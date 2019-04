Sri Lanka im Krisenmodus

Gemunu Amarasinghe/AP/dpa Soldaten bewachen eine Trauerfeier für Opfer des Attentats vom Ostersonntag (Negombo, 23.4.2019)

Als Verantwortliche für die Terroranschläge auf drei Kirchen und vier Hotels am Ostersonntag in Sri Lanka will die Regierung zwei inländische islamistische Organisationen ausgemacht haben. Am Dienstag nachmittag wurde bekannt, dass der »Islamische Staat« (IS) in einer über das Internet verbreiteten Mitteilung die Attentate für sich reklamiert, wie die Deutsche Presseagentur berichtete.

Der Staatssekretär für Verteidigung, Ruwan Wijewardene, unterrichtete einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge zuvor am Dienstag das Parlament. Die Gruppierungen National Thoweeth Jamaath (NTJ) und Jammiyathul Millathu Ibrahim (JMI) stünden demnach hinter den Anschlägen mit inzwischen 311 Todesopfern und mehr als 500 Verletzten. Zum Motiv hieß es, dass es sich um Vergeltungsaktionen für die rassistisch motivierten Anschläge auf zwei Moscheen in Neuseeland gehandelt habe. Wijewardene erklärte laut dpa im Parlament, dass Rachegelüste und Hass anstelle von Religion die Täter motiviert hätten.

Die infolge der Anschläge verhängte landesweite Ausgangssperre galt in der Nacht zum Dienstag nur noch von 20 bis vier Uhr. Am Vortag hatte sie noch ganze zwölf Stunden gedauert. Der Nationale Sicherheitsrat hatte ab Mitternacht einen eingeschränkten Ausnahmezustand verhängt, um den Sicherheitskräften erweiterte Befugnisse zu geben. Der Dienstag wurde zum nationalen Trauertag erklärt.

Derweil will die Regierung kein Risiko eingehen. Allein die Tatsache, dass erst am Sonntag abend eine weitere Rohrbombe in unmittelbarer Flughafennähe gefunden und entschärft wurde und am Montag in einem Fahrzeug hinter der Antoniuskirche in Colombo, einem der Anschlagziele vom Vortag, ein dortiger Sprengsatz von den Sicherheitskräften kontrolliert zur Explosion gebracht wurde, lässt die Vorsicht von Politik und Behörden begründet erscheinen.

Die Ermittlungen laufen weiter, und nur die Spitzen von Politik, Geheimdienst und Polizei wissen um den Erkenntnisstand – der Presse gegenüber hält man sich nach wie vor aus ermittlungstaktischen Gründen eher bedeckt. Und tatsächlich mag die Befragung der Verhafteten Erkenntnisgewinn bringen. Nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen würden rund 40 Menschen zu den Anschlägen verhört, wie Reuters am Dienstag berichtete. Die meisten von ihnen seien demnach Einheimische. Zudem gilt inzwischen der Selbstmordbomber aus dem Hotel Shangri-La als identifiziert, weitere Personen wurden festgenommen.

Die Anschläge treffen ein Land, das nicht ganz so stabil und ruhig ist, wie sich das auch bei Deutschen beliebte Urlaubsparadies selbst gern verkaufen möchte. Politisch tobt der Dreikampf zwischen Präsident Maithripala Sirisena, Premier Ranil Wickremesinghe sowie Exstaatschef und Oppositionsführer Mahinda Rajapaksa, der inzwischen mit der SLPP seine eigene Partei gegründet hat. Jeder ist des anderen Gegner, jede Allianz bestenfalls temporär und brüchig. Rajapaksa will bei der Präsidentenwahl seinen Bruder Gotabhaya, seinerzeit Verteidigungsminister, ins Rennen schicken. Sofern mit dessen Rückgabe der US-Staatsbürgerschaft alles plangerecht verläuft. Dem Premier könnte in der eigenen UNP Konkurrenz erwachsen, und bei der SLFP und dem Präsidenten gibt es auch noch so manches Fragezeichen.

Die Lösung der ökonomischen, sozialen und verfassungsrechtlichen Probleme, die 2015 nach dem Sieg der damaligen Oppositionsallianz versprochen wurde, ist in vielen Punkten nur halbherzig in Angriff genommen worden. Ebenso der Kampf gegen die Korruption, Aufarbeitung von Skandalen und eine Bereinigung des angespannten Verhältnisses zu den Vereinten Nationen wegen der Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit der finalen Militäroffensive gegen die terroristische LTTE vor genau einem Jahrzehnt. Bisher war der Tourismus – seit 2004 auch wieder im Osten und ab 2010 vorsichtig im Norden der Insel – eine wichtige Säule der Wirtschaft. Sollten Gäste aus Sorge um ihre Sicherheit jetzt ausbleiben, wäre das in der Folge des unmittelbaren Grauens mit so vielen Toten und Verletzten ein weiterer Schlag für das Land.