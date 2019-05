Präzedenzfall für Indiens Musliminnen

Danish Ismail/REUTERS Betende Muslima in Srinagar (Archivbild, 2017)

Nach dem als historisch gewerteten Urteil des indischen Supreme Court, das Frauen im gebärfähigen Alter den Zutritt in einem ihnen bisher verschlossenen Hindutempel im Süden des Landes gewährt, wollen sich nun auch Indiens Musliminnen nicht länger von Gebetsstätten aussperren lassen. Eben mit Verweis auf die als Vorbild geltende Entscheidung zum Sabrimala-Tempel im Bundesstaat Kerala vor einem halben Jahr hat ein muslimisches Ehepaar aus der Großstadt Pune vor dem Obersten Gerichtshof Klage gegen das faktische Moscheeverbot für Frauen eingereicht. Yasmeen und Zuber Peerzade konnten bereits am 16. April einen Teilerfolg dahingehend feiern, dass ihre Petition von den Richtern nicht etwa gleich abgewiesen wurde. Dies mag als starkes Indiz gelten, dass sich die höchstrangigen Hüter von Verfassung und Grundrechten in Indien später tatsächlich ernsthaft mit dem Ansinnen beschäftigen werden. Allerdings machte die Kammer in einer Stellungnahme deutlich, dass sie sich in einem rechtlichen Zwiespalt befinde. Eigentlich könne das Gericht nur dem Staat ein Diskriminierungsverbot auferlegen, nicht privaten Gemeinschaften.

Aus der gut begründeten Sichtweise des klagenden Paares stellt die gegenwärtige Praxis eine massive Diskriminierung von Frauen dar, die im Gegensatz zur Verfassung stehe und deshalb höchstrichterlich für illegal erklärt werden müsse, nachdem die islamischen Autoritäten entsprechende Vorstöße für eine Reform bisher abgeblockt hätten. In der Petition wird ins Feld geführt, dass zu Lebzeiten des Propheten Mohammed kein nachgewiesenes Moscheeverbot für Frauen in dieser Form existiert habe. Den Einreichern genügt deshalb auch nicht das Zugeständnis in einigen Moscheen, dass Frauen dort in separaten Räumlichkeiten beten können. Allen Gläubigen beiderlei Geschlechts müsse der Zugang zur großen Gebetshalle gestattet werden, heißt es. Solch eine Forderung ist in den Augen der konservativen Kleriker eine große Provokation.

Der Kampf um die Moscheen wird für die Frauen vor diesem Hintergrund noch schwerer werden als beim Sabrimala-Tempel, wo sich Priester und Gläubige nach wie vor weigern, das Gerichtsurteil aus dem Vorjahr anzuerkennen. Wiederholt haben es Frauen trotz Geleitschutz durch die Polizei bei dem hinduistischen Heiligtum nicht geschafft, ihr neu zugestandenen Betretungsrecht auch in Anspruch zu nehmen, weil sie und ihre uniformierten Begleiter bereits beim Aufstieg auf den Tempelberg mit Steinwürfen und mehr angegriffen wurden. Einzelne Pilgerinnen sollen es inzwischen zwar durch bestimmte Absprachen und abseits des Medienspektakels geschafft haben, bis ins Tempelinnere vorgelassen zu werden. Doch die von Vertretern der hindunationalistischen Regierungspartei BJP von Premier Narendra Modi und ihrer »Mutterorganisation« Rash­triya Swayamsevak Sangh (RSS) angeführte Protestfront hält sich weiter. Bei einem Moscheeurteil zugunsten der Petitionseinreicher und damit der Frauen steht zu befürchten, dass strenge Imame und viele männliche Gläubige in ähnlicher Weise Widerstand gegen eine praktische Umsetzung leisten. Denn wenn es um mangelnde Gleichberechtigung von Frauen geht, sind sich die beiden größten Religionsgemeinschaften im Land oftmals ziemlich einig.