Was in ihm rückkoppelt

Fabioso/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org/wiki/File:Bmeister3.jpg

Vor dem Acud in Berlin-Mitte stehen am Mittwoch abend einige Dutzend Menschen mit Zigaretten zwischen den Fingern und unterhalten sich. Rauchwolken hängen abwartend in der Luft, als würden sie sich fragen, ob der eine oder andere einen schnellen Schnappschuss von ihnen machen möchte.

Der Musiker Joachim Franz Büchner tut ihnen den Gefallen, zieht ein Smartphone aus der Brusttasche und fotografiert die Zigarettendämpfe sowie, weil er dabei in Fahrt kommt, noch ein paar der neben ihm Stehenden, bevor er sich auf den Weg nach drinnen zu der fast ebenerdigen Bühne macht.

Büchner macht etwas aus den unterschiedlichsten Situationen und ebenso aus verschiedenen Instrumenten. Welches er jeweils spielt, entscheidet er danach, mit wem er sich trifft. Bei »Bessere Zeiten«, einer seiner früheren Bands, saß er am Schlagzeug. Bis vor kurzem sang er als höchst ergreifender Crooner für »Erneuerbare Energien«. Im Acud zupft, pickt und schlägt er für »Der Bürgermeister der Nacht« eine elektrische Gitarre an, bei einem Lied so versiert wie Tom Verlaine von Television, bei einem anderen so erdverbunden wie Kuddel von den Toten Hosen.

Neben ihm richtet sich Fynn Steiner am Gesangsmikrophon auf. Während Büchner, der Bassist Fabio Papais und der Schlagzeuger Tobias Noormann »Viel Spaß in der Zukunft« spielen, das Stück, welches ihrem neuen Album den Titel gibt, spricht Steiner über die Musik: »Es passiert dauernd und manchmal kommt es immer noch vor: Ein junger Mensch hört Musik. Er will mit diesem Erlebnis nicht allein bleiben. Deshalb geht er auf andere zu. Das ist schon sein zweites Erlebnis. Während es in ihm rückkoppelt, begeistert er sich. Er will als jemand anerkannt werden, der mehr ist als bloß die Summe seiner Berufsausbildungen. Um das zu erreichen, spielt er in einer Band.« Als Hamburger Sänger gehört zu Steiners Ausbildung, Liedtexte als Treffpunkte mit anderen Autoren aufzufassen. Solche Begegnungen bringen Steiner auf Zeilen, die vom eigenen Willen als Ärgermacher und von Bergen unerledigter Dinge handeln, vom Wetter, das Nachrichten enthält und dem Handy, das Antworten schuldig bleibt. Das Publikum vernimmt amüsiert, dass Steiner Liebe für einen Zeitvertreib der Bourgeoisie hält. Bei der Zigarette nach dem Konzert gibt es dann wieder viel zu besprechen.