Vorerst kein Streik in Elbe-Elster-Heimen

Christoph Schmidt/dpa Wieviel kosten die Reinigung, die Essens- und die Wäscheversorgung in Pflegeheimen? Die gGmbH »Albert Schweitzer« bietet 9,90 Euro.

Beinahe hätten die Versorger dreier Pflegeheime im Elbe-Elster-Kreis gestreikt. Nachdem am 3. März die fünfte Tarifrunde gescheitert war und die SZ-Dienstleistungen GmbH sich weigerte, weiterzuverhandeln, kündigte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) an, die Beschäftigten kommenden Freitag zu Arbeitsniederlegungen aufzurufen. Wie Verdi-Sekretär Ralf Franke am Montag mitteilte, ist der Tarifpartner nun doch bereit, die letztes Jahr im Juli begonnenen Tarifverhandlungen am Freitag in Finsterwalde fortzusetzen.

Die SZ-Dienstleistungen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Seniorenzentrum »Albert Schweitzer« gGmbH, die wiederum eine Gesellschaft des Landkreises Elbe-Elster ist. Die SZ-Dienstleistungen GmbH erbringt mit 80 Beschäftigten die Essensversorgung, die Reinigung und die Wäscheversorgung für die Bewohner der drei Pflegeheime in Finsterwalde, in Doberlug-Kirchhain und in Herzberg.

Die Verdi-Tarifkommission hat das Tarifangebot der Unternehmerseite abgelehnt, weil der angebotene Stundenlohn in der niedrigsten Entgeltgruppe mit 9,90 Euro pro Stunde u. a. immer noch unter dem Reinigungsmindestlohn von derzeit 10,05 Euro und unter dem künftigen Brandenburger Vergabemindestlohn von 10,50 Euro liegt.

Außerdem sei die Anerkennung von Beschäftigungszeiten unzureichend. Im neuen Flächentarifvertrag für die Sozialwirtschaft im Land Brandenburg würden die zurückgelegten Berufsjahre bei der Zuordnung zu den Entgeltstufen vollumfänglich anerkannt. Anders beim Tarifangebot der kommunalen bzw. kreiseigenen SZ-Dienstleistungen GmbH. Bei Beschäftigungszeiten von weniger als zehn Jahren würden entsprechend dem Arbeitgeberangebot die Beschäftigten wie Berufsanfänger eingestuft. Auch längere Beschäftigungszeiten würden nur wie eine dreijährige anerkannt. (jW)