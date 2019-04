Photo Collection Bryan Hammond/M. Korman/ARTE France Als Josephine Baker zur Welt kam, lag das Ende der Sklaverei erst rund 40 Jahre zurück: »Josephine Baker, Ikone der Befreiung«

Final Portrait

Was macht die Kunst? Sie geht nach Linsen. Aber halt, erst mal Baguette, Paris, 1964: In Alberto Giacomettis Atelier wird gearbeitet, getrunken, gestritten, geflirtet und gelacht. Die Werke des Schweizers erzielen Rekorderlöse. Erfolg interessiert ihn allerdings nicht. Da bittet Giacometti den Schriftsteller und Kunstliebhaber James Lord, ihm Modell zu sitzen. Geschmeichelt und fasziniert sagt Lord zu. Doch Lord hat keine Ahnung, worauf er sich damit einlässt. GB 2017.

3sat, Sa., 21.45

Linsen: Das Rezept gegen den Welthunger

Nun zur Basis: Linsenpflanzen haben die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft in ihren Wurzelknollen zu speichern. Außerdem sind Linsen Kraftpakete voller Mineralstoffe und Spurenelemente. Wissenschaftler in aller Welt bemühen sich deshalb, Linsenpflanzen noch ertragreicher zu machen. Forscher züchten robuste Sorten und auch schnell reifende, welche in die Fruchtfolge der Kleinbauern in armen Ländern hineinpassen. Nun, aber wie ist das mit, Sie wissen schon, den Gasen? Ist das nicht sehr klimaschädlich?

Arte, Sa., 22.00

Gefährliche Brandung

In Los Angeles sorgt eine Serie professionell ausgeführter Banküberfälle für Aufregung. Die Täter tragen bei ihren Raubzügen Masken mit den Gesichtern ehemaliger US-Präsidenten. Der junge FBI-Agent John Utah schleust sich in die kalifornische Surferszene ein, denn dort vermutet man die Täter. In der wilden Welt der Wellenreiter trifft er auf den charismatischen Bodhi und die attraktive Tyler. USA/J 1991. Mit den sehr jungen und frischen Keanu Reeves und Patrick Swayze, also was zum Schmachten, vielleicht vorher paartherapeutisch absprechen.

Tele 5, So., 20.15

Josephine Baker

Ikone der Befreiung

Im Jahr 1925 entfloh die schwarze Varietétänzerin Josephine Baker der Rassentrennung in den USA und versuchte ihr Glück in Paris. In nur einer Nacht wurde sie zum Liebling der Seine-Metropole. Ihr Danse sauvage sorgte in Europa für Furore. Doch jedesmal, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehrte, stieß sie auf Rassentrennung und Rassismus. Der Film dokumentiert ihr politisches Erwachen. Und wie lange es dauert vom individuellen Erwachen bis zum kollektiven Aufbegehren – und bis sich wirklich was ändert.

Arte, So., 22.05