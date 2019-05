Wirtschaftskrieg in Syrien

Ali Hashisho / REUTERS Überleben zwischen militärischem Müll und Trümmern: Ein Junge trägt Brot heim in Kobani (3.4.2019)

Der Westen will Syrien mit einer Wirtschaftsblockade in die Knie zwingen. Der Teil des Landes, der sich unter Regierungskontrolle befindet – etwa 70 Prozent –, soll durch ein Handels- und Ölembargo am Wiederaufbau gehindert werden. In der Ankündigung des US-Finanzministeriums zu den Ölsanktionen vom 25. März heißt es, dass »die USA und ihre internationalen Partner (…) die Normalisierung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen und die Finanzierung des Wiederaufbaus verhindern« und »das Assad-Regime und seine Unterstützer vom weltweiten Finanz- und Handelssystem isolieren« wollen. Die Sanktionsprogramme der USA und der Europäischen Union würden aufrechterhalten, um »den Druck zu maximieren und dem Regime und seinem Netzwerk aus finanziellen und logistischen Unterstützern zusätzliche Kosten aufzuzwingen«.

Mit dem Wirtschaftskrieg, der gegen den von der syrischen Regierung kontrollierten Teil des Landes geführt wird, will der Westen das Land aufteilen. Die anderen Gebiete, die von verschiedenen Kriegsakteuren und ihren lokalen Stellvertretern – auch mit Hilfe internationaler Hilfsorganisationen – beherrscht werden, sollen »stabilisiert«, wiederaufgebaut und wirtschaftlich und politisch »entwickelt« werden.

Das gilt auch für die Region östlich des Euphrat, die unter Kontrolle der syrischen Kurden und der US-Armee steht. Die nationalen Ressourcen werden Syrien entzogen und dort für den Wiederaufbau benutzt. Militärisch soll das Gebiet von NATO-Kräften und Verbündeten vom Golf (»arabische NATO«) »gesichert« werden. Weiterhin ist geplant, türkische Soldaten in eine multinationale Truppe einzubeziehen, die nach US-Plänen von Frankreich und Großbritannien geführt und entlang der syrisch-türkischen Grenze in einer »Pufferzone« stationiert werden soll. Ein Angriff der Türkei auf die syrischen Kurden, die Verbündete der US-geführten Anti-IS-Allianz sind, soll so verhindert werden. Nichts davon wird im UN-Sicherheitsrat diskutiert, geschweige denn mit einer Resolution abgesegnet. Die Pläne der USA bewegen sich außerhalb des Völkerrechts.

Gebiete nördlich von Aleppo (Al-Bab, Dscharabulus, Asas) werden von Türkei-nahen Kräften kontrolliert und türkisiert. Bauern, die bis zum Krieg ihre Produkte auf den Märkten des nahegelegenen Aleppo verkauften, werden gezwungen, die türkischen Märkte jenseits der Grenze zu bedienen. Die militärisch, wirtschaftlich und sozial höchst instabile Situation in der Provinz Idlib bleibt ungelöst und nutzt der mit Al-Qaida verbundenen Gruppe Haiat Tahrir Al-Scham (HTS, Allianz zur Eroberung von Syrien), die ihre Herrschaft über das Gebiet weiter festigt. Die Gebiete um die Stadt Afrin westlich von Aleppo werden von Türkei-nahen Kampfgruppen beherrscht, die sich als »Nationale Armee« oder »Freie Syrische Armee« bezeichnen. Berichten zufolge bauen sie um Af rin eine Mauer, angeblich für ihre Sicherheit. Der Ort und die mehr als 300 kurdischen Dörfer in seiner näheren Umgebung sollen von Syrien und Aleppo abgeschnitten und der Türkei angegliedert werden. Ankara bleibt als regionaler Akteur gefangen zwischen dem Westen und der NATO einerseits und Russland, Iran und dem Astana-Prozess für Syrien andererseits.

Die Kurden haben sich in eine ähnlich komplizierte Lage zwischen dem Westen, Russland und Syrien manövriert. Der Verlust von Afrin zugunsten ihrer militärischen Präsenz bis weit südlich in die traditionell arabischen Gebiete entlang des Euph rat hinein – mit Rakka, Deir Al-Sor, Abu Kamal und Baghus Al-Schamali – kostet die Führung der kurdischen »Partei der Demokratischen Union« (PYD) und der »Syrischen Demokratischen Kräfte« (SDK) Vertrauen. Die USA drängen sie nun, die Präsenz von türkischen Soldaten zur Absicherung einer Pufferzone entlang der syrisch-türkischen Grenze zu akzeptieren, was auch zu einem innerkurdischen Konflikt führen kann.

Russland, Iran und China begegnen den Teilungsplänen und der Wirtschaftsblockade mit dem Ausbau der eigenen wirtschaftlichen Beziehungen mit Syrien, seinen Nachbarn und der Region. Alle drei Staaten versuchen eine Konfrontation mit Damaskus um den strategischen und wirtschaftlichen Reichtum Syriens zu vermeiden. China ist der finanziell stärkste Akteur und an strategischen Handelsbeziehungen interessiert. Aus einer militärischen Kooperation mit Damaskus hält sich Beijing heraus. Russland und Iran haben in Wirtschaft und Militär eigene Einflusssphären geschaffen. Eine politische und wirtschaftliche Stabilisierung wird in Syrien nur in Kooperation mit den drei großen Akteuren des Ostens in Teheran, Moskau und Beijing gelingen.