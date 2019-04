Bernard Darko/dpa Streiken für gute Löhne und eine gute Rente: Aktion der Gewerkschaft Verdi in Nürnberg (16.5.2017)

Sie haben gemeinsam mit dem rentenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Matthias W. Birkwald, in Erfahrung gebracht, wie armutsgefährdet die Rentner in Deutschland sind. Wie stellt sich die Lage dar?

Nimmt man die Personen, die in Rentnerhaushalten leben, dann sind davon 19,5 Prozent von Armut gefährdet, also jeder fünfte. Erschreckend ist auch die Entwicklung: In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der Betroffenen um fast 40 Prozent gestiegen und damit um vieles mehr als die allgemeine Armutsquote.

Bisher tauchte diese Zahl nicht auf. Woher haben Sie diese?

Ich habe mich seit 2010 bemüht, eine getrennte Aufschlüsselung der reinen Rentnerhaushalte vom Statistischen Bundesamt zu erhalten, bin aber wiederholt abgeblitzt. Zuletzt hat dann das Landesamt für Statistik in Nordrhein-Westfalen das fragliche Material aus dem Mikrozensus erstellt, auf meinen und den Antrag von Herrn Birkwald und nur gegen Bezahlung. Bisher kursierten zwei Zahlen: Die eine bezieht sich auf alle 65jährigen und Älteren und weist für 2017 eine Armutsgefährdungsquote von 14,6 Prozent aus. Die zweite Zahl, 16 Prozent, wirft die Gruppe der Rentner mit der der Pensionäre in einen Topf.

Und die Pensionäre haben die Quote geschönt?

Richtig. Die 19,5-Prozent-Quote berücksichtigt alle Menschen, die überwiegend von Renten leben, also auch deren Ehepartner. Für einen Alleinstehenden bedeutet das, dass er mit weniger als 999 Euro monatlich über die Runden kommen muss, Paare mit weniger als 1.499 Euro. Zum Vergleich: Für die rund 1,25 Millionen Pensionäre liegt die Armutsgefährdungsquote seit Jahren nahezu konstant bei 0,9 Prozent.

War es bisher nur ein statistisches Versäumnis, dass Rentner nicht getrennt ausgewiesen wurden?

Die Zahlen bergen erheblichen sozialen Sprengstoff, und vielleicht gab es durchaus interessierte Kreise, die deren Veröffentlichung verhindert haben. Wir haben das Statistische Bundesamt darum gebeten, die Daten von nun an regelmäßig herauszugeben, das dazu nötige Computerprogramm existiert ja jetzt. Sollte man beim nächsten Mal trotzdem davon absehen, wäre zu fragen, ob hier der Öffentlichkeit gezielt etwas vorenthalten werden soll.

Hat der Vorstoß von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil für eine Grundrente das Potential, die Lage der Betroffenen zu verbessern?

Dass der Minister die Grundrente nicht an eine Bedürftigkeitsprüfung knüpfen will, freut mich sehr. Geholfen ist mit seinem Modell allerdings nur denen, die über Jahrzehnte regelmäßig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Heil hat den Höchstsatz von 961 Euro ins Spiel gebracht. Bei uns in Köln kann man davon nicht leben, sowenig wie in vielen anderen Städten auch.

Das Konzept ist ein erster Ansatz, aber keiner, der den Betroffenen eine armutsfeste Rente beschert. Einer großen Zahl an Menschen bringt die Grundrente ohnehin nichts, weil sie wegen ihrer lückenhaften Erwerbsbiographie gar keinen Anspruch darauf hätten. Und hier liegt das Hauptproblem: Wer heute in Rente geht, hat oft Phasen längerer Arbeitslosigkeit oder Teilzeitarbeit hinter sich, hat in Zeiten gearbeitet, in denen die Löhne nur unzureichend gestiegen sind, oder musste sich in irgendwelchen Billigjobs verdingen. Solange die Politik hier nicht endlich energisch gegensteuert, wird es künftig noch viel mehr arme Rentner geben.

Was müsste passieren?

Um in Deutschland einigermaßen leben zu können, braucht es eine Mindestrente von monatlich 1.200 Euro. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn man bei 1.050 Euro landen würde, wie dies in Österreich der Fall ist.

Wie soll das bezahlt werden?

Indem man die Unternehmer stärker an der Finanzierung der gesetzlichen Rente beteiligt und sie zum Beispiel zu gleichen Teilen das übernehmen lässt, was die Leute heute in die private Riester-Rente stecken. Zudem müsste man alle Erwerbstätigen heranziehen, also auch Beamte und Selbständige, und die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen.