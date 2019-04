Protokollant des Krieges

picture alliance/akg-images Ludwig Renn (22.4.1889–21.7.1979) zeichnete ein nüchternes Bild des Krieges. Als Kommandeur im Spanischen Krieg war er ein strikter Gegner der Spontaneität. Renn mit Ernest Hemmingway und Joris Ivens (v. r. n. l.) 1937 in Spanien

Wer war Ludwig Renn? Am Tag der Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg wird er Gefreiter, mit einem der ersten Truppentransporte kommt er zur Westfront. In seinem Buch »Krieg«, zuerst 1928 in Fortsetzung in der Frankfurter Zeitung erschienen, erweist er sich von Beginn an als kühler Beobachter. Kameraden und Vorgesetzte werden mit wenigen, kurzen Sätzen charakterisiert, wechselnde Lagen und Handlungsanforderungen knapp skizziert. Patriotische Begeisterung ist Renn fremd. Er lässt sich an die Front schicken, weil er an die Front geschickt wird; er tut seine Pflicht, weil man seine Pflicht tut.

Die Fahrt im Güterwaggon ist nur unbequem, aber bald kommt es schlimmer. Der Vormarsch der Infanterietruppe, zu der Renn gehört, geht durchs von Deutschland überfallene Belgien. Irgendwann kommt der Befehl, die Maas zu überqueren. Französische Einheiten haben das gegenüberliegende Ufer besetzt, heftiger Beschuss setzt ein, Renn und viele andere geraten in Panik. Schließlich hat man noch kein Gefecht erlebt, kann den Lärm nicht deuten und meint, auch von hinten angegriffen zu werden. Wahrscheinlich sind nur französische Projektile an den Häuserwänden abgeprallt, doch die Deutschen behaupten, dass belgische Zivilisten geschossen haben und verüben an den angeblichen Freischärlern ein Massaker. Schnell wird klar, dass dieser Krieg und Vorstellungen von ritterlichem Heldentum nicht zusammenpassen.

Aufstieg im Krieg

Der Gefreite Renn schämt sich für sein Versagen, doch er lernt. Schon das zweite Gefecht findet ihn besonnener, und schnell ist er ein Veteran des Schlachtfelds. Er hört, wo Gefahr droht, und bewegt sich kühl abwägend durch die Kampfzonen. Bald hat er genügend Erfahrung, um die Mängel seiner an früheren Kriegen orientierten Gefechtsausbildung zu erkennen und neue taktische Vorgaben umzusetzen. Dazu erhält er Befehlsgewalt: Weil er sich als klug und eigeninitiativ erweist, und mehr noch, weil schon bei der Offensive 1914 die Mehrzahl der Zug- und Kompanieführer seines Regiments fällt, steigt er rasch auf. 1918 ist er Vizefeldwebel, und so konnte er bereits eine Kompanie führen.

Bis dahin erlebte Renn Kämpfe, Verwundungen und Lazarettaufenthalte. Nach dem Vormarsch 1914 beschreibt er den Übergang in den Grabenkrieg: Zuerst ein eher spontanes Sich-Eingraben, um die gewonnenen Stellungen zu sichern, und später ein systematischer Ausbau mit Stacheldraht, mehrfach gestaffelten Grabensystemen und taktisch geschickt verteilten MG-Nestern. Ebenso kommen die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs vor – die stets gesteigerten und immer vergeblichen Versuche, durch stundenlangen Artilleriebeschuss und darauf folgende Infanterieangriffe den Stellungskrieg wieder in einen Bewegungskrieg zu verwandeln. Renns Einheit wird dabei defensiv 1916 an der Somme eingesetzt, offensiv 1917 an der Aisne und im März 1918 bei dem letzten deutschen Versuch, im Westen einen Sieg zu erzwingen. Danach gibt es sie nicht mehr. Reste werden aufgeteilt, und der wieder einmal verwundete Renn erlebt nach seiner Genesung den Waffenstillstand, den Rückmarsch durch Belgien und eine Eisenbahnfahrt im Güterwaggon zurück nach Deutschland. Eine ungeheure Anstrengung hat nichts erbracht.

Der Skandal von »Krieg« ist ein anderer. Der Gefreite Renn hat zwar in etwas mehr als vier Jahren die maximale ihm mögliche Karriere gemacht – aber was gilt ein Vizefeldwebel einer geschlagenen Armee? Es bleibt die Hoffnung, dass er etwas gelernt hat. Das meint nicht die Nutzung des Raums auf einem modernen Gefechtsfeld, nach der ihn im Zivilleben niemand fragen wird. Begreift Renn nun gesellschaftliche Vorgänge besser, oder wenigstens Menschen?

Die Leser von »Krieg« lernen einen Mann kennen, der bis zum Ende und darüber hinaus funktioniert. In der Endphase des Krieges stellt Renn in seiner Einheit zwar Auflösungserscheinungen fest und interessiert sich für die ihm rätselhaften »Sozialdemokraten«. Er hofft auch, dass der Krieg irgendwann und irgendwie zu Ende geht, wobei ihn die Frage nach dem Sieger wenig interessiert. Patriot war er schon am Anfang nicht. Aber die Sache, erst mal begonnen, muss eben weiter am Laufen gehalten werden.

Von Beginn an blickt Renn skeptisch auf die Offiziere. Zu schaffen machen ihm die Befehle der alten Generale, die weitab der Front und des Kampfgeschehens sind. Mit deren Fehlentscheidungen gilt es irgendwie umzugehen. Dann aber gibt es die Offiziere im Nahbereich von Kompanie oder Bataillon. Unter denen finden sich zwar Feiglinge, auch ein Karrierist, der sich mit einem riskanten und schlecht vorbereiteten Kommandounternehmen auf Kosten seiner Männer für höhere Aufgaben empfehlen will. Die Mehrheit der Truppenoffiziere aber erscheint als mutig, den Untergebenen gegenüber fürsorglich und – wichtiger noch – als lernbereit. Sie lösen sich von den taktischen Vorgaben, die sie in der Vorkriegszeit gelernt haben, und wissen bald, wie sie unter den neuen Bedingungen ungeheuer gesteigerter Feuerkraft das Gelände auszunutzen haben.

Ist das die Frontgemeinschaft von Führern und Geführten, die die Nationalisten später zum Vorbild einer kommenden Volksgemeinschaft ausrufen? Oder werden menschliche Tugenden – Solidarität, Fürsorge, Aufmerksamkeit – für den imperialistischen Krieg missbraucht? Renn beantwortet die Frage nicht. Der Mann bleibt dem Leser fremd. Gleich anfangs gewinnt er Freunde, die meisten fallen bereits im September 1914. Die Kompanie wird aufgefüllt, doch nur wenige der Neuen überleben den nächsten Einsatz. Später wird fast ein ganzer Zug, den Renn ausgebildet hat, beim ersten Vorgehen durch einen Volltreffer vernichtet. Gefühle aber deutet der Verfasser nur an. Ein Satz wie: »Ich legte mich auf mein Lager und weinte bitterlich« ist die große Ausnahme, zudem durch den biblischen Anklang ins Mythische gerückt und von individueller Psychologie entfernt.

Ein Pseudonym

Bis hier ist’s geschwindelt. Zwar gibt es das Buch, doch war der Name des Verfassers nicht Ludwig Renn. Die Frankfurter Zeitung druckte den Text unter der Bedingung, dass das Pseudonym für sechs Monate nicht aufgedeckt werde. Die lebhafte Diskussion, die der Bericht auslöste, wurde unter einer falschen Voraussetzung geführt: Dass nun endlich, ein Jahrzehnt nach dem Waffenstillstand, der authentische Bericht eines einfachen Frontsoldaten vorliege.

Eine ältere, 1989 im Aufbau-Verlag erschienene Ausgabe dokumentiert den folgenden Streit. Die klügeren unter den Rechten wollten das Buch vereinnahmen. Sie wussten, dass veraltete Heldengeschichten von Reiterangriffen unter wehenden Fahnen, einem schönen Soldatentod mit sauberem Einschuss in der Brust und einem letzten Gedanken an Mutter und Vaterland nicht mehr wirken würden. Nun brauchten sie einen Heroismus des Aushaltens auf einem von der Technik beherrschten Schlachtfeld, auf dem der Feind kaum je sichtbar wurde. »Krieg« schien dies zu leisten.

Die Linke dagegen war sich uneinig. Zeigte »Krieg« eindrucksvoll, wie gewaltsam und sinnlos das Geschehene gewesen war? Oder fehlte die politische Einordnung, lernte man nicht, in wessen Interesse die Männer aufs Schlachtfeld geschickt worden waren? Die linken Kritiker fanden den Autor, der mit dem Buch das Erlebte hatte festhalten wollen, allerdings noch keine politische Orientierung besaß, bald auf ihrer Seite. »Krieg«, so der Verfasser selbst, »entstand in der Zeit, in der ich hoffnungslos suchte, in der ich keinen Ausweg sah, in der mir der Sozialismus durch die Sozialdemokratie zum Ekel gemacht war und ich doch nicht mehr zu den Bürgerlichen zurück konnte. (…) Eine wirkliche Tendenz konnte ich da nicht haben, ja nicht einmal verstehen.«

Wer aber war dieser Schriftsteller? Hinter dem Gefreiten verbarg sich ein adliger Offizier, der, geboren am 22. April 1889 in Dresden, 1910 in die sächsische Armee eingetreten war und – privilegiert durch Abstammung – bei Kriegsbeginn bereits Kommandofunktion besaß. Arnold Vieth von Golßenau hatte tatsächlich an vorderster Front die Kämpfe erlebt, von denen er seinen Erzähler berichten lässt. Doch verfügte er mit besten gesellschaftlichen Verbindungen und zeitweise als Regimentsadjutant über Informationen, die einem »Ludwig Renn« unzugänglich bleiben mussten. Wollte Vieth von Golßenau sich von seiner Klasse distanzieren?

Werdegang

Die Vorkriegszeit beim Militär – Vieth von Golßenau gehörte dem sächsischen Leib-Grenadier-Regiment 100 an – hat er später in dem während seines mexikanischen Exils entstandenen, wiederum autobiographischen Buch »Adel im Untergang« geschildert. Die Einheit begreift sich, völlig anachronistisch, als Leibgarde des sächsischen Königs, und die Offiziere sind fast ausschließlich Adlige, darunter zwei Prinzen. Diese Pseudoelite versieht den Dienst eher nachlässig. Die Ballsaison im Dresdner Schloss scheint wichtiger als die Ausbildung der Soldaten. Dabei sind auch diese Feiern mit ihrem strengen Zeremoniell keine große Freude. Vielmehr geht es darum, gesellschaftliche Normen zu erfüllen und sich nach unten abzugrenzen.

Wie in »Krieg«, so tritt auch in dem späteren Buch eine Vielzahl von Personen auf. Die meisten sind Offiziere – manche faul, manche belesen, manche brutal, manche dumm und mehrere in dieser Umgebung allmählich verdummend. Ehrengerichte, Duelle haben ein fahles Nachleben aus feudaler Zeit. Aber es gibt auch die anderen Offiziere, die sich einen wachen Blick für ihre Mitmenschen bewahrt haben, ihren Untergebenen sinnlose Schleiferei ersparen und fähigen Nachwuchs fördern.

Sie werden damit zu Sympathieträgern. Dies ist ein zwiespältiger Vorgang, denn tatsächlich bereiteten sie den Weltkrieg effektiver vor als die arroganten Faulpelze, die Karriere nur aufgrund ihrer Ahnenreihe machten. Ein adliger Major, Vorbild des Erzählers, zieht mit den Schlusssätzen des Buches ein bedenkliches Fazit: »Wenn wir auf unsre Vorrechte pochen, so können wir uns nicht halten. Das ist auch nicht wahre Vornehmheit. Die besteht eher in Pflichten – und die muss man sogar suchen!«

Mit solchen Sätzen wird eine überlebte Vergangenheit beerdigt, aber das Neue muss nicht besser sein. Ob Pflichterfüllung eine Tugend ist, hängt vom Inhalt der Pflicht ab. Der Erste Weltkrieg dauerte auch deswegen vier schreckliche Jahre, weil genügend Golßenaus von solchen Majoren gelernt hatten. In seinem letzten, erneut autobiographischen Buch »Anstöße in meinem Leben« hat Renn dies klar benannt. Als Offizier habe er Befehle ausführen müssen, die er für verbrecherisch hielt. »Aber die wollte ich so geben, dass möglichst wenige meiner Soldaten zu Schaden kämen, also sachlich und gut.« Kurz: »So wurde ich gerade, als ich das Militär (…) bewusst zu hassen begann, vielleicht der beste Militär, der ich je gewesen war.«

Aber auch diese Erkenntnis reicht nicht aus. Renn (nennen wir ihn weiter so, weil von Golßenau selbst nach seinem Debüt unter diesem Namen auftrat), Renn also lernte durch die Hinwendung zu seinen Soldaten. Sein Interesse für die Rekruten und später für seine Untergebenen im Krieg war nicht nur zweckbestimmt. Indem er Vorleben, Charakter, Fähigkeiten und Schwächen der Soldaten begriff, die aus einer ganz anderen Klasse kamen, erweiterte sich auch sein Bild von der Gesellschaft.

Auch diesen Lernprozess stellte er in »Anstöße in meinem Leben« dar. Als militärischer Ausbilder habe er zuerst gelernt, »die soziale Verantwortung als Grundlage des einzig würdigen Lebens zu betrachten«. Aus dieser Praxis »zunächst ohne jede klare Erkenntnis« gelangte er nur langsam zu der Verallgemeinerung, dass »der Mensch ein kollektives Wesen ist. Wenn man ihn von der Gesellschaft und der Arbeit für sie isoliert, wird er seelisch krank.« Dazu aber »müssen Organisationen helfen, als oberste der Staat. Der kapitalistische Staat kann das nicht, weil sein Grundstreben der Profit, die Selbstsucht des einzelnen ist. Das kann nur der sozialistische Staat.«

Lernen aus der Revolution

Doch dies ist ein Vorgriff. So weit war Ludwig Renn 1918 noch nicht. Er hatte erkannt, dass das Alte nicht mehr zu halten war, und war bereit, es zu verabschieden. Nach seiner Rückkehr stellte er sich der neuen, sozialdemokratischen Regierung in Sachsen zur Verfügung. Auch diese Zeit hat er die Hauptfigur von »Krieg« literarisch erleben lassen: In dem Folgeband »Nachkrieg« (1930) tritt »Ludwig Renn« aus dem Militär in die Sicherheitspolizei über, wird bei der Niederschlagung des rechten Kapp-Putschs 1920 eingesetzt und bald von reaktionären Vorgesetzten abgeschoben, da er es mit der Verteidigung der neuen Republik offensichtlich ernst meint.

»Nachkrieg« ist politisch wesentlich konkreter als das Buch über den Ersten Weltkrieg. Die Figur »Ludwig Renn« ist immer noch menschlich aufmerksam, im Kriegshandwerk beschlagen, auf streng sachliche Pflichterfüllung bedacht und politisch völlig unbedarft. Gerade deshalb wundert er sich, wenn die sozialdemokratischen Vorgesetzten die Revolution nicht sonderlich ernsthaft betreiben; seine Naivität ist hier schon bewusste Schreibstrategie. Er kann es sich nicht erklären, dass Reichswehreinheiten auf der Seite von Kapp stehen und ein Kampf mit der Sicherheitspolizei droht; er wird schon sehr aufmerksam, wenn inoffizielle schwarze Listen dazu führen, dass Linke nicht mehr in den Polizeidienst kommen und die SPD-Regierung ihre Gegner einstellt.

Wenn schon Krieg, so wollte die Figur »Ludwig Renn« ihn pflichtbewusst führen; wenn schon Revolution, dann doch nicht so selbstmörderisch halbherzig, wie die Sozialdemokratie sie betrieb. Wie aber anders? Das dürfte auch die Frage des Autors gewesen sein, der wie seine Figur Ende 1920 die Sicherheitspolizei verließ. In »Anstöße in meinem Leben« hat er die folgenden Jahre beschrieben. Ideologische Wirrnisse bis ins Religiöse, ein paar Ansätze zum Studium verschiedener Fächer, ein jahrelang verlagsloses Manuskript von »Krieg«, eine kurzzeitige Mitarbeit in einer zu spät als betrügerisch erkannten Anlagefirma – das war der magere Ertrag dieser Jahre. Ausgedehnte Reisen durch Südosteuropa und den Orient – geschildert in den Büchern »Zu Fuß zum Orient« und »Ausweg« – brachten eine Erweiterung des Horizonts, aber keine Lösung.

Doch näherte er sich nach der Rückkehr ab 1927 der KPD an. Als »Krieg« erschien und den Autor berühmt machte, entsprach das Buch schon nicht mehr seinem Bewusstseinsstand. »Nachkrieg« und ein weiterer Reisebericht, »Russlandfahrten« von 1932, zeigten den politischen Erkenntnisgewinn. Arnold Vieth von Golßenau legte seinen Namen ab, nannte sich nach seiner Figur Ludwig Renn und ging in die Literaturgeschichte ein.

Aktiv in Partei, Rotem Frontkämpferbund und dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller wurde Renn 1933 verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Freilich hatten die Nazis noch die Hoffnung, ihn für ihre Zwecke umzudrehen. Die Haftbedingungen waren erträglich, nach Verbüßung der Strafe kam er nicht in ein Konzentrationslager, und vielleicht galt es dem Regime sogar als Anzeichen einer Umkehr, dass Renn sich Bücher über Theorie und Praxis des Krieges in die Zelle kommen ließ.

An der Seite der Republik

Nichts war falscher als diese Einschätzung. Nach seiner Freilassung entwich Renn in die neutrale Schweiz. Von dort schaffte er es, nach Spanien zu kommen, um sich an der Verteidigung der Republik gegen Francos Putsch und die faschistische Intervention Deutschlands und Italiens zu beteiligen.

Als Bataillonskommandeur und als Stabschef der XI. internationalen Brigade konnte Renn das beim kaiserlichen Militär Gelernte verwenden. In seinem Buch »Der Spanische Krieg« (1955) hat er dies beschrieben. Die Lage in den ersten Wochen seiner Tätigkeit, im Oktober und November 1936, war nicht nur wegen des faschistischen Vormarschs verzweifelt. Es fehlte an allem: an Waffen, dazu passender Munition, einer planmäßigen Einteilung der Freiwilligen, an jeder Organisation von Truppenkommando und Stab. Vor allem fehlte es an Kenntnissen: Viele der Männer, die sich aus ganz Europa zur Verteidigung der Republik gemeldet hatten, hatten noch nie zuvor eine Waffe in der Hand gehabt. Es galt, innerhalb von Tagen eine halbwegs kampffähige Einheit zu schaffen, die in den Vororten Madrids die Hauptstadt verteidigen konnte und dabei Chancen aufs Überleben behielt.

Das ging nur mit Improvisation. Fast noch mehr als in dem Weltkriegsbuch zeigt das Spanien-Buch das Chaotische militärischer Einsätze. Eine Einheit wird mal hier-, mal dorthin verschoben, ohne dass die Brigadeleitung einen Sinn darin erkennen kann. Noch nicht mit Funkgeräten ausgerüstet, gehen in der Dunkelheit ganze Kompanien verloren; man kann nur hoffen, dass es dem Feind nicht besser ergeht. Oft wird irgendwo gewartet, man ahnt allenfalls, worauf. Unerfahrene Leutnants machen horrende Fehler. Aber man ist in einem Bürgerkrieg und weiß nicht, auf wen man sich verlassen kann. Zumal manche der übergeordneten spanischen Militärs stehen nicht außer Verdacht, mit dem Feind zu sympathisieren.

Anders als meist im Krieg zwischen Staaten, ging es in diesem Bürgerkrieg um gegensätzliche ideologische Positionen. Deshalb und weil der Autor Renn mittlerweile eine feste Weltsicht gewonnen hat, schreibt er nun explizit über politische Einsichten. Renn zeigt, wie der Waffenboykott der Westmächte objektiv eine Unterstützung Francos bedeutete, denn der bekam deutsche und italienische Truppen und Ausrüstung. Auch betont der Autor die Leistung der Sowjetunion für die Unterstützung der spanischen Republik. Außerdem geht es um die Auseinandersetzung mit den Anarchisten. Der Offizier erkennt durchaus Mut und Einsatzwillen einzelner anarchistischer Kämpfer an; deren Linie lehnt er ab. Krieg braucht straffe Leitung auf allen Ebenen. Wer in der Front links neben einer anarchistischen Einheit zu liegen meint und am frühen Morgen den Feind in der Flanke hat, weil die Anarchisten demokratisch den Rückzug beschlossen haben, steht vor einem Problem. Der Kommunist und Offizier Renn ist strikter Gegner solcher Spontanität.

Das Militärische

Aus seinem Spanien-Bericht lässt sich das Gegenteil des Spontaneismus lernen. Die Linke, die den Militarismus überwinden will, braucht in ihren Reihen für zugespitzte Situationen Kenner des Militärischen. Einen Bürgerkrieg führt man nicht allein mit Mut – jemand muss zeigen, wie man sich im Gelände verteilt, wie man einen Graben anlegt (im Zickzack, nicht gerade, damit der Feind, wenn er einen Punkt erobert hat, von dort aus nicht mit einem MG alles niedermetzelt), wie militärische Nachrichtenübermittlung funktioniert.

Das lässt sich aufs Heute übertragen. Es gibt Gründe, Bundeswehr-Angehörige oder Polizisten wenig zu mögen. Ohne die Sympathie eines Teils dieser Leute dürfte allerdings die Überlebensdauer einer sozialistischen Regierung in Wochen zu bemessen sein. Man braucht Arnold Vieths von Golßenau, die zu Ludwig Renns werden; die praktisch wissen, wie man kämpft, und die auch wissen, wie man Leute aus ihren Reihen anspricht.

Renn nahm diese Aufgabe verantwortungsbewusst wahr. In der Spätphase der Weimarer Republik arbeitete er mit ehemals faschistischen Offizieren zusammen, die wie Richard Scheringer zum Kommunismus gefunden hatten. Im mexikanischen Exil leitete er die dortige Bewegung »Freies Deutschland«.

Die Haupttätigkeit Renns aber blieb das Schreiben. 1947 kehrte er nach Deutschland zurück. In der DDR veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Dazu zählen die genannten autobiographischen Schriften, mit »Auf den Trümmern des Kaiserreichs« ein Roman über die Novemberrevolution, aber auch Kinderliteratur. In der geht es ebenfalls um Kriege. Beispiel ist etwa »Trini«, die (laut Untertitel) »Geschichte eines indianischen Landarbeiter-Jungen während der mexikanischen Revolution« (1954). Mag zunächst die Revolution als Abenteuerspielplatz erscheinen, so lernt Trinidad bald, dass es nicht um individuelles Heldentum geht, sondern um die Funktion im Ganzen.

Doch ist dies nur das Stoffliche. Wichtiger aber ist die Schreibweise, denn sie vermittelt die Haltung zur Welt. Renn hat hervorgehoben, wie sehr ihn das Ideal einer militärischen Meldung beeinflusst hat: Nichts zu berichten als das selbst Gesehene, notfalls für anderes die Quelle zu nennen. Seine frühen Erfahrungen mit Gegenwartsliteratur sind solche der Distanz: Das menschheitliche Pathos der Expressionisten fand er unkonkret, damit falsch. Erste eigene Versuche, Gefühle auszudrücken, erschienen ihm beim Wiederlesen als »herkömmliches Geschwätz«. Er fragte den Vater brieflich um Rat, und der antwortete: »Gefühle kann man gar nicht in der geschriebenen Sprache vermitteln. Wo Goethe einmal so etwas ausdrücken wollte, sagte er einfach: ›Ich freute mich.‹«

Gefühl und Sachlichkeit

Für Goethe stimmt das nicht unbedingt, für den späteren Schriftsteller Renn völlig. Wie er in »Anstöße in meinem Leben« berichtet, hatte er ein ausgeprägtes bildliches Gedächtnis für Landschaften und Farben. Dazu traten als weitere sinnliche Ebenen das Sprechen und Hören hinzu. Für Renn mussten Sätze klingen; er erprobte sie früh, noch während des Ersten Weltkriegs, beim Vorlesen.

Dabei erkannte er zweierlei. Erstens langweilte die direkte Schilderung von Gefühlen. Im Gegenteil: In den Tatsachen, »bei dem rein Sachlichen, lag meine Fähigkeit, und ich erkannte, dass kühle Sachlichkeit Gefühle erregen kann«. Es geht also nicht um Gefühlsvermeidung, sondern um ein klareres Gefühl. Und zweitens dienen dazu nicht die Wörter, sondern die Verbindungen. Sehr früh hatte der Vater dem Jugendlichen vorgehalten: »Du denkst noch in Worten«. Jahrzehnte später zog der alte Renn daraus die Konsequenz, indem er den Begriff des »funktionellen Denkens« hervorhob. Nicht die Tatsache an sich zählt – es zählt die Tatsache in ihrem Zusammenhang, und der Zusammenhang ist einer der Praxis. Das hat der Offizier im Ersten Weltkrieg gelernt und später für die Literatur nutzbar gemacht. Vor allem jedoch: Was für das Gefechtsfeld an der Westfront galt, ließ sich für die gesellschaftliche Erkenntnis nutzen. Wer die Bedingungen des Massenmords begreift, kann seine imperialistischen Voraussetzungen überwinden.