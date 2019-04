Mögliche Mittäterin bei Femizid

Sebastian Gollnow/dpa Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Unterstützer in Stuttgart (17.1.2019)

Um die Rolle und Verantwortung von Frauen, die freiwillig ins »Kalifat« der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) reisten, um dort an der Seite von Mördern, Folterern und Sklavenhaltern zu leben, geht es im Prozess gegen die 27jährige Deutsche Jennifer W., der am Dienstag vor dem Oberlandesgericht München begonnen hat. Angeklagt ist sie wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung – aber auch wegen Mordes und Kriegsverbrechen. Ihr wird vorgeworfen, mit ihrem Mann im Irak ein fünfjähriges jesidisches Mädchen als Sklavin gekauft und getötet zu haben. Das Kind sei in der Gefangenschaft krank geworden und habe eingenässt – zur Strafe habe der Mann es angekettet. Das Ehepaar habe das Mädchen dann bei rund 45 Grad Celsius qualvoll verdursten lassen. Jennifer W. habe sich des Mordes durch Unterlassen schuldig gemacht, heißt es in der Anklage.

Jennifer W. soll 2014 aus Deutschland ausgereist sein, um sich im Irak dem IS anzuschließen. Im selben Jahr waren tausende jesidische Frauen und Mädchen sowie kleine Jungen vom IS verschleppt und als Haus- oder Sexklavinnen gehalten beziehungsweise zu Kindersoldaten ausgebildet worden. Rund 5.000 Jesiden, vor allem Männer und männliche Jugendliche, waren bei den Massakern direkt nach der IS-Invasion im Nordirak im August 2014 getötet worden. Der Dachverband der Jesidischen Frauenräte spricht daher von Genozid und Femizid: Bei der Versklavung der Mädchen und Frauen sei es auch um die Zerstörung der Jesiden als Gruppe gegangen.

In einer zum Prozessauftakt veröffentlichten Erklärung bewertete Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, selbst Überlebende von Versklavung und Folter durch IS-Mitglieder, den Prozess »als wichtiges Verfahren für alle jesidischen Überlebenden«. Die Mutter des getöteten Mädchens ist als Nebenklägerin zugelassen, erschien aber bisher nicht vor Gericht.

Laut Oberstaatsanwältin Claudia Gorf war Jennifer W. im IS-Kalifat nicht nur Hausfrau, sondern auch »Sittenpolizistin«: In den Städten Mossul und Falludscha habe sie mindestens drei Monate lang in Parks patrouilliert und Frauen ermahnt, sich an die Bekleidungsvorschriften des IS zu halten. »Aufgrund des bewaffneten Auftretens der Angeschuldigten wurden die Frauen eingeschüchtert und kamen den Anweisungen nach«, sagte Gorf am Dienstag laut Nachrichtenagentur dpa.

Verteidiger Ali Aydin argumentiert nach einem Bericht der Deutschen Welle vom Dienstag mit der prinzipiell untergeordneten Rolle von Frauen beim IS: »Wir können nicht einerseits sagen: Frauen hatten im IS nichts zu melden. Aber wenn es verurteilungsfördernd ist, behaupten wir: Sie hätte doch dieses oder jenes machen können.«

Jennifer W. war nach dem Tod des jesidischen Mädchens, von dem sie einem V-Mann selbst erzählt haben soll, 2016 nach Deutschland gereist, um ein Kind zur Welt zu bringen – sie hatte sich aber 2018 freiwillig wieder auf den Weg in Richtung Kalifat gemacht. (jW)