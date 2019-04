Gemeinsam kämpfen

AVN Kampf und Solidarität mit Venezuela: Das Plenum der International Peoples Assembly in Caracas

Der weltweite internationalistische Kampf geht in eine neue Phase. Vom 24. bis 27.Februar fand in der Hauptstadt Venezuelas die erste »International Peoples Assembly« (IPA, Internationale Völkerversammlung) statt. Rund 450 Aktivisten aus 85 Ländern kamen zusammen, um an vergangene Kämpfe anzuknüpfen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.

In den vergangenen Jahren fanden bereits regionale bzw. kontinentale Versammlungen unter dem Schirm der IPA statt. So traf sich die Plattform des amerikanischen Kontinents im Dezember 2016 in Kolumbien, die 250 Delegierte aus 24 Ländern zusammenbringen konnte. Weitere Treffen fanden in den Folgejahren in Argentinien, Panama und Venezuela statt.

Die erste panafrikanische Konferenz – die erste seit den 1960er Jahren – wurde im März 2016 in Sambia durchgeführt und konnte Aktivisten aus 20 Ländern des Kontinents und aus 50 Organisationen zusammenbringen. Es folgten Versammlungen in Tunesien (2017) und Ghana (2018), an denen stetig mehr Menschen teilnahmen. Ebenfalls in Tunesien fand 2017 die regionale Konferenz der arabischen Länder und des Maghreb mit 120 Aktivisten aus zwölf Ländern statt. Die süd- und südostasiatische Plattform traf sich zum ersten Mal im Januar 2018 in Bangladesch mit 72 Aktivisten aus zehn Ländern und 30 Organisationen. Es war eine für den asiatischen Raum historische Konferenz, da es nach Jahrzehnten erstmals wieder gelungen war, linke Kräfte zusammenzubringen. In Europa gab es ein erstes regionales Treffen im Januar 2018 in Barcelona, an dem 90 Delegierte aus 25 Ländern teilnahmen, die 68 Organisationen vertraten.

All diese regionalen Vorarbeiten sollten ihren Höhepunkt in der ersten International Peoples ­Assembly in der venezolanischen Metropole Caracas finden.