Braune Cliquen in Repressionsorganen

Paul Zinken/dpa Attraktiver Arbeitsplatz für rechte Zirkel: Dienststellen von Polizei und Landeskriminalamt

Mit dem Heft Nummer 122 ist die Frühjahrsausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) nun per Onlinebestellung oder – wie von den Herausgebern empfohlen – im lokalen Infoladen des Vertrauens erhältlich. Bildeten rechte Tendenzen und Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten den Schwerpunkt der vorherigen Ausgabe, widmet sich das AIB in der vorliegenden Nummer nun den braunen Umtrieben im Bereich der staatlichen Sicherheitsbehörden. Anders als es der Titel des Heftes »Kameradschaft Blaulicht« suggeriert, geht es nicht nur um die Polizei. Auch das Militär und dortige rechte Strukturen werden in den Blick genommen.

Die insgesamt 64 Seiten sind überwiegend mit Berichten über rechte Strukturen und Vorfälle in unterschiedlichen Polizeibehörden im In- und Ausland gefüllt. Eine Chronik von 31 »pressebekannten Vorfällen« rechter Akteuren in bundesdeutschen Sicherheitsbehörden zeigt, dass diese Phänomen nicht als »Einzelfälle« bagatellisierbar sind. Die einzelne Texte zum politisch wichtigen Schwerpunkt sind von unterschiedlicher Qualitäten.

Der Beitrag über die Geschichte der spanischen »Guardia Civil im Francoland« ist eher als Einführung in das Thema geeignet. Erzählt wird die Geschichte des Überlebens von Strukturen des Francoapparats. Treuen Lesenden des Infoblattes oder auch dieser Zeitung dürfte so manches davon vertraut sein. Spannender und detaillierter ist dagegen der Artikel zum Berliner Fall »Drohbriefe aus dem Polizeicomputer«. Darin wird nachvollzogen, in welchen Einheiten des »polizeilichen Staatschutz links des LKA Berlin« der Polizeibeamte Sebastian K. war. Dieser ist dafür verurteilt worden, Drohbriefe an linke Aktivisten verschickt zu haben unter dem Namen »Zentrum für politische Korrektheit«. Die Drohungen enthielten ausschließlich polizeibekannte Informationen mit der Warnung, diese eventuell an gewalttätige Rechtsradikale weiterzugeben. Der Täter konnte ermittelt werden, da die Schreiben mit einem an die Berliner Polizei ausgelieferten Drucker erstellt worden waren. Vermutlich war Sebastian K. bei seinen Taten nicht allein, schreiben die AIB-Autoren, was sie über Indizien nachzuweisen versuchen.

Ergänzend zu jenen aktuellen Vorfällen blickt die AIB-Frühjahrsausgabe auf die Polizei in der Weimarer Republik. Demnach scheint sich im Vergleich zur heutigen Situation nicht besonders viel geändert zu haben. Feindbildbestimmung und Funktionsweisen der Repressionsapparate zum Schutz der »inneren Sicherheit« weisen diesem Beitrag zufolge erkennbare Ähnlichkeiten auf.

Auf wenigen Seiten widmet sich das aktuelle Infoblatt der gegenwärtigen NS-Szene. Mit zwei kurzen Artikeln fällt dieser Teil des Heftes recht schmal aus. Allerdings sind sie dafür sehr informativ. Einer befasst sich mit dem Überfall der Neonazibande »Aryans« auf Gegendemonstranten am 1. Mai 2017 in Halle. Auch damals war demnach ein aktiver Polizist durch Informationsweitergabe beteiligt. Der zweite Text wertet die Beteiligung Neonazis aus der Bundesrepublik am diesjährigen »Tag der Ehre« in der ungarischen Hauptstadt aus. Jener Termin ist für Neonazis in Europa zum jährlichen Anlass geworden, in Budapest aufzulaufen. Denn dort ist beispielsweise das Tragen authentischer Militäruniformen des Zweiten Weltkrieges nicht verboten. Somit finden die Faschisten dort ihre »Erlebniswelt« mit Marschieren, Wandern und Konzertbesuchen vor, wie sie in der BRD derzeit unvorstellbar ist.