Rechte Sozialdemagogie

Matthias Rietschel/Reuters Anhänger von »Der III. Weg« demonstrieren für dezidiert nationalen »Sozialismus« (Chemnitz, 1.5.2018)

Für faschistische Splitterparteien wie »Die Rechte«, »Der III. Weg« und die NPD ist derzeit nicht nur die am 26. Mai in der Bundesrepublik stattfindende Europawahl ein wichtiger Termin. Auch im Hinblick auf den bevorstehenden Arbeiterkampftag, den 1. Mai, haben alle drei Parteien vor, sich als soziale Kraft zu inszenieren. Sie planen Aufmärsche in unterschiedlichen Städten, wo sie mit der ihnen eigenen sozialen Demagogie bei potentiellen Wählerinnen und Wählern zu punkten suchen.

Wie das aussehen könnte, hat »Die Rechte« am Sonnabend, dem Jahrestag des Hitler-Geburtstages, zum Auftakt ihres Europawahlkampfes in Wuppertal demonstriert. Dort marschierten ein paar Dutzend Faschisten auf – ausgestattet mit einem Transparent mit der Aufschrift »Gemeinsam gegen Überfremdung und Sozialabbau«.

Tatsächlich richtet sich das Gebaren der Faschisten keineswegs gegen Großkonzerne und Ausbeuter. Vielmehr folgen die Ultrarechten der bürgerlich-kapitalistischen Devise »Nach oben buckeln, nach unten treten«. Offensichtlich an das »25-Punkte-Programm« der faschistischen NSDAP anknüpfend, fordert »Die Rechte« in ihrem gleichnamigen Programm zur EU-Wahl, »Großkonzerne und Schlüsselindustrien in staatliche Hand oder zumindest unter staatliche Kontrolle« zu stellen. Auch die Nazipartei trug zu Beginn einen Bauchladen gefüllt mit antikapitalistischen Parolen vor sich her. Heute schwadronieren Faschisten erneut von »raffgierigen Profiteuren«, »denen nicht das Wohlergehen des Volkes am Herzen liegt, sondern die ihre Monopolstellungen für ihr rücksichtsloses Gewinnstreben missbrauchen«, wie es bei der NPD heißt. Anstatt die Ausbeuter und deren Konkurrenzlogik bekämpfen zu wollen, fordern die Neonazis »das sofortige Ende der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit« und wettern somit gegen Arbeiter aus anderen EU-Ländern. Verräterisch auch Punkt 16 des NPD-Programms, trägt er doch die Überschrift »Die deutsche Automobilindustrie schützen«.

Wesentlich wortgewaltiger und »nationalrevolutionärer« geriert sich derzeit »Der III. Weg«. Diese Faschistenpartei will nicht nur am 1. Mai im sächsischen Plauen in der ihr gewohnt »kämpferisch-aggressiven« Art auf die Straße gehen. »Heraus zum Angriff auf die Börsendiktatur!« lautet ihr antikapitalistisch daherkommendes Motto in diesem Jahr. Die Neonazis versuchen sich zugleich auch ganz praktisch sozial zu geben, wie Bilder auf ihrer Internetseite belegen. Diese zeigen angeblich »soziale Hilfen« im Plauener Parteibüro, wo einmal Bekleidung und ein anderes Mal ein kostenloser »Selbstverteidigungskurs« für Kinder angeboten wird.

Im Vergleich wirkt die NPD, die aktuell mit ihrem ehemaligen Bundesvorsitzenden Udo Voigt im EU-Parlament vertreten ist, deutlich altbackener. »Im Mittelpunkt nationaler Politik stehen nicht die Profitinteressen multinationaler Konzerne, sondern das Wohl eines jeden Deutschen in einer gerechten und solidarischen Gemeinschaft«, heißt es unter anderem auf der Internetseite der Partei zum Thema Sozialpolitik. »Volksgemeinschaft und soziales Miteinander statt Klassenkampfgegeneinander bestimmen unser sozialpolitisches Leitbild auch im 21. Jahrhundert«, betont die NPD in ihrem EU-Wahlprogramm.

Die ostdeutschen Landesverbände der AfD sind darum bemüht, sich in Sachen Sozial- und Wirtschaftspolitik von der genannten ultrarechten Konkurrenz abzusetzen. Für den 1. Mai ist der Auftakt zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen geplant. Den »harten« Neonazis gilt die AfD im Gegenzug mittlerweile als zu sehr an den vermeintlichen Mainstream angepasst. Klar ist indes: Wer ernsthaft für soziale Verbesserungen für alle Menschen eintreten will, findet in Neonazis und Rechten aller Couleur sicherlich keine Bündnispartner, sondern Gegner. Analog zu ihren historischen Vorläufern verbergen sich hinter faschistischer Sozialdemagogie auch heute Ausgrenzung, Volksgemeinschaft, Rassismus und Antisemitismus.