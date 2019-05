Der Greif fliegt wieder

Ralf Hirschberger/dpa Rund 2.500 Soldaten trainieren ab heute in der norddeutschen Ebene: Transporthubschrauber »NH90« der Bundeswehr

Am heutigen Montag beginnt in Niedersachsen ein neues Manöver einer recht speziellen Übungsserie: »Green Griffin« (Grüner Greif). Rund 2.500 Soldaten trainieren in Celle, Verden, Uelzen und weiteren Orten der norddeutschen Ebene allerlei Luftoperationen in Gefechtsfeldnähe, insbesondere auch Luftlandeoperationen, Absprünge von Fallschirmjägern direkt am Einsatzort. Führend beteiligt ist die Elitetruppe DSK (Division Schnelle Kräfte). Geübt wird fast drei Wochen lang mit Gefechtsfahrzeugen am Boden, vor allem aber mit Transportfliegern, Transporthubschraubern wie dem »NH-90« und Kampfhubschraubern wie dem »Tiger«. Das Spezielle: Der DSK ist vor einigen Jahren die 11. Luchtmobiele Brigade der niederländischen Streitkräfte dauerhaft unterstellt worden. Die »Griffin«-Serie trainiert die Kriegführung dieser binationalen Einheit – einer Keimzelle der vielzitierten »europäischen Armee«.

Die deutsch-niederländische Militärkooperation gilt seit Jahren als Modellprojekt für die Verzahnung der Streitkräfte in Europa; sie ist diesbezüglich recht weit fortgeschritten. Entsprechend arbeitet die DSK mit ihren knapp 10.000 deutschen Soldaten schon seit geraumer Zeit daran, die 11. Luchtmobiele Brigade mit ihren rund 2.300 Militärs nicht nur formell, sondern auch praktisch einzugliedern: Es gilt beispielsweise, Führungs- und Planungsverfahren aufeinander abzustimmen, Truppenteile in der Praxis zu integrieren und manchmal auch banal scheinende Dinge wie den Ausbau der Fernmeldeverbindungen zwischen den deutschen und den niederländischen Einheiten zu organisieren. Dazu werden seit der offiziellen Unterstellung der 11. Luchtmobiele Brigade unter die DSK regelmäßig unterschiedliche Manöver wie »White Griffin«, »Red Griffin« oder eben »Green Griffin« durchgeführt. Und: Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht mehr auf die lange erprobte deutsch-niederländische Militärkooperation. Bereits vergangenes Jahr nahm auch die 81. Mechanisierte Brigade der rumänischen Streitkräfte an »White Griffin« teil, die ebenfalls der DSK unterstellt werden soll.

Anders als die gewachsene deutsch-niederländische Kooperation ist diejenige mit den rumänischen Streitkräften ein noch junges Projekt. Sie findet im Rahmen des »Framework Nations Concept« (FNC, »Rahmennationenkonzept«) der NATO statt. Dieses sieht eine möglichst enge Verzahnung von Truppenteilen der einzelnen europäischen NATO-Staaten vor. Offiziell dient es dazu, systematisch den »europäischen Pfeiler« des Kriegsbündnisses zu stärken. Das kommt der NATO zugute, aber auch der militärischen Kooperation in der EU. Das FNC sei einerseits »ein Beitrag zu mehr transatlantischer Lastenteilung«, formuliert das Auswärtige Amt. »Ziel« sei andererseits aber auch »ein schrittweises sicherheitspolitisches und militärisches Zusammenwachsen Europas«. Keine EU-Armee im engeren Sinne, wohlgemerkt: Einbezogen werden kann etwa das NATO-Mitglied Norwegen, das der EU nicht angehört. Das FNC ermöglicht allerdings eine recht flexible Verzahnung der europäischen Streitkräfte ohne die USA – ebenjene »Armee der Europäer«, die im offiziellen Berliner Sprachgebrauch die »EU-Armee« abgelöst hat.

Keine Frage: Die »Armee der Europäer« muss die Kriege, die sie führen können soll, auch üben. Dazu dienen Bausteine wie die »Griffin«-Manöver, die das deutsch-niederländische Element stärken – und die inzwischen Rumänien einbeziehen. Ein weiteres Beispiel für Kriegsübungen im FNC-Rahmen sind die MAG-Days, die künftig viermal im Jahr stattfinden sollen. Dabei handelt es sich um Kriegsübungen der »Multinational Air Group« (MAG), eines multinationalen Luftwaffenverbandes, den – im FNC-Rahmen – die Bundeswehr organisiert. Darin kooperieren bislang die Luftstreitkräfte Bulgariens, Deutschlands, Estlands, Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns. Mit Finnland ist mittlerweile auch ein – auf dem Papier immer noch neutrales – Nicht-NATO-Land in die MAG eingebunden. Vom 18. bis zum 22. Februar hielt die deutsche Luftwaffe die ersten MAG-Übungen (»MAG-Day«) ab; vom 18. bis zum 22. März folgten weitere MAG-Days. Spätestens 2026 soll die MAG in vollem Umfang einsatzbereit sein.

Selbstverständlich wird die Verzahnung der europäischen Streitkräfte auch außerhalb des NATO-Rahmens ausgebaut. Das »European Air Transport Command« (EATC) mit Sitz im niederländischen Eindhoven etwa, in dem die Niederlande kontinuierlich mit Belgien und Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien kooperieren, veranstaltet regelmäßig Trainings. Auch das EU-Programm Pesco (»Permanent Structured Cooperation«) beinhaltet Vorhaben, die auf praktische Übungen zielen, so etwa das Projekt »Helicopter Hot and High Training«, das Hubschraubercrews aus EU-Staaten spezifische Fähigkeiten vermitteln soll. Und dann gibt es natürlich auch weiterhin die traditionelle bilaterale Zusammenarbeit, die immer wieder praktische Übungen umfasst, auch wenn das zuweilen unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle geschieht. Ein Beispiel: Seit 2014 trainiert das Logistikbataillon 472 aus dem oberpfälzischen Gärmersdorf regelmäßig mit dem ungarischen Logistikregiment 64 aus Kaposvar. Läuft alles rund, dann kann schon 2020 ein deutsch-ungarischer Logistikzug in Dienst gestellt werden. Viele unscheinbare Übungen, teils im EU-, teils im NATO-Rahmen: Das ist die Grundlage jener »Armee der Europäer«, die Schritt um Schritt entsteht.