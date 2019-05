Geschlecht, Klasse, Kolonialismus

Amr Abdallah Dalsh/Reuters Straßenszene in Kairo (3.9.2018)

Die Frage, ob männliche Dominanz in unserer Gesellschaft mit dem Begriff Patriarchat angemessen umschrieben ist, zieht sich durch das vom Argument-Verlag herausgegebene Heft »Das Patriarchat vermessen.« Sechs Beiträge feministisch-marxistischer Wissenschaftlerinnen geben einen Überblick über aktuelle Patriarchatsdiskurse und wie diese auf die gegenwärtigen sozialen Kämpfe anwendbar sind. Das Patriarchat bleibe allgegenwärtig und nicht behebbar trotz staatlichen Gleichstellungsbemühungen, sei aber schwierig zu greifen, so die Soziologin und Mitherausgeberin Frigga Haug.

Wer nach einer allgemeingültigen Definition für das eine, kontinuierlich andauernde Patriarchat sucht, wird mit diesem Heft nicht glücklich werden. Wer aber danach forscht, wie Geschlecht, Klasse und (Post)-Kolonialismus miteinander verwoben sind, wird zu weiteren Diskussionen über die widersprüchlichen und ungleichzeitigen Erscheinungen von Männermacht angeregt.

Die indisch-amerikanische Wissenschaftlerin Gayatri C. Spivak wendet sich gegen ein Schubladendenken, das das indische Patriarchat in eine marxistisch-feministisch katalogisierte Welt einordnen will. Den »kolonialen Dualismus« gelte es aufzuspüren und zu erschüttern. Diese Methode erzeuge nur weitere patriarchal-koloniale Zuschreibungen – ganz gleich, ob die Frauen des globalen Südens als Opfer oder Heldinnen etikettiert werden.

Man muss manches zweimal lesen, um das voraussetzungsreiche Denken von Spivak zu durchdringen. Aber über den Umweg Indien erhält man einen neuen Blick auf die Auseinandersetzung um den Islam in Europa und die auch in feministischen Diskursen verbreiteten Zuschreibungen gegenüber islamischen Frauen.

»Wozu ums Patriarchat streiten?« fragt der Aufsatz von Frigga Haug. Kritisch prüft sie Marx, Engels und Luxemburg, die das Patriarchat mit dem Untergang des Feudalismus als überwunden ansahen. Man könne die kapitalistische Gesellschaft nicht verändern, ohne die von der Frauenbewegung aufgeworfenen Fragen zu berücksichtigen, so Haug. Was hätte eine Linke, die ihre eigenen patriarchalen Strukturen nicht hinterfragt, der Rückkehr der Rechten zu patriarchalen Mustern entgegenzusetzen? Näher untersucht werden müsse, wie Kapitalismus und Frauenunterdrückung zusammenhängen, aber auch, inwieweit der Feminismus die kapitalistische Produktionsweise in Frage stelle. Die Verhältnisse seien auch deswegen verschränkt, weil Frauen in den Kapitalismus nicht nur als unbezahlte Reproduktionsarbeiterinnen, sondern auch als Nutznießerinnen eingebunden sind.

Haug erteilt der »Gleichmacherei«, die Frauen gleich wie Männer machen soll, eine klare Absage. Das sei es nicht gewesen, was die Frauenbewegung wollte, dass Frauen genau so wie Männer das Recht bekämen, sich in individualisierte, auf den eigenen Vorteil bedachte Subjekte zu verwandeln. Hervorgegangen aus einer von Männern dominierten Kultur, seien diese Subjekte zwangsläufig männlich konstruiert. Dies bestätigt die australische Soziologin Raewyn Connell. Frauen als Führungskräfte verhielten sich unter starkem Druck so wie Männer, sie setzten ihre Mitarbeiter unter Druck und seien am Profit orientiert. »Lieber weniger Spitze als mehr Frauen an der Spitze«, meint die Politologin Uta von Winterfeld.