Endlich erwischt. Erstes Bild eines Schwarzen Lochs

Event Horizon Telescope (EHT)/National Science Foundation/Handout via REUTERS Beim nächsten Mal bitte etwas mehr Schärfe

Mit Schwarzen Löchern ist nicht zu spaßen. Sie verschlucken ihrer großen Masse wegen alles, was in ihren Wirkungsbereich gerät, der sehr, sehr groß sein kann. Und weil sie auch Licht mögen, kann man sie nicht sehen. Sie sind unsichtbar. Wenn es jetzt also in sämtlichen Medien heißt: »Hurra, das erste Bild eines schwarzen Lochs ist da!« – scheint es sich um eine echte Sensation zu handeln. Die Aufnahme gemacht haben Astronomen, nachdenkliche Menschen mit viel Geduld und noch viel mehr Wissen. Bereits am Mittwoch präsentierten sie das aus Daten des Radioteleskopnetzwerks Event Horizon zusammengerechnete Bild auf einer Pressekonferenz in Brüssel und zeitgleich in fünf weiteren Städten. Was auch deshalb schön ist, weil Astronomen eher selten in der Öffentlichkeit glänzen dürfen.

Rein ästhetisch haut einen die Aufnahme nicht unbedingt vom Hocker. Sie ist ganz hübsch, aber man kennt das natürlich alles imposanter und präziser aus Science-Fiction-Filmen. Zu sehen ist ein dunkler Kreis, umhüllt von einem verschwommen leuchtenden Ring. Bei dem aufgenommenen Exemplar handelt es sich um das sehr massereiche Schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie Messier 87. An der Entstehung des Bildes waren acht Observatorien beteiligt, das Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie kombinierte die Daten. Hinter dem roten Leuchten steckt Materie, die sich, bevor sie vom Schwarzen Loch verspeist wird, extrem aufheizt und deshalb strahlt. Ein todtrauriges allerletztes Mal. Wie gesagt: Mit Schwarzen Löchern ist nicht zu spaßen.