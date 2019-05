Präsident in Eile

Am Donnerstag besuchte Bundesaußenminister Heiko Maas Mexiko, um sich dort mit seinem Amtskollegen Marcelo Ebrard über einen »verstärkten Einsatz für die regelbasierte Welt- und Handelsordnung« sowie über »Mexikos Rolle als wichtiger Handels- und Wertepartner Deutschlands« auszutauschen, wie vorab aus dem Auswärtigen Amt verlautete. Zwar betonten beide Seiten, dass es bei dem Treffen auch um Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit gehen solle, doch bestand von vornherein kein Zweifel daran, worauf das Augenmerk des SPD-Politikers gerichtet war.

»Wirtschaft ist zentral«, betonte die deutsche Delegation und verwies darauf, dass fast 2.000 bundesdeutsche Unternehmen in Mexiko mit einem Investitionsvolumen von etwa 35 Milliarden Euro aktiv seien und mehr als 150.000 Arbeitsplätze geschaffen hätten. Und tatsächlich ist das nordamerikanische Land einer der wichtigsten Partner der Bundesrepublik in der Region, seitdem Volkswagen in den 1960er Jahren einen seiner größten Auslandsstandorte in der zentralmexikanischen Stadt Puebla eröffnete.

Mit dem Amtsantritt von Andrés Manuel López Obrador erhofft sich die deutsche Politik eine Verbesserung der Menschenrechtssituation bei einer stabil bleibenden Investitionslage für deutsche Großkonzerne. Insbesondere die von der neuen Regierung angestoßenen Infrastrukturprojekte treffen bei transnationalen Firmen aus der BRD auf Begeisterung. So hat der Präsident von Siemens Mexiko, Juan Ignacio Díaz, bereits angekündigt, dass der deutsche Technologiekonzern sich an der Ausschreibung für den Tren Maya beteiligen will. Und auch in anderen Bereichen wie etwa dem Ausbau der Solarenergie in Südmexiko wird ein Anstieg deutscher Investitionen vorausgesagt. Dass viele dieser Projekte zu Lasten der lokalen Bevölkerung gehen und einer nachhaltigen und sozialen Entwicklung der mexikanischen Wirtschaft im Wege stehen, wird dabei wohl auch in Zukunft geflissentlich ignoriert werden – denn Wirtschaft ist zentral. (ag)