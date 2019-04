»Verwechslung« in großer Höhe

jW Archiv »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« (jW von vor 20 Jahren)

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Die kosovo-albanische Zivilbevölkerung, zu deren Schutz die NATO Jugoslawien zu bombardieren vorgibt, wird nicht verschont. Das serbische Medienzentrum in Pristina meldet, dass NATO-Kampfjets einen Flüchtlingstreck in der Nähe der Stadt Djakovica bombardiert haben. 73 kosovo-albanische Zivilisten werden an diesem 14. April getötet, darunter 16 Kinder. Nebojsa Vujevic, Sprecher des jugoslawischen Außenministeriums spricht von einem »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, die Kriegsallianz dementiert. Die Kolonne sei vor dem Beschuss von einem vorgeschobenen Beobachtungsflugzeug »eindeutig als militärisches Ziel identifiziert« worden, behauptet NATO-Sprecher Harald Bungarten im ARD-Interview. Die nach ihrer Rückkehr befragten Piloten hätten angegeben, ihre Jets seien aus der Kolonne heraus mit Flugabwehrfeuer belegt worden. Die Kosovo-Albaner könnten als menschliche Schutzschilde benutzt worden sein, oder die Serben seien in Revanche gegen Zivilisten vorgegangen. »Schließlich greift die NATO keine zivilen Ziele an«, lügt Bungarten in die Kamera. Ähnliche Legenden werden vom Pentagon in Washington verbreitet.

Während Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping noch am 14. April erklärt, er habe »keinen Zweifel an der Richtigkeit« der NATO-Darstellung, sieht sich sein Staatssekretär Peter Wichert tags darauf genötigt, sein »tiefes Bedauern« über den »versehentlichen« Luftangriff zum Ausdruck zu bringen – Journalisten haben mittlerweile vor Ort recherchiert und Überlebende interviewt, sie berichten von getroffenen Traktoren, von verbrannten Leichen, die als Flüchtlinge identifiziert wurden, von Bombenkratern und Schrapnellen.

***

Die NATO entschuldigt den »Vorfall« schließlich mit der Flughöhe des Piloten und seiner Verwechslung »traktorähnlicher Fahrzeuge« mit solchen der jugoslawischen Armee. Einige Wochen später veröffentlicht die »International Strategic Studies Association«, eine in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia ansässige, eher konservative Denkfabrik, das mutmaßliche Funkgespräch des Piloten mit seiner Kommandobasis: »Pilot: Ich verlasse jetzt die Wolken. Ich sehe immer noch nichts. Basis: Setzen Sie Ihren Flug fort. Richtung Nord 4280. Pilot: Ich bin unter 3.000 Fuß. Unter mir eine Kolonne von Fahrzeugen. Eine Art von Traktoren. Was soll das? Ich verlange Instruktionen. Basis: Wo sind die Panzer? Pilot: Ich sehe Traktoren. Ich nehme nicht an, dass die Roten die Panzer als Traktoren getarnt haben. Basis: Was sind das für komische Geschichten? So ein Ärger! Da stecken sicher die Serben dahinter. Zerstören Sie das Ziel! Pilot: Was soll ich zerstören? Traktoren? Gewöhnliche Fahrzeuge? Ich wiederhole: Ich sehe keine Panzer. Ich verlange weitere Informationen. Basis: Es ist ein militärisches Ziel. Zerstören Sie das Ziel! Ich wiederhole: Zerstören Sie das Ziel!«

Die Authentizität des Funkwechsels bleibt strittig. Ein spanischer F-18-NATO-Pilot bestätigt allerdings nach seiner Rückkehr aus dem Kriegseinsatz Ende Mai, seine Kollegen und er hätten wiederholt den Befehl erhalten, zivile Einrichtungen zu bombardieren: »Mehrere Male protestierte unser Colonel bei den NATO-Chefs, dass sie Ziele ausgewählt hatten, die keine militärischen waren (...) Einmal bekamen wir von den US-Militärs den kodierten Befehl, dass wir über den Städten Pristina und Nis Antipersonenbomben abwerfen sollten. Unser Colonel verweigerte den Befehl, und ein paar Tage später wurde er versetzt.«