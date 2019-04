Schlimm wird das Leben gelangweilter Frauen, impotenter Familienoberhäupter und ihrer Blagen, wenn der liebe Gott beim Verteilen der Hirnmasse aus Versehen zu Ohrenschmalz gegriffen hat. Ebensolche Gestalten bevölkern »Trennungen. Verbrennungen«, den neuen Roman des rasant schreibenden Helmut Krausser, der beinahe jedes Jahr ein neues Werk am Bücherfirmament erscheinen lässt. Abermals ist die deutsche Hauptstadt Schauplatz des durchaus fröhlichen Geschehens. Und obgleich die Heldinnen und Helden eher »mit der Muffe gebufft sind«, wie man so schön sagt, wecken sie im Laufe der 256 Seiten in uns gewisse Sympathien.

Im Mittelpunkt stehen vier Paare. Da sind der Professor und seine unternehmungslustige Gattin, des weiteren zwei junge Männer, Aspiranten auf eine vom Professor zu vergebende, gutdotierte Stelle, samt ihren Freundinnen, die wiederum sehr spezielle Interessen haben. Und dann gibt es noch den sportiven Liebhaber der Frau Professor nebst eigener Gattin. Nicht zu vergessen die zwei Kinder des Professors, die außer Flausen nichts im Kopf haben. Krausser stellt die muntere Konstellation gewissermaßen auf den Kopf, indem er unverhofft weiteres Personal bringt und die Sache, wie es sich gehört, dramatisch ordentlich auflädt.

Die Protagonisten dabei zu erleben, wie sie im Kreis tanzen, bereitet viel Freude. Zu viel verraten darf man natürlich nicht, doch sind es gutgeölte Tanzmäuse, das Vergnügen steigert sich im Verlauf der Lektüre noch weiter, obwohl oder weil in »Trennungen. Verbrennungen« garantiert nicht alles politisch korrekt ist.

Nachdem Helmut Krausser in seinem letzten Roman »Geschehnisse während der Weltmeisterschaft« (2018) eine reichlich schlichte Geschichte über einen Sportficker präsentierte, ist diese Familiensaga mit fiesem Ende wieder ein großer Wurf. Bürgerliche Selbstbetrügereien und Zankereien unter den Kiefern am Wannsee. Überraschend wie sauguter Wein für wenig Geld.