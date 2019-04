Von alten Rittern und jungen Verrätern

Hans Ludwig Böhme / Historisches Archiv Sächsisches Staatstheater »Wir haben unser Leben für eine Zukunft geopfert, die keiner haben will.« Christoph Heins allegorisches Stück »Die Ritter der Tafelrunde« im Kleinen Haus am Dresdner Staatsschauspiel (Probeaufführung am 24.3.1989)

»Ich weiß nicht, was wir falsch machten, aber wir müssen offenbar entsetzliche Dummheiten begangen haben, wenn solche Leute das ganze Ergebnis unserer Bemühungen sind«, sagt der alte Gralsritter Keie mit Blick auf König Artus’ Sohn Mordret zu Beginn von Christoph Heins »Die Ritter der Tafelrunde«. »Nichts bedeutet ihnen etwas, sie spucken auf den Gral, sie spotten über unsere Ideale, sie lachen über uns. Und wir? Wir haben unser Leben für eine Zukunft geopfert, die keiner haben will.« Heins Komödie zeigt, warum die berühmten Ritter müde geworden sind, nachdem sie weder den Gral gefunden haben, noch die Macht ihres Erzfeindes Klingsor brechen konnten. König Artus hat resigniert, seine Gefährten Keie und Orilus schwelgen in Erinnerungen an einstige Taten oder fluchen auf die Verräter in den eigenen Reihen. Parzival gibt mit der jungen Kunneware ein Oppositionsblatt heraus, die Frauen der legendären Helden vertreiben ihre Langeweile mit Ehebruch und Romanen. Die Kinder lachen über die pathetischen Reden ihrer Väter und verkünden offen, sich weder für die Zukunft der Tafelrunde noch des Artus-Reichs zu interessieren.

Abschied vom Sozialismus

Die meisten Zuschauer im Staatsschauspiel Dresden, in dem das Stück am 12. April 1989 uraufgeführt wurde, dachten bei diesen Tiraden wohl an die alten Männer im Politbüro der SED. Die redeten ähnlich über all die Jugendlichen, die dem Alltag in der DDR nichts mehr abgewinnen konnten. Immer mehr junge Menschen verabschiedeten sich in den 1980er Jahren von den Idealen des »realexistierenden Sozialismus«, schlossen sich Bürgerrechtsgruppen oder Friedensinitiativen an oder stellten Ausreiseanträge. Die Nachrichten über die schweigende Mehrheit, die das Politbüro über die offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit erreichten, waren nicht besser. Angesichts der politischen Veränderungen in Polen, Ungarn und in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow forderten immer mehr Menschen Reformen in der DDR. Sie beriefen sich dabei auf die in der Verfassung verbrieften Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit und auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki, die auch die DDR-Regierung 1975 unterzeichnet hatte.

Doch die SED-Führung verweigerte sich den Reformideen aus Moskau. Die jungen Aussteiger und Oppositionellen wurden als Verräter und Marionetten des Klassenfeinds diffamiert. Der Leiter der Ideologischen Kommission des Politbüros, Kurt Hager, hatte 1987 auf die Frage eines Stern-Journalisten nach Reformen in der DDR zurückgefragt: »Würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?« Aber was Hager als Tapetenwechsel zu verharmlosen suchte, sollte die ohnehin brüchig gewordenen Herrschaftsgebäude des sozialistischen Lagers bald zum Einsturz bringen. Die Glückwunschadressen an die Parteiführung in Peking nach der Niederschlagung der Studentenproteste am 4. Juni 1989 auf dem Tian­anmen-Platz machten der eigenen Bevölkerung unmissverständlich klar, dass auch die SED-Führung zum äußersten entschlossen war.

Um so erstaunlicher, dass das Dresdener Publikum den Monologen der alten Männer in gespannter Stille zuhörte und erst am Ende demonstrativ Beifall spendete. Die Zuschauer wussten, dass jede Beifallsbekundung während der Aufführung die nächste Vorstellung gefährdet hätte. Theaterstücke, Romane und Filme, sogar Gedichte und Popsongs dienten als Seismographen, an denen man die wirkliche Stimmung im Lande ablesen konnte. Deshalb wachten Partei- und Staatsführung über Künste und Künstler, deshalb waren die Theater und Kinos, die Buchläden und Bibliotheken fast immer gut besucht. Das »Leseland DDR« war ein Buchleseland und das ungewöhnliche Interesse an Theater und Film dem Mangel an sonstigen Auskünften über die Wirklichkeit geschuldet. Zensur und Verbote kritischer Stücke, Romane oder Drehbücher hatten ihnen eine Aufmerksamkeit in der Gesellschaft eingebracht, die mit jedem Verbot zunahm. An diesen Umstand muss man sich erinnern, wenn man das Aufsehen, für das diese Komödie im Frühjahr 1989 sorgte, verstehen will.

Christoph Hein hat in seinem gerade erschienenen Anekdotenband »Gegenlauschangriff« beschrieben, warum es damals zu einer Aufführung in Dresden kam. Nachdem eine Inszenierung in Berlin an der merkwürdigen Bedingung eines Regisseurs gescheitert war, der Autor möge ihm garantieren, dass sein Stück nicht verboten würde, beschloss der Dresdener Intendant Gerhard Wolfram, dennoch eine Premiere zu wagen. Dafür bekam er zwar keine Genehmigung, aber immerhin die Zusage, mit den Proben beginnen zu dürfen. Das bedeutete, dass die Uraufführung nach monatelanger Arbeit doch noch verboten werden konnte. Aber nach der Generalprobe wollten weder die angereisten Berliner Funktionäre noch ihre Dresdener Genossen dieses Verbot aussprechen. Christoph Hein erinnert sich: »Die Zensoren hatten nicht mehr die Kraft, ein Verbot zu verhängen, aber auch noch nicht den Mut, beherzt eine Freigabe zu erteilen.« Dem Intendanten gelang es durchzusetzen, dass die Inszenierung wenigstens als »Voraufführung« gezeigt werden durfte. Und so konnten die Schauspieler am 12. April 1989 im ausverkauften Haus vor das Publikum treten und anschließend eine »Voraufführung« nach der anderen spielen.

Kritik der Zensur

»Die Generation der heute Dreißigjährigen hat den Sozialismus nicht als Hoffnung auf das andere erfahren, sondern als deformierte Realität«, schrieb Heiner Müller 1977 in einem Text über Thomas Braschs Prosaband »Kargo«. Dieses Urteil traf im gleichen Maß auf Christoph Hein zu, den eine enge Freundschaft mit Brasch verband. Aber Hein hatte sich trotz aller Verbote und Wi­drigkeiten entschieden, in der DDR zu bleiben. Seine Novellen und Erzählungen sowie einige seiner Stücke konnten nach 1980 auch in der DDR erscheinen und gespielt werden. Seine zunehmende Anerkennung in Ost und West machten es schwerer, sie zu verbieten. Im November 1987, auf dem X. Kongress des Schriftstellerverbands der DDR, hielt er eine Rede, die den anwesenden Kollegen und Funktionären die Sprache verschlug: »Die Zensur ist überlebt, nutzlos, paradox, menschen- und volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar«. Auch die Verbreitung dieser Rede konnten die empörten Gralshüter nicht mehr verhindern.

Von Christoph Hein hatte ich 1979 zum ersten Mal gehört. Sein Lektor im Aufbau-Verlag, der auch mein erstes Buch betreute, erzählte mir von einem jungen Dramaturgen der Volksbühne, der ihm gerade seine gesammelten Werke gebracht hätte: Stücke, Novellen und Essays, die ich unbedingt lesen müsse. Die geplante Werkausgabe verringerte sich schnell auf einen Prosaband in der Edition Neue Texte, der 1980 unter dem Titel »Einladung zum Lever Bourgeois« erschien. Doch auch dieser schmale Band mit historischen Miniaturen und Gegenwartsgeschichten stellte Hein sofort in die erste Reihe der DDR-Literatur, was zwei Jahre später mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste offiziell anerkannt wurde. Die Preisrede hielt Peter Hacks, der den jungen Kollegen als einen Dichter begrüßte, der »kraft seines poetischen Vermögens über den Gattungsschranken« stehe, und er fuhr fort: »Wer diese bunt grausamen Bilder unserer Gegenwart gelesen hat, muss fragen und wird wissen, was an der Welt hätte anders sein müssen, um so viel Trauer und Irrsinn vermeidlich zu machen.« Diese Anerkennung half, dass noch im selben Jahr seine Novelle »Der fremde Freund«, die in der Bundesrepublik unter dem Titel »Drachenblut« erschien, veröffentlicht werden konnte. Nach mehr als fünfzehn Aufführungsverboten waren nun auch seine Stücke »Cromwell« und »Lassalle« sowie seine Bearbeitung von Jakob Michael Reinhard Lenz’ Komödie »Der neue Menoza« auf den Bühnen der DDR zu sehen.

Ich konnte das Stück 1985 am »Theater der Bergarbeiter« in Senftenberg inszenieren, und damals lernten wir uns kennen. Christoph Hein las am Abend nach der Premiere aus seinem neuen Roman »Horns Ende«, der gerade nach langen Querelen bei Aufbau im Osten und Luchterhand im Westen erschienen war. »Die Genossen haben sich zwar damit abgefunden, dass wir die Gegenwart so beschreiben, wie sie ist, aber die Anfangsjahre sollen unangetastet bleiben«, sagte er nach der Lesung in der Kantine. »Das war die Zeit ihres Aufbruchs, als ihre Hoffnungen auf eine bessere Welt noch ungetrübt und sie selber jung und verliebt waren.« Doch auch diese Aufbruchszeit war überschattet von den Verbrechen der Vergangenheit, deren Folgen kein Schweigegebot unterdrücken konnte. »Erinnere dich«, mahnt die Stimme des toten Horn zu Anfang des Romans und gibt bis zum Ende keine Ruhe. »Wenn ihr schweigt, dann werden die Steine schreien.« In der Nacht nach der Lesung las ich den Roman zu Ende, der Eindruck ist bis heute unvergesslich geblieben. Mir wurde klar, dass die Toten und Vergessenen der DDR-Geschichte keine Ruhe geben würden und dass es auch die Aufgabe meiner Generation war, ihnen auf dem Theater und in der Literatur Gehör zu verschaffen.

Hans Ludwig Böhme / Historisches Archiv Sächsisches Staatstheater Ein großer Publikumserfolg – Christoph Hein (Mitte) zusammen mit dem Regisseur Klaus-Dieter Kirst (2. v. l.) und den Schauspielern Helga Werner, Jochen Kretschmer, Janina Hartwig und Thomas Stecher (v. l. n. r.) – Premiere am 12. April 1989

Die »Befreiung der Toten«, von der Heiner Müller schon 1973 in seiner Bearbeitung von ­Fjodor W. Gladkows Roman »Zement« geschrieben hatte, schien mit dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow 1985 auch in der DDR möglich geworden zu sein. Christoph Hein selber bezeichnete sich als Chronisten und Johann Peter Hebel (1760–1826), den Autor des »Schatzkästleins des rheinischen Hausfreunds«, als eines seiner Vorbilder. Wer Heins Stücke sah, verstand, dass es für ihn auch noch andere Vorbilder gab, darunter Moliére und die Meister der französischen Salonkomödie. Kein Wunder, dass ihn sein Weg nach dem Philosophiestudium 1973 zu Benno Besson an die Berliner Volksbühne führte, wo auch Heiner Müller Hausautor war. 1974 wurden dort seine ersten Stücke »Schlötel oder Was solls« und »Vom hungrigen Hennecke« uraufgeführt.

Mit dem Ende der Intendanz von Besson 1979 endeten auch diese Aufführungen. Ich musste mir die neuen Stücke beim Henschel-Verlag als Bühnenmanuskript besorgen. So las ich »Die Ritter der Tafelrunde« im Frühjahr 1989 auf meiner ersten Reise in die USA, die ich einer Vermittlung von Hein verdankte. Ich war mir sicher, dass kein Theater der DDR diese bittere Komödie aufführen würde. Aber als ich zurückkehrte, standen die Ritter von der traurigen Gestalt schon auf der Bühne in Dresden, und die Ereignisse begannen sich zu überschlagen.

Keine Träne

Der Generalsekretär der SED, Erich Honecker, hatte zwar noch im Januar 1989 verkündet, die Berliner Mauer werde auch in fünfzig oder hundert Jahren noch stehen, aber schon im Juni begann die Demontage der Sperranlagen an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Eine Ausreisewelle setzte ein, und immer mehr DDR-Bürger suchten Zuflucht in den Botschaften der Bundesrepublik in Prag, Warschau und Budapest. Die Ständige Vertretung in Ostberlin musste wegen des Andrangs Ausreisewilliger geschlossen werden, die DDR-Regierung warf Österreich und der Bundesrepublik »organisierten Menschenhandel« vor. Die Situation eskalierte, als die Flüchtlingszahlen im Spätsommer dramatisch anstiegen. Ende September durften die Botschaftsflüchtlinge von Prag über das Territorium der DDR ausreisen, weil die Parteiführung meinte, so ihr Gesicht wahren und von »Abschiebung« reden zu können. Die Ritter der Wandlitzer Tafelrunde glaubten noch immer, am Gral ihrer Macht festhalten zu können. »Man soll ihnen keine Träne nachweinen«, rief Honecker den Fliehenden im Neuen Deutschland nach. Sein wesentliches Interesse bestand darin, die Lage bis zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR wieder in den Griff zu bekommen.

Aber selbst der Lärm der Militärparaden und der Orchester beim Staatsakt konnte die Rufe der DDR-Bürger nicht übertönen, die den Generalsekretär aus Moskau als ihren Hoffnungsträger begrüßten. Dessen Mahnung an seine deutschen Genossen wurde im Herbst 1989 zum geflügelten Wort: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Doch zunächst bestraften Staatssicherheit und Volkspolizei all diejenigen, die am Abend des 7. Oktober gewagt hatten, die offiziellen Feiern zu stören. Tausende wurden in dieser Nacht festgenommen und in Sammelstellen der Polizei »zugeführt«: gedemütigt, misshandelt und eingesperrt.

Schon wenige Tage später kursierten Protokolle aus diesen Nächten und wurden hektographiert und verbreitet. Mit diesen Exzessen hatte die Partei- und Staatsführung ihre Legitimität endgültig verloren. Auch der Versuch, die alten Kader des Politbüros gegen neue Genossen unter Egon Krenz und Günter Schabowski auszuwechseln, schlug fehl. Die große Berliner Demonstration vom 4. November 1989 beendete den letzten Rettungsversuch der Machthaber. Mehr als eine halbe Million Menschen kam auf den Alexanderplatz, auf dem auch Christoph Hein sprach. Der Schriftsteller sagte etwas, womit kaum jemand gerechnet hatte. Mit Blick auf den gerade abgesetzten Generalsekretär gab er zu bedenken: »Ich möchte uns alle an einen alten Mann erinnern, an einen alten und wahrscheinlich jetzt sehr einsamen Mann. Ich spreche von Erich Honecker. Dieser Mann hatte einen Traum, und er war bereit, für diesen Traum ins Zuchthaus zu gehen. Dann bekam er die Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Es war keine gute Chance, denn der besiegte Faschismus und der übermächtige Stalinismus waren dabei die Geburtshelfer. Es entstand eine Gesellschaft, die wenig mit Sozialismus zu tun hatte. Von Bürokratie, Demagogie, Bespitzelung, Machtmissbrauch, Entmündigung und auch Verbrechen war und ist diese Gesellschaft gezeichnet. (…) Ich erinnere an diesen Mann nur deshalb, um uns zu warnen, dass nicht auch wir Strukturen schaffen, denen wir eines Tages hilflos ausgeliefert sind.«

Für einen Augenblick wurde es still auf dem Alexanderplatz, aber dann überwogen wieder Jubel und Euphorie. Doch schon bald folgte die Ernüchterung durch den realexistierenden Kapitalismus, der nach dem Beitritt der DDR zur BRD rücksichtslos Einzug hielt. Die Folgen und die Tiefe der Enttäuschung zeigen sich heute in den sogenannten neuen Bundesländern in einem kaum für möglich gehaltenen Ausmaß. Angesichts der Wahlprognosen für die Landtagswahlen im Osten sind schon jetzt die Schuldzuweisungen zu hören. Auch Christoph Hein als einer der letzten international bekannten »DDR-Autoren« bekommt das zu spüren. Denn seine Romane erzählen bis heute von den Ursachen und den Folgen einer Politik, die sich auch nach 1989 einer klärenden Erinnerungsarbeit verweigert und statt dessen wortreiche Rituale zelebriert.

Bitteres Resümee

Über die Zeit nach der »Friedlichen Revolution« hat Christoph Hein eine Komödie mit dem Titel »In Acht und Bann« geschrieben, die 1999 im Deutschen Nationaltheater Weimar Premiere feierte. In diesem Stück sind die Ritter nach ihrem Sturz von Mordret abgeurteilt und in eine Zitadelle gesperrt worden. Dort spielen Keie, Orilus und Lancelot weiter Tafelrunde und diskutieren dabei vor allem den Zuschnitt ihrer Ministerien und die Höhe ihrer Diäten. Während sich Parzival seinem kleinen Gefängnisgarten widmet, dreht König Artus seine Hofrunden und hat die Rolle des »Hauptschuldigen« angenommen. Betreut werden die Gefangenen von der Krankenschwester Uta, die Blutdruck misst, Tabletten verteilt und manchmal einen Kassiber schmuggelt. So erfährt Artus, dass es auch im Reich Mordrets wieder Unzufriedenheit und Umsturzpläne gibt. Eine kleine Gruppe junger Ritter, zu denen Utas Sohn Ekkehard gehört, planen Artus, aus der Zitadelle zu befreien und die Ideale des Grals wieder aufzurichten. Eines Tages öffnen sich tatsächlich die Gefängnistore, und ein Ritter in glänzender Rüstung betritt den Hof. Aber als Uta ihn berührt, zerfällt sein Schutzpanzer. Es bleibt offen, wer oder was hinter diesem Trugbild steckte. Der Gefängnisalltag geht weiter. Das Volk hinter den Mauern hat keine Zeit für Gedanken über die Vergangenheit oder Ideen für eine bessere Zukunft. Es ist zu sehr mit dem täglichen Überleben beschäftigt. Ein bitteres Resümee, zehn Jahre nach dem Ende der DDR.

Viele der nach 1989 Geborenen haben die Versprechungen vom Gral der alles regulierenden Märkte ebenfalls satt. Ihre Eltern demonstrierten vor dreißig Jahren noch für Reisefreiheit und unbegrenzten Konsum. Sie selber haben begriffen, dass das von den Regierungen der westlichen Industriestaaten beschworene kapitalistische Wachstum ihre Zukunft nicht sichern, sondern zerstören wird. Deshalb fordern sie immer lauter eine radikale Wende, nicht nur in der Klimapolitik. Aber die Politiker wiegeln ab und versuchen zu beschwichtigen. Mitunter beschimpfen sie sie auch als ferngesteuerte Marionetten, die lieber wieder zur Schule gehen sollten. Das klingt bekannt. So lernen sie bei dieser Gelegenheit, was zum Vorschein kommt, wenn die Masken der Macht verrutschen. Wie gut einige inzwischen begriffen haben, was gespielt wird, war bei einer der »Fridays for Future«-Demonstrationen auf einem Plakat zu lesen: »Wenn die Welt ein Autokonzern wäre, hättet ihr sie längst gerettet!« Warum auch hinter der Beschwörung von Freiheit und Demokratie Machtinteressen stehen, lernt man heute wie damals auf der Straße besser als in der Schule. Dabei kann es hilfreich sein, sich zu erinnern, wie der Aufstand der Eltern einst die alten Ritter hinweggefegt hat. Die neuen Herrscher werden sich indes aber kaum von Plakaten und Sprechchören erschüttern lassen.