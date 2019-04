Steinzeiteier mit Gemüse

»Raus aus der Höhle, rein ins Vergnügen«, könnte das Motto des Animationsfilms »Die Croods« (USA 2013) von Kirk DeMicco und Chris Sanders heißen. Es geht um eine Steinzeitfamilie, die den überwiegenden Teil ihrer Zeit in einer dunklen Höhle verbringt, was sie einerseits vor den Gefahren der Welt (hauptsächlich vor Raubtieren und Unwetter) schützt und somit ihren Fortbestand sichert, andererseits aber auch im ewig Gleichen vor sich hin dämmern lässt, was insbesondere die sich im Teenageralter befindende Tochter anödet. »Verlasse nie die Höhle«, bleut der Vater seiner Sippe ein, und »Neu ist immer schlecht«. Eines Tages kommt aber ein junger Mann an der Höhle vorbei; er wirkt bereits zivilisierter als die Höhlenbewohner und kann Feuer machen. Er bringt allerdings auch die schlechte Nachricht vom Untergang der Welt, weshalb sich die Croods zusammen mit ihm auf den Weg machen, eine neue Heimat zu finden. Von nun an geht es hart, aber herzlich zu; die Produktionsfirma Dreamworks setzt auf Action und Witz, statt auf Verstand und Gefühl. Man kann viel lachen über den tumben Steinzeitpapa, dessen Muskelkraft nun nicht mehr so gefragt ist und der deshalb versucht, seinem kleinen Gehirn Ideen abzuringen.

Der Film suggeriert, dass Steinzeitmenschen nur Pflanzen und rohe Eier gegessen haben. Jedes Mal, wenn sie ein Ei essen wollten, mussten sie es dem Tier listig entwenden und in die Höhle schaffen. Bevor es also zum ersten Biss oder zum ersten Schlürfen eines Nahrungsmittels kam, wurden lange Wegstrecken zurückgelegt. Heute weiß man aber, dass Steinzeitmenschen abwechslungsreicher gegessen haben, als der Film vorgibt. Geröstete Schnecken, verschiedene Kürbissorten, Geflügel mit Hirsebeilage, grüner Salat, Ragout von Schlangen und Eidechsen mit Chilipfeffer, Kaktusfrucht. Dieses Menü teilten sich vor ungefähr 12.000 Jahren steinzeitliche Indianer. Danach hatten sie eine gute Verdauung, deshalb kennt man heute die Zusammensetzung: Die Bestandteile wurden in versteinertem Kot an einer archäologischen Fundstelle in Mexiko gefunden. Auch Reste von Avocados, von Bohnen und Mais (wilde Vorgänger der heutigen Sorten) und von allerlei kleinen Tieren wurden dort gefunden.

Nachdem die Steinzeitmenschen gelernt hatten, Feuer zu machen, gab es nicht nur rohe Eier zum Frühstück, sondern endlich Rührei (hier mit buntem Gemüse): Vier Eier in einer Schüssel mit einer Gabel aufschlagen und mit zwei EL Milch oder Mineralwasser verquirlen. Eine Schalotte schälen und in Streifen schneiden. 50 g Zucchini putzen und in kleine Würfel schneiden. 50 g gelbe Paprikaschote entkernen, waschen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Sechs Kirschtomaten waschen und, je nach Größe, halbieren oder vierteln. Ein EL Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse darin kurz andünsten. Die Eiermasse darüber gießen und ca. fünf Minuten unter Rühren dünsten. Sobald die Eiermasse am Pfannenboden zu stocken beginnt, die Hitze herunterschalten und mit einem Holzlöffel den Pfannenboden regelmäßig abstreifen, damit die Eimasse nicht anbrennt. Zwei Zweige Rosmarin waschen und trockentupfen, die Nadeln abzupfen und fein hacken. Das Rührei mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen und auf Teller setzen.