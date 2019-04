»Gesänge und Gebete sind noch in Beratungen zu hören«

Arne Dedert/dpa Eine Abtreibungsgegnerin demonstriert vor einer Beratungsstelle von »Pro Familia« (Frankfurt am Main, 1.3.2018)

Die hessische Landtagsfraktion von Die Linke hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Rechte von Schwangeren bei der Beratung und bei einem möglichen Abbruch garantieren soll. Wie werten Sie es, dass er Anfang April in erster Lesung scheiterte?

Die Entscheidungsträger im Hessischen Landtag haben offenbar noch nicht erkannt, weshalb die Einrichtung einer Schutzzone von 150 Metern um Beratungsstellen und Arztpraxen wichtig ist. Und das, obwohl wir seit langem versuchen, die Schutzbedürftigkeit von Frauen in dieser Situation zu verdeutlichen.

Derzeit belagern Abtreibungsgegner entsprechende Orte mit Aktionen wie »40 Tage für das Leben« bis kurz vor Ostern, wie zum Beispiel auch in Frankfurt am Main. Muss hier nicht der Staat dazwischengehen?

Wir sind eine staatlich anerkannte Beratungsstelle und arbeiten im Auftrag des Gesetzgebers nach dem hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonflikt. Demnach sind Frauen in der Pflicht, vor einem Abbruch der Schwangerschaft eine Beratungsstelle aufzusuchen. Sie haben das Recht, dabei anonym zu bleiben und die Beratungsstelle frei auszuwählen. Das Gesetz versucht abzuwägen zwischen dem Recht des ungeborenen Lebens und dem Recht der Frau auf ihre körperliche Selbstbestimmung.

Im Zusammenhang mit Aktionen der Abtreibungsgegner wird stets auf die Versammlungsfreiheit verwiesen. Sie können ihre Anliegen ja auch hervorbringen, aber nicht in diesem sensiblen Kontext gegenüber Frauen, die sich in einer schwierigen Situation befinden.

Mit welchen Mitteln agieren die Abtreibungsgegner?

Vor der Beratungsstelle werden teilweise große Bilder von Föten in fortgeschrittenem Zustand gezeigt, von »Vater, Mutter, Kind« oder Transparente mit Sprüchen wie »Mami, danke, dass ich leben darf« oder »Mami, nimm meine Hand und nicht mein Leben«. All das müssen sich Ratsuchende anschauen, wenn sie den Blick nicht auf den Boden niederschlagen. Gesänge und Gebete sind teilweise so laut, dass sie noch in den Beratungen zu hören sind. Dabei haben viele ungewollt Schwangere ohnehin Schuldgefühle oder empfinden Scham. Manche Frauen befürchten, keine unterstützende Atmosphäre vorzufinden. Sie meinen, sich zuvor genau zurechtlegen zu müssen, was sie sagen werden. Mit solchen Gedanken kommen sie hierher.

Welche negativen psychischen Auswirkungen hat es für die Frauen, wenn sie auf diese Weise unter Druck gesetzt werden?

Die vermeintlichen Lebensschützer haben nur das werdende Leben im Blick. Die Frau, die dieses in sich trägt und sich möglicherweise in einer Notlage befindet, wird komplett ausgeblendet. Politische Entscheidungsträger verstehen offenbar nicht, dass jede Frau im gebärfähigen Alter in die Lage kommen kann, ungewollt schwanger zu werden. Aus meiner Sicht ist es deshalb unsäglich, dass der Abbruch immer noch im Strafgesetzbuch auftaucht.

Das Frankfurter Stadtparlament hat die geforderte Schutzzone von 150 Metern rund um die Beratungsstelle beschlossen. Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU, verweigert die Umsetzung allerdings mit der Begründung, der Beschluss sei mit Blick auf das Versammlungsrecht anzufechten. Wurde trotzdem eine Einigung gefunden?

Eine Regelung gibt es bislang nicht. Die Fundamentalisten stehen meist im Abstand von 30 bis 40 Metern vor dem Pro-Familia-Gebäude. Dass sie nicht direkt am Eingang der Beratungsstellen stehen, liegt allein daran, dass die Gegendemonstranten schon vor ihnen da sind. Ihre Veranstaltungen werden etwa vom Frankfurter Bündnis für Frauenrechte angemeldet. Bei einigen gibt sich die Ordnungsbehörde aber streng: So berichteten uns Aktive der Gruppe »Omas gegen Rechts« beispielsweise von der Auflage, nicht lauter singen zu dürfen als die Abtreibungsgegner.