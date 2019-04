ZDF/Imbissfilm/Bastian Fischer Suizidversuch, dann Liebeswirren – Charleen (Jasna Fritzi Bauer): »About a Girl«

Die Weltvermesser

Wer seinen Weg will wählen können, braucht Wissen. Na, wer hat das ungefähr so gesagt: Goethe oder Peter Altmaier? Wissen wollen, ist jedenfalls zutiefst menschlich. Schon immer hat der Mensch versucht, sich auf der Erde zu orientieren. Anfangs nutzten wir die Sterne zur Navigation, heute geben Satelliten Orientierung. Forscher streben nach exakten Daten. Denn wer diese über die Erde besitzt, hat einen großen Vorteil. Meist wird der für nichts Gutes benutzt. Anschließend gibt es eine Diskussion.

3sat, 20.15 Uhr

Schule schwänzen für das Klima – wie retten wir die Erde?

Sie wollen die Entscheidungen über die Zukunft unseres Planeten nicht den Politikern überlassen: Jeden Freitag demonstrieren weltweit Zehntausende Schüler. Angefangen haben die Proteste in Stockholm, inzwischen wird unter anderem in NRW-Städten demonstriert. Klar, wir sind hier beim WDR. In der Sendung treffen Schüler, die demonstriert haben, auf Verantwortliche, die Entscheidungen für unsere Zukunft treffen: Politiker oder Industriebosse. Die Profis eben.

WDR, 20.15 Uhr

About a Girl – Das Leben steckt voller Überraschungen

Die 15jährige Charleen muss sich nach einem missglückten Suizidversuch mit ihrer Familie und einer Psychotherapie rumschlagen. Dabei wollte sie endlich, ja schlussendlich ihre Ruhe haben. Doch dann erwischt sie unverhofft die Liebe zu ihrem Mitschüler Linus, den sie bislang überhaupt nicht anziehend fand. Zu ihrer eigenen Überraschung muss Charleen feststellen, dass das Leben anfängt, Spaß zu machen. Das kann passieren. Recht nett gemacht. D 2015. Regie: Mark Monheim.

3sat, 22.25 Uhr

Citizen Trump

Eine amerikanische Karriere

Über diesen Lebensweg gibt es sicherlich viel zu sagen. Hoffentlich auch was mit Substanz. Seine Steuererklärungen zum Beispiel. Oder Details über seine Verbindungen zur Baumafia New Yorks. Oder über das von Trump kolportierte Märchen, er habe von seinem Vater lediglich eine Million Dollar geschenkt bekommen, um ins Immobilienbusiness einzusteigen.

ZDF Info, 23.15 Uhr