in Polen hin. Die Europäische Volkspartei (EVP) ist zweitens der PiS gegenüber offenbar zu inhaltlichen Konzessionen bereit. Einige Tage zuvor hatte Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP und nach den Verfahrensregeln der EU designierter Juncker-Nachfolger, sich im Interview mit der Zeitung Polska The Times gegen den Bau der Ostseepipeline »Nord Stream 2« ausgesprochen, weil diese Polens Interessen verletze. Er sei »nicht der Vertreter Deutschlands in der Kommission, sondern der Vertreter Europas auch gegenüber Deutschland«, zitierte er die rechtliche Definition seines angestrebten Postens. Wahrscheinlich versuchte er damit ein in Polen verbreitetes Missverständnis aufzuklären, das im übrigen in der internen Debatte gerade von der PiS immer wieder beschworen wird: Die Kommissare seien berufen, wie eine Art Überbotschafter die Interessen ihrer Herkunftsländer in Brüssel durchzusetzen.

Nach Recherchen der Rzeczpospolita war Junckers Kabinettschef Martin Selmayr vor etwa einem Jahr in Warschau. Wie der Kaczynski-Vertraute Adam Bielan kürzlich im Fernsehsender TVN erklärte, sollen die Gespräche »in Champagnerlaune« verlaufen sein. Selmayr sondierte demnach die Möglichkeit eines Treffens zwischen seinem Chef und Kaczynski, vor allem aber die eines Deals zwischen Warschau und der EU in Rechtsstaatsfragen. Danach sollte der Konflikt um die Justizreform für beide Seiten gesichtswahrend gelöst werden: Polen zieht von sich aus einige Punkte der Reform des Obersten Gerichtshofes zurück, was die Kommission als Einlenken verkauft hätte. Gemeint waren jene Punkte, die ohnehin nur zeitlich beschränkte Bedeutung gehabt hätten, etwa die administrative Senkung des Höchstalters der Richter: Spätestens nach drei Jahren wäre die Amtszeit derjenigen, die sich ihrer Absetzung widersetzten, ohnehin abgelaufen, und die PiS hätte im weiteren Verlauf freie Bahn bekommen. Wichtigere Fragen, wie die Unterordnung des polnischen Verfassungsgerichts unter die Exekutive, sollten hingegen durchgewinkt und das deswegen angestrengte Vertragsverletzungsverfahren eingestellt werden.

Das Vorhaben stieß offenbar bei beiden Seiten auf Widerstand, und die Einigung kam letztlich nicht zustande. Es stellt sich die Frage, warum die EVP bereit war, Kaczynski und seiner Partei so weit entgegenzukommen. Höchstwahrscheinlich geht es um den Versuch, Polen in der nächsten Legislaturperiode zumindest halbwegs in den EU-Mainstream einzubinden. Die PiS steht vor der Frage, mit wem sie sich im künftigen EU-Parlament liieren soll. Ihre bisherigen Partner von den britischen Tories würden mit dem »Brexit« wegfallen; nachdem Kaczynski, der Juncker nicht treffen wollte, den italienischen Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega und die Chefin der faschistischen Partei »Fratelli d’Italia«, Giorgia Meloni, empfangen hatte, fürchtete man in Brüssel wohl das Schlimmste.